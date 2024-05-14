Рынок акций РФ превысил 3460п по индексу МосБиржи во главе с Аэрофлотом, просел Сургутнефтегаз

Москва. 14 мая. Рынок акций РФ во вторник сохранил смешанную динамику цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок после выхода статистики по производственной инфляции в США, совпавшей с прогнозами; фактором давления выступили просевшие цены на нефть (Brent откатилась ниже $82,5 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 3460 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота" (+4,1%), обновившими пик с февраля 2022 года после операционного отчета за апрель, локомотивом выступили подросшие бумаги Сбербанка (+1%); просели бумаги "Сургутнефтегаза" (-1,8%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3463,93 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1194,63 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,7%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 91,34 рубля (-0,01 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+4,2%, до 54,15 рубля), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,7%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+1,8%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,4%), Сбербанка (+1% и +0,9% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,9%), акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%).

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в апреле 2024 года вырос на 21,7% по сравнению с апрелем 2023 года и составил 4,1 млн человек, сообщила компания во вторник. На внутренних линиях перевезено 3,1 млн пассажиров (+13,7%), на международных - 992,4 тыс. (+56,4%). Общий пассажирооборот увеличился на 29,9%, до 11,1 млрд пассажиро-километров, процент занятости кресел составил 89,3% (+2,6 п.п.).

Сбербанк в апреле получил 131,1 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 120,7 млрд руб. годом ранее; прибыль банка в январе-апреле составила 495,1 млрд руб. против 470,9 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчете кредитной организации.

Акционеры "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%, до 252,44 рубля) на годовом собрании 14 мая одобрили дивиденды в размере 25,43 руб. на акцию по итогам 2023 года, сообщила компания. Датой закрытия реестра для получения выплат утверждено 27 мая. "НЛМК" не платил дивиденды с конца 2021 года.

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-1,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,9%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-0,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ во вторник был настроен умеренно позитивно. Индекс МосБиржи нацелился на район 3470 пунктов - важную зону сопротивления на пути к "круглым" 3500 пунктам. Покупки сдерживались склонностью рубля к укреплению и ценовой неуверенностью нефти.

Внешний фон был сдержанным. Индекс цен производителей США (PPI) за апрель в годовом выражении совпал с прогнозом (+2,2%), в месячном выражении производственные цены выросли на 0,5% при ожидавшихся 0,2%. В середине недели картину дополнят данные по темпам роста потребительских цен в Штатах (CPI). Этот показатель важен для общерыночных настроений, так как служит одним из основных ориентиров для ФРС при формировании денежно-кредитной политики. МЭА обнародует в среду свой ежемесячный отчет, что в свою очередь способно в моменте повлиять на нефтяные котировки, полагает эксперт.

Советы директоров компаний "Юнипро" (MOEX: UPRO) и "Сургутнефтегаз" в среду примут решение по дивидендам за 2023 год. Прогноз по индексу МосБиржи на 14 мая - 3400-3500 пунктов, пара доллар-рубль может двигаться в пределах 91-93 руб./$1, считает Бахтин.

Старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев также отмечает, что индекс МосБиржи находится в шаге от годового максимума, поддержку рынку оказывает продолжающийся дивидендный сезон. Инвесторы ожидают выплат от Сбера, МТС, "Магнита", металлургов и целого ряда других компаний. При этом более уверенный рост сдерживается слабой динамикой на нефтяном, а также на глобальных рынках.

В США пока сохраняется оптимизм на фоне ожиданий замедления потребительской инфляции, а также сильных корпоративных отчетностей. Во вторник вышли данные по производственной инфляции (индекс Core PPI вырос на ожидаемые 2,4% г/г), которые могли бы дать сигнал о динамике потребительской инфляции, выходящей в среду, отмечает эксперт.

На нефтяном рынке главным негативным фактором остается слабеющий спрос на нефть в США, о чем свидетельствует статистика о запасах сырья, полагает Яковлев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций во вторник подрос в основном за счет покупок отдельных акций.

Акции "ВК" (MOEX: VKCO) (+4%, до 601,4 рубля) во вторник выросли без конкретных фундаментальных драйверов, продвигаясь к верхней границе среднесрочного "медвежьего" тренда (район 615 руб.). "Аэрофлот" сообщил об увеличении в апреле перевозок группы на 21,7%, акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+2,6%) и "Транснефти" выросли в ожидании решений советов директоров компаний по дивидендам за 2023 год, которые, вероятно, будут объявлены позже в мае. Бумаги "Яндекса" продолжили повышение после опубликованных накануне условий оферты, которые предполагают обмен акций с коэффициентом 1:1 по цене 1251,8 руб.

