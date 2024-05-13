Рынок акций РФ начал неделю с роста индекса МосБиржи в район 3460п, лидировал ММК

Москва. 13 мая. Рынок акций РФ в понедельник продемонстрировал смешанную динамику рублевых цен blue chips на фоне укрепления рубля, разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и подросшей в рамках коррекции нефти (Brent превысила $83 за баррель). Индекс МосБиржи подрос в район 3460 пунктов, вернувшись к уровню начала мая, при этом в лидерах роста выступили акции "ММК" (+4,1%), аутсайдерами стали бумаги "Сургутнефтегаза" (-2,2%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3457,11 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1193,46 пункта (+1,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,6%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 91,26 рубля (-1 рубль).

Подорожали акции "ММК" (+4,1%), "Аэрофлота" (+2,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,9%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), Сбербанка (+0,7% и +0,6% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "Яндекса" (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,1%).

ЗПИФ "Консорциум.Первый", будущий инвестор МКПАО "Яндекс" (MOEX: YNDX), объявил оферту по обмену и выкупу акций Yandex N.V. Согласно пресс-релизу консорциума, ЗПИФ предлагает обменять акции YNV на акции МКПАО в соотношении 1:1.

Также консорциум предлагает выкупить акции YNV за 1251,8 рубля за бумагу. Лимит предложения по выкупу составляет 50,4 млн акций. Опцией выкупа могут воспользоваться инвесторы, которые до 30 ноября 2023 года перевели бумаги в российский депозитарий. Всего ЗПИФ планирует выкупить и обменять не более 107 729 866, или 29,8%, акций YNV для последующего закрытия сделки по приобретению российского бизнеса "Яндекса".

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-2,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%).

Совет директоров "Сургутнефтегаза" 15 мая рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 2023 год, сообщила компания.

Как сообщалось, прибыль НК по РСБУ в 2023 году выросла до рекордных 1,334 трлн руб. (консенсус "Интерфакса" - 1,273 трлн рублей). Согласно расчетам "Интерфакса", исходя из годовой прибыли, дивиденд на привилегированную акцию "Сургутнефтегаза" за 2023 год может составить 12,29 руб. Этот уровень сильно превосходит самые крупные выплаты компании, осуществленные в 2014 и 2018 годах - 8,21 и 7,62 руб./акция соответственно. Прогнозы по дивидендам на обыкновенные акции традиционно располагаются в диапазоне 0,8-0,85 рублей/АО.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций начал неделю с умеренного роста, причем в течение торгов в понедельник покупатели сбавили активность из-за укрепления рубля и преимущественно негативного внешнего фона.

Цены на нефть пытались восстанавливаться на фоне ослабления доллара на мировом рынке (индекс DXY просел ниже 105 пунктов), а также сохраняющейся напряженности в ближневосточном регионе. Во вторник ежемесячный отчет опубликует ОПЕК и ожидается насыщенный корпоративный новостной фон. Сбербанк (MOEX: SBER) опубликует отчет по РСБУ за апрель, "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) обнародует операционные показатели за минувший месяц, акционеры "Группы Позитив" (MOEX: POSI) на общем собрании обсудят утверждение дивидендов, в повестке ГОСА "НЛМК" также значится дивидендный вопрос, напомнил эксперт.

Прогноз по индексу МосБиржи на 14 мая - 3400-3500 пунктов, считает Бахтин.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, индекс МосБиржи закрепляется выше 3450 пунктов, рынок поддерживается продолжающимся дивидендным сезоном. Инвесторы ожидают выплат от Сбера, МТС, "Магнита", металлургов и целого ряда других компаний. Также котировки бумаг в понедельник поддержала позитивная динамика на ряд сырьевых товаров, в том числе на нефть.

Главной корпоративной новостью дня стало объявление условий выкупа акций Yandex N.V и их обмена на акции МКПАО "Яндекс". Инвесторам, которые покупали бумаги на Московской и СПБ биржах, предложено обменять их в соотношении 1:1. На этом фоне в акциях наблюдались повышенная волатильность и активность торгов, отмечает эксперт.

