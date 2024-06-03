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03 июня 2024 года 15:50

Рубль в понедельник уверенно растет к основным валютам, восстанавливает позиции после падения в конце мая

Москва. 3 июня. Доллар США, евро и китайский юань активно дешевеют на Московской бирже днем в понедельник. Рубль уверенно растет к бивалютной корзине на первых торгах месяца, восстанавливает позиции после трехдневного падения в конце мая.

Курс доллара США составил 89,22 руб./$1 в 15:00 мск, что на 87,75 копейки ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 96,71 руб./EUR1, подешевев на 1,01 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 93,83 копейки, до 92,59 руб. Курс китайского юаня снизился на 10,65 копейки - до 12,28 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль возобновил уверенный рост к основным валютам в понедельник после падения в конце прошлой недели. Поддержку рублю оказывают решение ОПЕК+ продлить действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год и ожидания, что Банк России сохранит жесткую денежно-кредитную политику. В пятницу, 7 июня, состоится заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По итогам пройдет пресс-конференция председателя регулятора Эльвиры Набиуллиной.

Рубль укрепляется, несмотря сообщение Минфина РФ о повышении оценки дефицита федерального бюджета на 2024 год до 2,120 трлн рублей, или 1,1% ВВП, с 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП, утвержденных сейчас.

Так, оценка доходов понижена с 35,065 трлн рублей (18,3% ВВП) до 35,062 трлн рублей. При этом прогноз поступления дополнительных нефтегазовых доходов снижен с 1,821 трлн рублей до 1,053 трлн рублей. Расходы ожидаются больше утвержденных законом параметров - 37,182 трлн рублей (19,4% ВВП) вместо 36,660 трлн рублей.

Верхний предел государственного внутреннего долга увеличен до 26,680 трлн рублей с 26,637 трлн рублей, внешнего, напротив, снижен до $63 млрд с $64 млрд.

Новые параметры бюджета основаны на прогнозе ВВП в текущем году в объеме 191,437 трлн рублей и инфляции 5,1% (ранее 179,956 трлн рублей и 4,5%).

Рубль, возможно, будет торговаться на уровнях 89-91 руб./$1 в ближайшие дни, а цена нефти имеет потенциал для роста в сторону $82 за баррель Brent, считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль в начале прошедшей недели укреплялся, в моменте обновив максимумы с января, - напоминают эксперты. - Во вторник налоговый период завершился, предложение валюты на рынке снизилось, и рубль в результате ослаб по итогам недели. (. . .) На этой неделе на динамику рубля повлияет анонс июньских объемов операций с валютой по бюджетному правилу. В целом курс в ближайшие дни может находиться в диапазоне 89-91 руб./$1".

Торговый диапазон по паре "доллар-рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 89,5-91,5 руб./$1, по паре "евро-рубль" - 97-99 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

"Российский рубль, несмотря на прохождение ежемесячного пика уплаты налогов, может продолжать получать поддержку от обязательной продажи части валютной выручки экспортерами, а также от общей жесткой риторики ДКП российского регулятора, - пишет эксперт. - В центре внимания на этой неделе - решение по ключевой ставке в России. Преобладание проинфляционных рисков в связи с высоким спросом на товары и услуги говорит в пользу ее увеличения. В качестве базового сценария регулятор вероятнее всего рассмотрит повышение ставки на 100 базисных пунктов, до 17%. В фокусе рынка - и решение ОПЕК+ о продлении действующих квот добычи нефти на 2025 год".

Рубль в июне, вероятно, будет торговаться около 90 руб./$1, полагает аналитик SberCIB Investment Research. Юрий Попов.

"Рубль укрепился в мае на 2,5%, до 90 руб./$1, а в течение месяца дорожал почти до 88 руб./$1 - максимума с января, - пишет эксперт. - Ключевым драйвером для рубля являются продажи валюты экспортерами. По нашей оценке, в мае они продали валюту на $13 млрд, и такому объему продаж соответствует справедливый курс рубля около 91 за доллар. Более значительное укрепление рубля могло быть связано со слабым импортом. По нашим оценкам, импорт в Россию сейчас примерно на 30% ниже, чем мог быть. В реальном выражении импорт сейчас находится на локальных минимумах и не увеличивается с третьего квартала 2023 года, когда он упал из-за ослабления рубля. Вероятно, такая ситуация с импортом в ближайшие месяцы сохранится".

Аналитик банка ожидает, что экспорт останется стабильным, как и продажи валюты экспортерами, поэтому рубль в июне, вероятно, будет торговаться около 90 за доллар. "На конец третьего квартал 2024 года мы по-прежнему ожидаем ослабления рубля до 95 за доллар по мере восстановления импорта, активизации выкупа активов у нерезидентов", - прогнозирует Попов.

Цены на нефть эталонных марок колеблются от слабого минуса к плюсу и обратно днем в понедельник, инвесторы продолжают оценивать итоги прошедшей в выходные встречи ОПЕК+.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подешевели на 0,01%, до $81,11 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,05%, до $76,95 за баррель.

На прошедших выходных ОПЕК+ продлила действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год. Ограничения в 2,2 млн баррелей в сутки, действующие в первом и втором кварталах 2024 года, будут продлены до конца сентября 2024 года. Затем эти ограничения на ежемесячной основе будут в течение года убираться, однако этот процесс может быть приостановлен или отменен ввиду рыночной ситуации.

Котировка российской нефти Urals, высчитываемая по утвержденной методике, в мае составила $65,374. В апреле, сообщало Минэкономразвития, цена Urals, которая будет использоваться для расчета налога на добычу полезных ископаемых по нефти - $74,98 за баррель.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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