Расписки "РусАгро" (MOEX: AGRO) (-2,2%) продолжили снижение после публикации накануне финансовых результатов за I квартал, а также отказа от выплаты дивидендов за 2023 год. Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" подверглись коррекционным продажам перед решением совета директоров компании в среду по дивидендам за 2023 год. В целом рынок ждет от "Сургутнефтегаза" высоких выплат по привилегированным акциям (ввиду регламентации их уровня 10% от чистой прибыли по РСБУ по сравнению с обыкновенными, где уровень не регламентирован), которые, судя по всему, будут конкурировать с максимальной на данный момент доходностью по МТС около 11,2%, отмечает аналитик.

В США рынок во вторник не оставляет попыток роста, несмотря на умеренно жесткий тон главы ФРС Джерома Пауэлла и данные по производственной инфляции страны за апрель. Пауэлл во вторник подчеркнул силу национального рынка труда и отсутствие уверенности в динамике инфляции, предположив, что монетарные условия могут оставаться ограничительными дольше, чем ожидалось. Тем не менее, Пауэлл также заявил, что текущая политика ФРС в целом эффективна и влияет на потребление.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI устремились к майским минимумам $81,74 и $76,92 за баррель соответственно в условиях отсутствия значимых "бычьих" драйверов движения. Опубликованный во вторник ежемесячный отчет ОПЕК не принес важных сигналов: картель сохранил прогноз роста глобального спроса на нефть в 2024 и 2025 годах (на 2,25 млн б/с и 1,85 млн б/с соответственно). В среду отчет представит Международное энергетическое агентство. Минэнерго США, в то же время, опубликует еженедельные данные по запасам, которые могут показать их сокращение по нефти (на 1,35 млн баррелей) и рост по нефтепродуктам (чуть более чем на 1,5 млн баррелей). Увеличение запасов нефтепродуктов в США в последнее время беспокоит нефтяных покупателей, заключила Кожухова.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский ASX Australia просел на 0,3%, южнокорейский Kospi вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), также нет единого вектора в Европе (индекс DAX теряет 0,1%, FTSE и CAC 40 подросли на 0,3-0,4%), стабильны Штаты (индексы к 18:50 МСК прибавили 0,02-0,2%).

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в апреле 2024 года увеличились на 2,4% в годовом выражении после роста на 2,3% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены увеличились на 0,6%. В марте в помесячном выражении также был отмечен рост на 0,6%. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,4% в годовом выражении и подъем на 0,6% в помесячном.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в апреле увеличились на 2,2% в годовом выражении и на 0,5% к марту, что совпало с прогнозами.

По данным Минтруда США, цены производителей (индекс PPI) в апреле выросли на 2,2% в годовом выражении - максимальными темпами за год. Показатель совпал с консенсус-прогнозом экспертов, который приводит Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в марте индекс PPI увеличился на 1,8%, а не 2,1%, как сообщалось ранее.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в прошлом месяце увеличились на максимальные за восемь месяцев 2,4% после повышения на 2,1% в марте. Аналитики в среднем также прогнозировали рост на 2,4%. Индекс PPI в апреле увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, Core PPI - также на 0,5%. В марте оба показателя снизились на 0,1%.

На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены просели: стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $82,47 за баррель (-1,1% и +0,7% накануне), июньская цена WTI - $78,13 за баррель (-1,3% и +1,1% в понедельник).

ОПЕК сохранил прогноз роста спроса на нефть в мире в 2024 году на 2,25 млн баррелей в сутки - до 104,46 млн б/с. Как и месяцем ранее, ожидается, что в 2025 году потребление нефти увеличится еще на 1,85 млн б/с - до 106,31 млн б/с, говорится в майском отчете ОПЕК.

ОПЕК начал прогнозировать предложение нефти из стран, не входящих в сделку ОПЕК+, куда входит и Россия, а не только стран ОПЕК (при этом три страны ОПЕК не участвуют в сделке ОПЕК+).

Ожидается, что поставки жидких углеводородов из стран, не входящих в ОПЕК+, в 2024 году вырастут на 1,2 млн б/с - до 53 млн б/с, что соответствует оценке предыдущего месяца, говорится в отчете.

Трейдеры также продолжают оценивать вероятность продления альянсом ОПЕК действующих ограничений на встрече 1 июня.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (+16,2%), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (MOEX: RTGZ) (+9,8%), "СПБ Биржи" (SPB: SPBE) (+6,6%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+5,5%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+4,6%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+4,4%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+4,2%), "ВК" (+4%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+3,5%).

Подешевели акции МКПАО "Юнайтед медикал груп" (ЕМС (MOEX: GEMC)) (-8,3%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-4%), ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (-3,9%), ПАО "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL) (-3,6%).

Совет директоров EMC рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды за 2023 год, говорится в сообщении компании.

Акционеры "Акрона" (MOEX: AKRN) (-0,8%, до 16800 рублей) на годовом собрании утвердили решение о выплате дивидендов за 2023 год в размере 427 рублей на акцию, сообщила компания. Общая сумма выплат составит 15,7 млрд рублей. Реестр для получения дивидендов закроется 19 мая.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 60,65 млрд рублей (из них 10,12 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,54 млрд рублей на бумаги "Яндекса" и 3,46 млрд рублей на "префы" "Транснефти").