Нефть подросла благодаря снижению доллара на Forex. Кроме того, цены остаются на достаточно высоком уровне на фоне сохранения риск-премии, связанной с геополитической напряженностью на Ближнем Востоке. При этом давление на котировки оказывает неуверенность инвесторов относительно устойчивости спроса на нефть со стороны первой экономики мира. По последним данным Минэнерго США, запасы нефти в стране снизились, но не так сильно, как ожидалось. Неделей ранее, напротив, наблюдался значительный рост запасов, что в целом может сигнализировать о неустойчивости спроса. Также инвесторов настораживают слабые данные по производственной инфляции в КНР, которая сокращается 19-й месяц подряд и сигнализирует о слабой производственной активности в Китае, отмечает Алексеев.

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций в начале недели умеренно подрос на фоне возросших объемов торгов из-за вернувшихся после праздников многих инвесторов, а также благодаря глобальному растущему тренду на рынке нефти, несмотря на недавние ценовые "проколы" вниз. Череда планируемых IPO, редомициляция, реинвестирование дивидендов - все эти факторы поддерживают рост рынка, считает аналитик.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, на мировых рынках акций в начале недели наблюдается разнонаправленная динамика. Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в апреле выросли на 0,3% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,1%. Инфляция была зафиксирована по итогам третьего месяца подряд, при этом она ускорилась по сравнению с 0,1% в марте.

Российский рынок начал неделю с роста на фоне дивидендных ожиданий по крупным компаниям и возвращения ликвидности в рынок после майских выходных.

На дневном графике индекс МосБиржи вернулся выше поддержки 3440 пунктов и сейчас направляется к верхней границе узкого диапазона 3440-3485 пунктов. Закрытие одного дня выше этого диапазона может привести к росту до психологически важной отметки 3500 пунктов, считает Степанов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, покупатель российского "Яндекса" - ЗПИФ "Консорциум.Первый" - выставил предложение акционерам Yandex по обмену или выкупу акций по цене 1251,8 руб. при коэффициенте "1 к 1". Сбор заявок на биржевой обмен через Мосбиржу и "СПБ Биржу" (SPB: SPBE) ожидается с 16 мая до 21 июня.

Акции "ММК" еще в апреле стали дивидендной историей с текущей доходностью 4,85% и рекомендованными выплатами по итогам 2023 года 2,752 руб. на бумагу. ГОСА по дивидендам пройдет 30 мая, а реестр закроется 10 июня. В целом, позитивный фундаментальный взгляд на долгосрочные перспективы "Магнитогорского металлургического комбината" сохраняется, что обусловлено ожидаемым ростом производства и цен на стальную продукцию, считает аналитик.

Совет директоров "РусАгро" (MOEX: AGRO) (-3% ГДР) в понедельник рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. Кроме того, компания сообщила о снижении чистой прибыли в I квартале 2024 года по МСФО на 68%, до 1,74 млрд руб. Акции "Мечела" (-1,5%) и золотодобытчиков скорректировались вниз после роста в конце прошлой недели, отмечает Кожухова.

На зарубежных фондовых площадках в понедельник не наблюдается единой динамики: индексы консолидируются перед публикацией важных макроэкономических данных в Европе и США позже по ходу недели. Индексы МосБиржи и РТС показали позитивную динамику, а долларовый индикатор РТС благодаря укреплению рубля поднялся до нового многомесячного пика. На российском рынке в целом сохраняется стабильность при отсутствии масштабных драйверов для повышения в рублевом сегменте, заключила Кожухова.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, за минувшие майские праздники на рынке акций не наблюдалось масштабного ухода от рисков. Более того, все просадки, включая дивидендный "гэп" "ЛУКОЙЛа", более или менее активно выкупались.

