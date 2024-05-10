Рынок акций РФ в пятницу подрос по индексу МосБиржи на ослаблении рубля, лидировали Мечел и Полюс

Москва. 10 мая. Рынок акций РФ в пятницу подрос на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, однако "бычий" настрой в преддверии выходных сдержала просевшая нефть (Brent откатилась к $83,4 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля протестировал рубеж 3450 пунктов, но удержать его не смог; в лидерах роста выступили акции "Мечела" (+3,9%), ПАО "Полюс" (+2,5%) и "Интер РАО" (+2,5%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3449,78 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1178,02 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,5%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 92,26 рубля (+0,31 рубля).

За неделю индекс МосБиржи подрос на 0,2%, индекс РТС просел на 0,6% на фоне роста доллара на 0,66 рубля.

Подорожали в пятницу акции "Мечела" (+3,9% и +2,7% "префы"), ПАО "Полюс" (+2,5%), "Интер РАО" (+2,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,2% и +0,7% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,7% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Подешевели акции ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,5%), бумаги "ТКС Холдинга" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,3%).

Россия к 2030 году должна войти в четверку крупнейших экономик мира, правительству необходимо развернуть новую модель экономического роста через дальнейшее формирование экономики предложения, заявил исполнявший обязанности премьер-министра РФ Михаил Мишустин в Госдуме в ходе рассмотрения его кандидатуры на должность председателя правительства.

Мишустин также заявил, что власти РФ не намерены ограничивать деятельность иностранных инвесторов внутри страны и отечественных - за рубежом, нацелены на расширение внешнеторговых связей за счет заключения новых соглашений о зонах свободной торговли (ЗСТ).

Госдума на заседании в пятницу проголосовала за Мишустина в качестве кандидата на должность председателя правительства РФ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром РФ.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, в конце недели на мировых рынках вновь превалируют "бычьи" настроения после выхода накануне данных по первичным заявкам по безработице в США, которые превысили ожидания. В связи с этим негативом трейдеры стали закладывать немного большую вероятность снижения ключевой ставки ФРС: сейчас вероятность первого снижения ставки в сентябре до 5-5,25% составляет 49,6%, по данным CME Group.

Индекс МосБиржи в последний торговый день недели подрос после выходного в четверг. В связи с тем, что в пятницу в РФ официальный выходной день, многие участники рынка взяли перерыв от торговли, из-за чего на рынке наблюдался недостаток ликвидности.

На дневном графике индекс МосБиржи вновь пробил уровень сопротивления 3440 пунктов и завершил неделю выше него, что может стать сигналом для дальнейшего роста до следующего сопротивления 3485 пунктов, считает Степанов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", пятница - последний день для покупки акций "Московской биржи" и "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) (+0,7%) для попадания в реестр акционеров с правом на дивиденды этих компаний за 2023 год.

В целом поддержку рынку акций оказывают ожидания инвесторов по дивидендам. Котировки акций Сбербанка и АФК "Система", например, находятся вблизи годовых максимумов. Дополнительную поддержку акциям АФК "Система" оказывает проведенное недавно успешное IPO МТС-банка (MOEX: MBRD) (MOEX: MBNK).

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,01%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,3%), "плюсует" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX подросли на 0,1-0,5%), однако в США подъем замедлился из-за слабой статистики (индексы к 18:50 МСК подросли в пределах 0,1%).

Потребительские расходы в Японии в марте выросли на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем и снизились на 1,2% в годовом выражении, сообщило в пятницу министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали снижение показателей на 0,3% и 2,4% соответственно.

ВВП Великобритании в I квартале 2024 года вырос на 0,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS), представившего предварительные данные. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение ВВП на 0,4%.

Тем временем, в США индекс потребительского доверия в мае упал до 67,4 пункта с 77,2 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал гораздо более умеренное снижение показателя, до 76 пунктов.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены развернулись вниз, растеряв прирост всей недели.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $83,39 за баррель (-0,6% и +0,4% накануне), июньская цена WTI - $78,86 за баррель (-0,5% и +0,3% в четверг). Неделя завершается снижением цены Brent на 0,4%.

Ранее на этой неделе поддержку нефтяному рынку оказали данные о снижении запасов нефти в США. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 1,361 млн баррелей - до 459,5 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго страны. Эксперты в среднем ожидали уменьшения запасов на 1,43 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Кроме того, отчет по американскому рынку труда, обнародованный в четверг, показал рост числа заявок на пособие по безработице, превысивший прогнозы. Это было воспринято трейдерами как сигнал в пользу смягчения денежно-кредитной политики ФРС, которое, как ожидается, подтолкнет к росту экономику США в целом и спрос на энергоносители в частности.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) (+9,8%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (+7%), ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+5,5% и +3,6% "префы"), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+5,1%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+4,4%), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (+3,6%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+3,4%).

Подешевели бумаги "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-3,6%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-2,4%), акции ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 30,88 млрд рублей (из них 4,58 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,7 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 2,54 млрд рублей на обыкновенные акции "Мечела").