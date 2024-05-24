Рынок акций РФ на неделе скорректировался вниз вслед за нефтью, индекс МосБиржи упал ниже 3400п

Рынок акций РФ на минувшей торговой неделе скорректировался вниз вслед за упавшей нефтью и на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры из-за опасений, что Федрезерву США пока недостаточно поводов для начала смягчения монетарной политики. Индекс МосБиржи откатился ниже 3400 пунктов, к уровню начала апреля, локомотивом снижения выступили бумаги "Газпрома" после известий, что правительство РФ рекомендовало концерну не выплачивать дивиденды за 2023 год. Также рекомендовали акционерам не выплачивать дивиденды компании "Норникель" и "ТКС Холдинг".

В период с 20 по 24 мая индекс МосБиржи снизился на 3% и составил 3396,5 пункта, индекс РТС потерял 1,3% и достиг 1195,58 пункта на фоне снижения доллара до 89,53 руб./$1 (-1,42 рубля) и подешевевшей июльской нефти Brent до $82,13 за баррель (-2,2%).

Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного отката из-за фиксации прибыли игроками на фоне слабости нефти (Brent просела в район $83,5 за баррель) и укрепления рубля, хотя утром наблюдались попытки роста на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры. Индекс МосБиржи упал ниже 3470 пунктов (уровень середины мая) после роста утром выше 3520 пунктов (новый максимум с февраля 2022 года); в лидерах снижения выступили бумаги "Русала" (-2,9%), выросли бумаги золотодобывающих компаний после обновления золотом исторического максимума.

Распродажи наблюдались в акциях "Яндекса" (-2,7%) из-за сокращения позиций игроками перед заморозкой торгов этими бумагами на время процедуры обмена в рамках редомициляции.

Совет директоров Polymetal (-1,8%) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год, сообщила компания. Также Polymetal после продажи российского подразделения, которое сохраняет название АО "Полиметалл", вынесет на обсуждение акционеров смену названия на Solidcore Resources plc. Годовое собрание акционеров компании назначено на 11 июня.

Бумаги "Селигдара" (+2,6%, до 78,2 рубля) до закрытия реестра 15 июня торгуются с рекомендованными дивидендами за 2023 год в размере 2 руб. на акцию. Акции банка "Санкт-Петербург" (+3,6%, до 360,23 рубля) обновили очередной исторический пик.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, ставку по 5-летним кредитам - на уровне 3,95%.

Нефть Brent утром поднималась выше отметки $84 за баррель на новостях о крушении в воскресенье вертолета президента Ирана (президент страны Ибрагим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан погибли). После чего постепенно в течение дня цены растеряли весь прирост.

Во вторник рынок акций РФ продолжил снижение на фоне негативных сигналов с внешних фондовых площадок и подешевевшей нефти (Brent просела к $82,5 за баррель); индекс МосБиржи откатился ниже 3430 пунктов (уровень 2-недельной давности) во главе с бумагами "Газпрома" (-8,2%) после известий, что правительство РФ выступило против выплат концерном дивидендов за 2023 год. В лидерах роста выступили акции АФК "Система" (+3,5%) и ОК "Русал" (+2,9%).

В директиве правительства РФ по поводу дивидендов "Газпрома" отмечается, что это было предложение Минэнерго России, согласованное с Минфином России и Росимуществом.

Совет директоров "Газпром нефти" (-0,1%) рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить дивиденды за 2023 год в размере 102,43 рубля на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2023 года в размере 82,94 рубля на одну обыкновенную акцию). Таким образом, финальные дивиденды составят 19,49 руб. на акцию; закрытие реестра - 2 июня.

ЦБ РФ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки, в котором говорится, что проинфляционные риски по-прежнему преобладают. Кроме того, регулятор отмечает, что нейтральная ставка может быть значимо выше его оценки, а также существует вероятность того, что экономика может развиваться по альтернативному сценарию, что может потребовать дополнительного ужесточения ДКП.

Нефть продолжила снижение из-за фактора неопределенности после гибели президента Ирана.

Совет директоров ПАО "Россети Волга" (+2,8%) рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение выплатить дивиденды за 2023 год в размере 0,0062 рубля на акцию. Отсечка реестра акционеров под выплаты - 4 июля 2024 года.

Акционеры ПАО "Распадская" (+1,3%) на годовом собрании 21 мая приняли решение не выплачивать дивиденды по результатам 2023 года, сообщила компания.

В среду рынок акций РФ скорректировался вверх после падения в начале недели, при этом внешние фондовые площадки подавали негативные сигналы и подешевела нефть (Brent просела к $82 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 3444 пункта во главе с бумагами "Ростелекома" (+3,1%) и "Яндекса" (+2,3%), в аутсайдерах выступили бумаги ПАО "Полюс" (-2,4%).

Менеджмент ПАО "Ростелеком" рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года в размере 6,06 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акции, сообщил президент компании Михаил Осеевский. По итогам 2022 года "Ростелеком" выплатил дивиденды в размере 5,4465 рубля на акцию каждого типа.

