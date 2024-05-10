Рубль умеренно дешевеет днем в пятницу на фоне пониженной активности торгов

Москва. 10 мая. Доллар США, евро и китайский юань умеренно подрастают на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу, рубль дешевеет по отношению к основным мировым валютам на фоне пониженной активности торгов из-за официального выходного дня в России.

Курс доллара США составил 92,275 руб./$1 в 15:00 мск, что на 32,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 99,5425 руб./EUR1, подорожав на 62,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 46 копеек - до 95,55 рубля. Курс китайского юаня подрос на 5,45 копейки - до 12,68 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", основными причинами умеренного снижения курса рубля в основных валютных парах в ходе дневных торгов 10 мая является как недавнее окончание налогового периода, так и пониженная активность участников рынка, прежде всего продавцов валютной выручки, на торгах Московской биржи в официальный выходной день в России. Вместе с тем некоторую поддержку нацвалюте оказывает в целом позитивная ситуация на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

Россия к 2030 году должна войти в четверку крупнейших экономик мира, правительству необходимо развернуть новую модель экономического роста через дальнейшее формирование экономики предложения, заявил исполняющий обязанности премьер-министра РФ Михаил Мишустин в Госдуме в ходе рассмотрения его кандидатуры на должность председателя правительства.

"Президент поставил серьезную задачу - к 2030 году Россия должна войти в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Нужно не просто увеличить валовой выпуск товаров и услуг. Рост должен сопровождаться повышением уровня доходов людей при сохранении макроэкономической стабильности, обеспечении технологического и финансового суверенитета и решении других значимых вопросов. По сути, необходимо развернуть новую модель экономического роста", - заявил он.

"Как планируем действовать? Прежде всего - через дальнейшее формирование экономики предложения. И создание условий для открытия новых предприятий. Объем промышленного производства предстоит нарастить на десятки процентов", - сказал Мишустин. "Для этого потребуются дополнительные инвестиции. И мы рассчитываем, что не только государство, но и бизнес будут активно этому способствовать. В том числе и через участие в формировании долгосрочных ресурсов на внутреннем рынке. Продолжим поддерживать и механизмы проектного и акционерного финансирования, повышать привлекательность российской юрисдикции", - отметил он.

Цены на нефть продолжают расти днем в пятницу. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составила $84,34 за баррель, что на 0,46% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,45%, до $79,82 за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам оказывают опубликованные в четверг данные о росте импорта нефти в Китае в апреле. Показатель вырос на 5,5% в годовом выражении, до 10,88 млн баррелей в сутки, сообщило Главное таможенное управление страны. Трейдеры также оценивают ситуацию на Ближнем Востоке. Свыше 100 тыс. человек покинули за последние дни город Рафах, опасаясь скорого старта там масштабной израильской военной операции, сообщил в пятницу координатор ЮНИСЕФ в Газе Хамиш Янг.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в пятницу в плюсе. Поддержку фондовым рынкам оказали обнародованные накануне статданные о росте числа заявок на пособие по безработице в США, которые были восприняты трейдерами как сигнал в пользу смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.

Рынки акций крупнейших стран Западной Европы также поднимаются в пятницу благодаря росту оптимизма трейдеров, что крупнейшие мировые центробанки в скором времени приступят к смягчению денежно-кредитной политики. Банк Англии в четверг сохранил ставку на уровне 5,25% годовых. Глава британского ЦБ Эндрю Бейли в ходе пресс-конференции по итогам заседания дал понять, что регулятор не исключает возможности смягчения политики на следующем заседании. Снижение ставки в июне "не исключено", но и не является "решенным делом", заявил он.

Фьючерс на американский индекс S&P 500 в дневные часы растет на 0,3%, что говорит о возможном сохранении позитивных настроений на фондовом рынке США в пятницу. Американские фондовые индексы выросли в четверг, при этом Dow Jones Industrial Average завершил "в плюсе" седьмую сессию подряд. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 22 тыс. и составило 231 тыс., сообщило министерство труда. Это максимальный показатель с августа 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 210 тыс. Слабость американского рынка труда является фактором, который может подтолкнуть ФРС к снижению процентных ставок, отмечают эксперты.

В силу того, что в России 10 мая официально является выходным днем, процентные ставки RUONIA межбанковских кредитов в этот день не рассчитываются.