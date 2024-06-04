"Тинькофф Инвестиции" снизили прогнозную цену акций Магнита до 7500 руб

"Тинькофф Инвестиции" понизили прогнозную стоимость акций "Магнита" до 7500 рублей за штуку (что предполагает потенциал роста 13% от текущего уровня на горизонте года), сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитика Александр Самуйлова.

"Совет директоров ритейлера в конце прошлой недели рекомендовал дивиденды в размере 412,13 руб./акцию. Такая рекомендация оказалась значительно ниже наших ожиданий и еще ниже консенсус-прогноза рынка и привела к мощным распродажам бумаги. Дивиденды являются ключевым драйвером в инвестиционном кейсе "Магнита", поэтому мы решили пересмотреть нашу оценку справедливой стоимости акций. Мы скорректировали наши ожидания по дивидендам и считаем, что эмитент может выплатить около 261 руб./акцию по итогам 1П24, что может принести инвесторам дивидендную доходность вблизи 10% на горизонте следующих двенадцати месяцев", - указывает эксперт.

"Компания представила нейтральные операционные и финансовые результаты по итогам 4К23. Несмотря на ускорение роста продаж в сопоставимых магазинах (LFL-продаж) до 8% г/г, "Магнит" показал более слабые операционные результаты по сравнению с X5 Retail Group и "Лентой". Рост LFL-продаж "Магнита" был обеспечен исключительно ростом LFL-чека на 9% г/г на фоне ускорения продовольственной инфляции. В то же время LFL-трафик продолжил снижаться второй квартал подряд на фоне растущей конкуренции со стороны маркетплейсов и других ритейлеров на рынке. Рентабельность по EBITDA осталась вблизи уровня 4К22 на фоне значительной индексации заработных плат персонала, а также роста расходов на маркетинг и коммунальные услуги", - отмечает Самуйлов в материале.

"После коррекции вернулась историческая недооценка. Бумаги ритейлера потеряли в цене уже более 21% по сравнению с локальным пиком мая (8488 руб./акцию). Текущая рыночная оценка "Магнита" предусматривает дисконт в среднем около 20% по сравнению с историческими показателями мультипликаторов P/E и EV/EBITDA", - обращает внимание аналитик "Тинькофф Инвестиций".

Также эксперт напоминает, что "Магнит" могут исключить из состава индекса Мосбиржи. Это может привести к дополнительному давлению на котировки бумаг, так как фонды пассивного инвестирования будут вынуждены ликвидировать свою позицию в акциях эмитента.

Реализация пакета казначейских акций может выступить драйвером переоценки бумаг. "По нашим оценкам, котировки ритейлера все еще не учитывают потенциальный позитивный эффект от выкупа акций с дисконтом у нерезидентов ("Магнит" завершил этот выкуп еще в прошлом году). У компании есть несколько опций по применению данного пакета: она может использовать акции для оплаты привлекательных M&A-сделок; реализовать пакет на рынке через механизм SPO; погасить его, пропорционально повысив долю всех текущих акционеров в бизнесе", - указывает Самуйлов.

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