"Московская биржа" (-0,5%) по итогам I квартала 2024 года получила 19,355 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 35% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года (14,3 млрд рублей). Показатель оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали чистую прибыль на уровне 20 млрд рублей.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила против ПАО "МТС" (-0,2%) дело из-за необоснованного повышения цен на услуги сотовой связи в марте-апреле в среднем на 8%. Речь идет о росте цен более чем для 30 млн абонентов, уточнило ведомство.

На нефтяном рынке в среду негативом стала статистика Минэнерго США о запасах сырья: резервы нефти в стране неделей ранее выросли на 1,82 млн баррелей (ожидалось снижение на 2-3,1 млн).

В четверг рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне слабости нефти (Brent просела ниже $81,5 за баррель после локального роста днем) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи удержался выше 3440 пунктов. Лидерами отката выступили бумаги "Газпрома" (-3,2%), обновившие минимум с февраля 2022 года (совет директоров утвердил рекомендацию о невыплате дивидендов за 2023 год).

Выросли акции "Русала" (+3,9%) и "Норникеля" (+3,3%) после локальной просадки бумаг на новостях, что совет директоров ГМК рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2023 год (за 9 месяцев 2023 года "Норникель" уже выплатил 915,33 рубля на акцию).

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил в четверг, что "Норникель" планирует строительство мощностей по выпуску платины в Бахрейне.

Совет директоров МКПАО "ТКС Холдинг" (+0,8%) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. Годовое собрание акционеров "ТКС Холдинга" пройдет 28 июня, дата закрытия реестра - 4 июня. Вместе с тем, глава совета директоров "ТКС Холдинг" подтвердил планы по возврату к регулярным дивидендным выплатам, для чего компания формирует новую дивидендную политику.

Выручка интернет-холдинга "ВК" (+1,6%) в I квартале выросла на 24% - до 33,8 млрд рублей. Результат оказался практически на уровне консенсус-прогноза "Интерфакса", по которому выручка ожидалась в размере 33,5 млрд рублей.

ПАО "Россети Юг" (-5,7%) в первом квартале 2024 года получило чистую прибыль по МСФО в размере 685,163 млн рублей, что в 2,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" (-0,8%) по МСФО в январе-марте этого года сократилась на 35%, до 2,48 млрд руб. Наблюдательный совет Совкомбанка (-1%, до 18,66 рубля) рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов за 2023 год 1,14 рубля на акцию; закрытие реестра - 8 июля.

На мировых рынках поддержку технологическому сектору оказала сильная отчетность Nvidia: американский производитель графических процессоров увеличил чистую прибыль в первом квартале 2024 финансового года более чем в семь раз, выручку в 3,6 раза, причем оба показателя достигли рекордов. Компания анонсировала сплит акций и повышение дивидендов.

В пятницу рынок акций РФ остался под давлением продаж на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и слабости нефти (Brent опускалась ниже $81 за баррель); индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля упал ниже рубежа 3400 пунктов. Лидировали в откате акции АФК "Система" (-3,7%) и Polymetal (-3,4%).

Лесопромышленный холдинг Segezha Group (-4,3%) завершил I квартал 2024 года ростом показателя OIBDA по МСФО в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 11% к IV кварталу 2023 года - до 2,53 млрд рублей. Выручка Segezha в январе-марте 2024 года выросла на 22% в годовом выражении и сократилась на 8% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 22,82 млрд рублей. Чистый убыток Segezha в I квартале этого года вырос в годовом выражении на 38% (относительно предыдущего квартала снизился на 11%) и составил 5,18 млрд рублей.

Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" (+1,3%) по МСФО в первом квартале 2024 года составила $216,019 млн, говорится в отчете компании. Результат оказался лучше консенсус-прогноза, предполагавшего чистую прибыль на уровне $207,8 млн. Компания сообщила, что сохраняет приверженность цели по выплате дивидендов за 2023 год на уровне 50% от скорректированной годовой прибыли по МСФО в рублях.

Опубликованный днем ранее в США индекс PMI (50,9 пункта) оказался выше прогноза, а хорошее состояние американской экономики снижает вероятность того, что Федрезерв в ближайшее время перейдет к снижению процентных ставок.

Нефть Brent в пятницу днем опускалась ниже $81 за баррель, однако вечером цены отскочили выше $82 за баррель. Внимание нефтяного рынка теперь направлено на предстоящую 2 июня встречу ОПЕК+, на которой, как ожидается, ведущие производители нефти продлят действие мер по снижению добычи.

В период 20-24 мая среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели акции "Группы ЛСР" (-14%), "Газпрома" (-13%), SFI (-9%); лучше рынка оказались бумаги банка "Санкт-Петербург" (+6%), ПАО "Россети Волга" (+2%), "Распадской" (+1%).

Рынок акций РФ в последнюю неделю весны может сохранить смешанную динамику blue chips на дивидендных и корпоративных новостях, инвесторы также продолжат отыгрывать динамику цен на нефть. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3350-3450 пунктов, для индекса РТС - 1160-1220 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".