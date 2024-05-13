Рынок акций РФ утром превысил 3460п по индексу МосБиржи, лидирует "Северсталь"

Москва. 13 мая. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил рост цен по большинству blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и наметившейся коррекции нефти вверх (Brent отскочила выше $83 за баррель после утреннего отката ниже $82,3). Индекс МосБиржи превысил 3460 пунктов во главе с бумагами "Северстали".

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3461,46 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1187,37 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,7%.

Доллар просел до 91,83 рубля (-0,43 рубля).

Подорожали акции "Северстали" (+1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,4%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1% и +1,5% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,8% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Подешевели акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,4%).

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в понедельник продолжит расти.

"С оптимизмом смотрим на акции Сбербанка, сталелитейщиков и "Татнефти", которые должны поддержать российский рынок. При этом допускаем снижение бумаг "ЛУКОЙЛа" из-за прошедшей дивидендной отсечки. Мы по-прежнему ждем их восстановления, но в течение предстоящей торговой недели может ощущаться давление со стороны продавцов", - считает аналитик.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ожидают корректировку цен акций на фоне восстановления объемов после праздников. Однако следует помнить, что май - традиционно слабый месяц для индекса МосБиржи: с 2010 г. рынок показывал рост лишь в 36% случаев, отмечают эксперты.

"Мы подтверждаем наши ожидания по росту индекса в среднесрочной перспективе на фоне дивидендного сезона. В США сегодня будут опубликованы данные по инфляционным ожиданиям на май: вероятен рост волатильности на фондовом рынке", - пишут аналитики "БКС МИ".

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, за минувшие майские праздники на рынке акций не наблюдалось масштабного ухода от рисков. Более того, все просадки, включая дивидендный "гэп" "ЛУКОЙЛа", более или менее активно выкупались.

При этом индекс МосБиржи сумел сходить к цели падения 3400 пунктов, но эта отметка устояла, а минувшую неделю индикатор завершил выше сопротивления 3440 пунктов. В целом за последние 4 недели на рынке наблюдался боковик, который снял техническую перекупленность, и теперь есть все предпосылки для нового движения. Скорее всего, оно будет вверх, ведь частные инвесторы продолжат покупать акции под дивиденды, считает эксперт.

Небольшой негатив наблюдается в нефти Brent, которая не сохранила поддержку $83 за баррель, однако вероятны попытки отскока в диапазон $83-87 за баррель, считает Антонов.

В ближайшее время президент РФ Владимир Путин отправится с визитом в Китай, откуда могут прийти позитивные новости для "Роснефти". Скорее всего, будут переговоры и о "Силе Сибири 2", что может стать поводом для отскока акций "Газпрома".

Что касается рубля, то в минувшие праздники просадки его курса не наблюдалось. В ближайшие дни стоит ожидать появления на торгах отложенного объема продаж валюты от экспортеров, что будет позитивно для курса рубля. Не исключено, что на этом факте, а также на приближении периода уплаты налогов пара доллар-рубль опустится близко к сильной и психологически важной поддержке 90 руб./$1, считает Антонов.

В США в пятницу индексы акций S&P 500 и Dow выросли на 0,2-0,3%, незначительно просел Nasdaq (-0,03%); инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Индекс потребительского доверия в США в мае опустился до минимальных за полгода 67,4 пункта с 77,2 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал гораздо более умеренное снижение показателя, до 76 пунктов.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia - на 0,04%, южнокорейский Kospi - на 0,02%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), в Европе динамика смешанная (индексы CAC 40, FTSE выросли на 0,02-0,3%, DAX просел на 0,1%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в апреле выросли на 0,3% в годовом выражении, говорится в отчете статуправления страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,1%, по данным Trading Economics.

Инфляция была зафиксирована по итогам третьего месяца подряд, при этом она ускорилась по сравнению с 0,1% в марте.

Тем временем цены производителей (индекс PPI) в Китае в апреле упали на 2,5% относительно того же месяца годом ранее (в марте они рухнули на 2,8%). Снижение показателя произошло девятнадцатый месяц подряд.

Гонконгский Hang Seng растет на акциях технологических и ориентированных на потребителей компаний и находится на максимальном уровне за девять месяцев, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены корректируются вверх после просадки на азиатских торгах на опасениях по поводу мирового спроса на топливо.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК в понедельник составила $83,05 за баррель (+0,3% и -1,3% в пятницу), июньская цена WTI - $78,54 за баррель (+0,4% и -1,3% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 0,2%, тогда как WTI подросла на 0,2%.

В минувшую пятницу негативными факторами для нефтяного рынка стали "ястребиные" заявления представителей руководства Федеральной резервной системы, которые намекнули на сохранение ключевой процентной ставки на текущем уровне в течение длительного времени, а также слабые статданные Мичиганского университета.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на три и составило 496 единиц. Число газовых установок увеличилось на одну, до 103 штук.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+7,9%), ПАО "Ленвенгук" (+7,5%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+6%), ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+5,8% и +11,9% "префы"), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+4,3%).

Совет директоров ПАО "М.Видео" (MOEX: MVID) (+1,4%) рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2023 год, говорится в сообщении компании.

Также стало известно, что совет директоров принял решение дополнительно разместить 30 млн акций по открытой подписке (17% от уставного капитала), причем компания получила предварительное согласие от одного из акционеров группы - инвестхолдинга ПАО "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) - о приобретении всего объема допэмиссии в рамках реализации своего преимущественного права и/или открытой подписки.

Просели после отсечки годовых дивидендов акции "Новабев Групп" (MOEX: BELU) (-2,8%, до 5863 рубля; выплаты за 2023 год - 223 рубля на акцию).

Подешевели также расписки "Русагро" (MOEX: AGRO) (-3%), акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-2,4%), МКПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (-2%).

Расписки "Русагро" снизились после публикации финотчета за I квартал: чистая прибыль составила 1,74 млрд рублей, что на 68% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Скорректированная EBITDA выросла на 2%, до 7,3 млрд рублей, рентабельность по этому показателю составила 11% против 15% годом ранее.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 16,58 млрд рублей (из них 1,91 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,13 млрд рублей на обыкновенные бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) и 1,07 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").