В ближайшее время президент РФ Владимир Путин отправится с визитом в Китай, откуда могут прийти позитивные новости для "Роснефти". Скорее всего, будут переговоры и о "Силе Сибири 2", что может стать поводом для отскока акций "Газпрома", полагает Антонов.

Что касается рубля, то в минувшие праздники просадки его курса не наблюдалось. В ближайшие дни стоит ожидать появления на торгах отложенного объема продаж валюты от экспортеров, что будет позитивно для курса рубля. Не исключено, что на этом факте, а также на приближении периода уплаты налогов пара доллар-рубль опустится близко к сильной и психологически важной поддержке 90 руб./$1, считает Антонов.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia - на 0,04%, южнокорейский Kospi - на 0,02%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), просела Европа (индексы FTSE, CAC 40 и DAX просели на 0,02-0,2%), в США динамика смешанная (индексы к 18:50 МСК изменились на 0,01-0,2%).

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в апреле выросли на 0,3% в годовом выражении, говорится в отчете статуправления страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,1%, по данным Trading Economics.

Инфляция была зафиксирована по итогам третьего месяца подряд, при этом она ускорилась по сравнению с 0,1% в марте.

Тем временем цены производителей (индекс PPI) в Китае в апреле упали на 2,5% относительно того же месяца годом ранее (в марте они рухнули на 2,8%). Снижение показателя произошло девятнадцатый месяц подряд.

Гонконгский Hang Seng вырос на акциях технологических и ориентированных на потребителей компаний и находится на максимальном уровне за девять месяцев, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены умеренно подросли после просадки на азиатских торгах на опасениях по поводу мирового спроса на топливо.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $83,07 за баррель (+0,3% и -1,3% в пятницу), июньская цена WTI - $78,76 за баррель (+0,6% и -1,3% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 0,2%, тогда как WTI подросла на 0,2%.

В минувшую пятницу негативными факторами для нефтяного рынка стали "ястребиные" заявления представителей руководства Федеральной резервной системы, которые намекнули на сохранение ключевой процентной ставки на текущем уровне в течение длительного времени, а также слабые статданные Мичиганского университета.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на три и составило 496 единиц. Число газовых установок увеличилось на одну, до 103 штук.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+10,2%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+9,1% и +11,8% "префы"), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+4,8%), ПАО "СПБ биржа" (+4,5%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (+4,3%), акции ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+4,2%), расписки ЦИАН (MOEX: CIAN) (+4,1%), бумаги ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+4%), ГК "Астра" (MOEX: ASTR) (+4%).

Совет директоров ПАО "М.Видео" (MOEX: MVID) (+0,2%) рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2023 год, говорится в сообщении компании.

Также стало известно, что совет директоров принял решение дополнительно разместить 30 млн акций по открытой подписке (17% от уставного капитала), причем компания получила предварительное согласие от одного из акционеров группы - инвестхолдинга ПАО "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) - о приобретении всего объема допэмиссии в рамках реализации своего преимущественного права и/или открытой подписки.

Совет директоров ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (MOEX: NMTP) (+0,9%) на заседании 23 мая обсудит рекомендации по распределению прибыли за 2023 год и размеру дивидендов, говорится в сообщении компании. В повестку заседания также включены вопросы о кандидатах для избрания в совет директоров и созыве годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года.

Подешевели акции ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (-6,2%), "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (-4,3% и -4,9% "префы"), ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (-3,5%), расписки "Русагро" (-3%), акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-2,8%).

Расписки "Русагро" снизились после публикации финотчета за I квартал: чистая прибыль составила 1,74 млрд рублей, что на 68% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Скорректированная EBITDA выросла на 2%, до 7,3 млрд рублей, рентабельность по этому показателю составила 11% против 15% годом ранее.

Просели после отсечки годовых дивидендов акции "Новабев Групп" (MOEX: BELU) (-2,1%, до 5901 рубля; выплаты за 2023 год - 223 рубля на акцию).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 62,38 млрд рублей (из них 19,66 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 6,09 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,09 млрд рублей на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза").