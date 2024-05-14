Рубль днем лишь слегка меняется к основным валютам на нейтральном новостном фоне

Москва. 14 мая. Доллар США немного дешевеет, евро столь же незначительно повышается на Московской бирже днем во вторник; рубль стабилен к бивалютной корзине на нейтральном новостном фоне и с учетом смешанной динамики к доллару и евро.

Курс доллара США составил 91,26 руб./$1 в 15:05 мск, что на 9 копеек ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,62 руб./EUR1, подорожав на 7 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 1,8 копейки, до 94,57 руб. Курс китайского юаня подрос на 2,4 копейки - до 12,6 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует несущественную смешанную динамику к основным валютам в ходе дневных торгов в ожидании новых драйверов к движению. Поддержку рублю продолжают оказывать высокие цены на нефть, решение российских властей продлить до конца апреля 2025 года требование об обязательной продаже валютной выручки для крупнейших российских экспортеров, а также свежие данные о состоянии российского бюджета.

Разнонаправленная динамика доллара и евро может быть обусловлена движением этих валют на Forex. Внимание глобальных трейдеров направлено на данные о динамике цен производителей в США за апрель, которые будут обнародованы во вторник в 15:30 мск. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагает ускорение темпов роста цен производителей в прошлом месяце до 2,2% в годовом выражении с мартовских 2,1%.

В среду Минтруда США опубликует апрельские данные об изменении потребительских цен в стране.

Эта статистика, как ожидается, позволит инвесторам оценить вероятность снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году.

Во вторник рынок также ждет выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Возможен уход курса пары "доллар-рубль" ниже уровня в 91 руб./$1 на торгах во вторник, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Внутренние факторы продолжат оказывать поддержку рублю. Реализация отложенного ввиду праздников предложения со стороны экспортеров в отсутствие четких сигналов с мировых рынков может позволить курсу доллара обновить минимумы начала марта и опуститься к нижней границе нашего текущего целевого диапазона 90,5-92 руб./$1", - пишет эксперт в комментарии.

В краткосрочной перспективе пара "доллар-рубль" продолжит торговаться в диапазоне 90-94 руб./$1, полагает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев.

"Рубль остается стабильным благодаря обязательной продаже валютной выручки экспортерами, жесткой монетарной политике ЦБ и относительно высоким ценами на нефть. Кроме этого, на прошлой неделе Минфин опубликовал параметры покупок валюты в рамках бюджетного правила, так что продажи валюты вырастут до 6,2 млрд рублей, что также окажет поддержку курсу рубля", - отмечает эксперт.

Цены на нефть начали умеренно снижаться днем во вторник.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подешевели на 0,26%, до $83,13 за баррель. Фьючерсы на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на 0,32%, до $78,86 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 0,7%, WTI - на 1,1%.

ОПЕК во вторник сохранила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2024 году, предусматривающий подъем на 2,25 млн баррелей в сутки - до 104,46 млн б/с. Как и месяцем ранее, ожидается, что в 2025 году потребление нефти увеличится еще на 1,85 млн б/с - до 106,31 млн б/с, говорится в майском отчете организации.

При этом квартальные прогнозы были немного скорректированы. Так, оценка спроса в первом квартале 2024 года повышена на 30 тыс. б/с - до 103,56 млн б/с, а во втором - понижена на 80 тыс. б/с - до 103,75 млн б/с. Прогноз на третий квартал сохранен на уровне 104,9 млн б/с, а на четвертый квартал - повышен на 40 тыс. б/с - до 105,61 млн б/с.

ОПЕК прогнозирует, что поставки жидких углеводородов из стран, не входящих в ОПЕК+, в 2024 году вырастут на 1,2 млн б/с - до 53 млн б/с, что соответствует оценке предыдущего месяца. В 2025 году этот показатель вырастет еще на 1,1 млн б/с - до 54,1 млн б/с.

Банк России во вторник, 14 мая, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 740 млрд рублей (при лимите 1 трлн 740 млрд рублей и спросе 1 трлн 936,1 млрд рублей) в среднем по ставке 15,83% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 7 мая, банки разместили 2 трлн 228,5 млрд рублей (при лимите 2 трлн 380 млрд рублей и спросе 2 трлн 228,5 млрд рублей) в среднем по ставке 15,87% годовых.