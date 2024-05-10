Рынок акций РФ утром подрос к 3450 п по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме, лидируют золотодобытчики

Москва. 10 мая. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос по большинству blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и дорожающей нефти (Brent поднялась к $84,5 за баррель) на ожиданиях снижения ставки Федрезерва США осенью. Индекс МосБиржи поднялся в район 3450 пунктов, при этом лидерами роста выступают бумаги золотодобывающих компаний на фоне повышения цен на золото.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3448,66 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1179,84 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,7%.

Доллар подрос до 92,08 рубля (+0,13 рубля).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,7% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,6%), "ТКС Холдинга" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +0,3% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,1%).

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,4%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%).

Как отмечает директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков, внешние рынки подросли на фоне последних статданных по занятости в США, которые способствовали укреплению надежд на снижение ставок Федрезерва.

В Китае рост сдерживается беспокойством инвесторов относительно нового курса тарифной политики США в отношении Китая, который должен быть обнародован на следующей неделе командой президента США Байдена. Данные по занятости в США усиливают аргументацию в пользу снижения ставок, в то время как комментарии президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли подчеркивают потребность в "большем времени" для достижения инфляционных целей ФРС, отмечает эксперт.

Инвесторы теперь внимательно ожидают апрельского индекса потребительских цен в США, намеченного на следующую неделю, как важного индикатора будущего курса ФРС.

На рынке акций РФ в пятницу наблюдается пониженная активность в преддверии выходных. Внутриполитические события в РФ не принесли сюрпризов: президент РФ внес кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Пленарное заседание по этому вопросу состоится в 14:00 МСК.

В пятницу стоит обратить внимание на "ТКС Холдинг", который планирует представить новую стратегию развития с учетом интеграции Росбанка (MOEX: ROSB) в группу в IV квартале 2024 года, отметил Кабаков.

По оценкам аналитиков "Цифра брокер", в пятницу на российском рынке высокой активности не ожидается, учитывая праздничный характер торгов. Пятница - последний день для покупки акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) и "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) для попадания в реестр акционеров с правом на дивиденды этих компаний за 2023 год, отмечают эксперты.

В целом поддержку рынку акций оказывают ожидания инвесторов по дивидендам. Котировки акций Сбербанка и АФК "Система", например, находятся вблизи годовых максимумов. Дополнительную поддержку акциям АФК "Система" оказывает проведенное недавно успешное IPO МТС-Банка (MOEX: MBRD) (MOEX: MBNK).

Нефтяные котировки пытаются восстановиться от достигнутых на этой неделе локальных минимумов. В результате снижения на прошлой неделе котировки Brent опустились ниже линии 200-дневной скользящей средней, которая сейчас проходит в области $84,5 за баррель. Этот уровень выступает в качестве "якоря", удерживая цены на нефть от более глубокого падения, риски которого сохраняются, пока нефтяные котировки остаются ниже него, полагают аналитики "Цифра брокер".

В США в четверг индексы акций выросли на 0,3-0,9% во главе с Dow Jones, который увеличился 7-ю сессию подряд.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 22 тыс. и составило 231 тыс., сообщило министерство труда. Это максимальный показатель с августа 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение всего до 210 тыс. Слабость рынка труда является фактором, который может подтолкнуть Федеральную резервную систему к снижению процентных ставок, отмечают эксперты.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,01%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,4%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX растут на 0,2-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2%).

Потребительские расходы в Японии в марте выросли на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем и снизились на 1,2% в годовом выражении, сообщило в пятницу министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали снижение показателей на 0,3% и 2,4% соответственно.

Статданные из Китая, обнародованные накануне, показали увеличение объемов экспорта и импорта в апреле после мартовского снижения.

Объем китайского экспорта в прошлом месяце вырос на 1,5% в годовом выражении - до $292,45 млрд, сообщило в четверг Главное таможенное управление КНР. Импорт увеличился на 8,4%, до $220,1 млрд. Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта на 1%, импорта - на 5,4%, по данным Trading Economics.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в апреле составило $72,35 млрд по сравнению с $86,46 млрд годом ранее и $58,55 млрд в марте.

ВВП Великобритании в I квартале 2024 года вырос на 0,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS), представившего предварительные данные. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение ВВП на 0,4%.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены умеренно поднимаются третью сессию подряд и завершают неделю коррекционным ростом после падения неделей ранее.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $84,4 за баррель (+0,6% и +0,4% накануне), июньская цена WTI - $79,81 за баррель (+0,7% и +0,3% в четверг).

На этой неделе Brent подорожала на 1,7%, WTI - на 2,2%.

Поддержку рынку оказали, в частности, данные о снижении запасов нефти в США. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 1,361 млн баррелей - до 459,5 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго страны. Эксперты в среднем ожидали уменьшения запасов на 1,43 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Кроме того, отчет по американскому рынку труда, обнародованный в четверг, показал рост числа заявок на пособие по безработице. Это было воспринято трейдерами как сигнал в пользу смягчения денежно-кредитной политики ФРС, которое, как ожидается, подтолкнет к росту экономику США в целом и спрос на энергоносители в частности.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+8,8%), ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+8,1%), ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+4,9%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+4%), "Эн+ Груп" (MOEX: ENPG) (+3,6%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (+2,3%).

Подешевели бумаги "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-4,3%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-3,3%), "префы" МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-2,4%), акции ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,66 млрд рублей (из них 1,76 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,17 млрд рублей на бумаги ПАО "Полюс" и 1,14 млрд рублей на расписки OZON).