.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром подрос к 3450 п по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме, лидируют золотодобытчики
.
ГЛАВНОЕ
До 2030 года Россия должна достигнуть 4-е место в мире по объему ВВП
Президент РФ Владимир Путин включил в национальные цели до 2030 года достижение РФ четвертого места в мире по объему ВВП. Это должно произойти за счет роста производительности труда, низкого уровня безработицы
 
Госдума утвердила Мишустина на должность главы правительства РФ
Госдума проголосовала за Михаила Мишустина в качестве кандидата на должность председателя правительства РФ. Процедуру голосования предваряло выступление Мишустина перед депутатами, дискуссия в зале заседаний. Депутаты смогли задать кандидату...
 
Уровень бедности в России к 2030 году должен опуститься ниже 7%
Уровень бедности в России к 2030 году должен опуститься ниже 7%, соответствующее распоряжение дал президент РФ Владимир Путин. Во вторник на сайте Кремля опубликован указ главы государства о национальных целях развития РФ на период до 2030 года и...
 
Упрощенный переезд в "русские офшоры" могут продлить до 2026 года
Минэкономразвития подготовило законопроект, продлевающий истекающий 1 июля 2024 года срок упрощенной регистрации иностранных компаний в составе российских групп в САР на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининградской области. Новый срок...
 
10 мая 2024 года 11:45

Рынок акций РФ утром подрос к 3450 п по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме, лидируют золотодобытчики

Москва. 10 мая. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос по большинству blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и дорожающей нефти (Brent поднялась к $84,5 за баррель) на ожиданиях снижения ставки Федрезерва США осенью. Индекс МосБиржи поднялся в район 3450 пунктов, при этом лидерами роста выступают бумаги золотодобывающих компаний на фоне повышения цен на золото.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3448,66 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1179,84 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,7%.

Доллар подрос до 92,08 рубля (+0,13 рубля).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,7% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,6%), "ТКС Холдинга" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +0,3% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,1%).

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,4%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%).

Как отмечает директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков, внешние рынки подросли на фоне последних статданных по занятости в США, которые способствовали укреплению надежд на снижение ставок Федрезерва.

В Китае рост сдерживается беспокойством инвесторов относительно нового курса тарифной политики США в отношении Китая, который должен быть обнародован на следующей неделе командой президента США Байдена. Данные по занятости в США усиливают аргументацию в пользу снижения ставок, в то время как комментарии президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли подчеркивают потребность в "большем времени" для достижения инфляционных целей ФРС, отмечает эксперт.

Инвесторы теперь внимательно ожидают апрельского индекса потребительских цен в США, намеченного на следующую неделю, как важного индикатора будущего курса ФРС.

На рынке акций РФ в пятницу наблюдается пониженная активность в преддверии выходных. Внутриполитические события в РФ не принесли сюрпризов: президент РФ внес кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Пленарное заседание по этому вопросу состоится в 14:00 МСК.

В пятницу стоит обратить внимание на "ТКС Холдинг", который планирует представить новую стратегию развития с учетом интеграции Росбанка (MOEX: ROSB) в группу в IV квартале 2024 года, отметил Кабаков.

По оценкам аналитиков "Цифра брокер", в пятницу на российском рынке высокой активности не ожидается, учитывая праздничный характер торгов. Пятница - последний день для покупки акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) и "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) для попадания в реестр акционеров с правом на дивиденды этих компаний за 2023 год, отмечают эксперты.

В целом поддержку рынку акций оказывают ожидания инвесторов по дивидендам. Котировки акций Сбербанка и АФК "Система", например, находятся вблизи годовых максимумов. Дополнительную поддержку акциям АФК "Система" оказывает проведенное недавно успешное IPO МТС-Банка (MOEX: MBRD) (MOEX: MBNK).

Нефтяные котировки пытаются восстановиться от достигнутых на этой неделе локальных минимумов. В результате снижения на прошлой неделе котировки Brent опустились ниже линии 200-дневной скользящей средней, которая сейчас проходит в области $84,5 за баррель. Этот уровень выступает в качестве "якоря", удерживая цены на нефть от более глубокого падения, риски которого сохраняются, пока нефтяные котировки остаются ниже него, полагают аналитики "Цифра брокер".

В США в четверг индексы акций выросли на 0,3-0,9% во главе с Dow Jones, который увеличился 7-ю сессию подряд.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 22 тыс. и составило 231 тыс., сообщило министерство труда. Это максимальный показатель с августа 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение всего до 210 тыс. Слабость рынка труда является фактором, который может подтолкнуть Федеральную резервную систему к снижению процентных ставок, отмечают эксперты.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,01%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,4%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX растут на 0,2-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2%).

Потребительские расходы в Японии в марте выросли на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем и снизились на 1,2% в годовом выражении, сообщило в пятницу министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали снижение показателей на 0,3% и 2,4% соответственно.

Статданные из Китая, обнародованные накануне, показали увеличение объемов экспорта и импорта в апреле после мартовского снижения.

Объем китайского экспорта в прошлом месяце вырос на 1,5% в годовом выражении - до $292,45 млрд, сообщило в четверг Главное таможенное управление КНР. Импорт увеличился на 8,4%, до $220,1 млрд. Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта на 1%, импорта - на 5,4%, по данным Trading Economics.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в апреле составило $72,35 млрд по сравнению с $86,46 млрд годом ранее и $58,55 млрд в марте.

ВВП Великобритании в I квартале 2024 года вырос на 0,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS), представившего предварительные данные. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение ВВП на 0,4%.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены умеренно поднимаются третью сессию подряд и завершают неделю коррекционным ростом после падения неделей ранее.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $84,4 за баррель (+0,6% и +0,4% накануне), июньская цена WTI - $79,81 за баррель (+0,7% и +0,3% в четверг).

На этой неделе Brent подорожала на 1,7%, WTI - на 2,2%.

Поддержку рынку оказали, в частности, данные о снижении запасов нефти в США. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 1,361 млн баррелей - до 459,5 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго страны. Эксперты в среднем ожидали уменьшения запасов на 1,43 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Кроме того, отчет по американскому рынку труда, обнародованный в четверг, показал рост числа заявок на пособие по безработице. Это было воспринято трейдерами как сигнал в пользу смягчения денежно-кредитной политики ФРС, которое, как ожидается, подтолкнет к росту экономику США в целом и спрос на энергоносители в частности.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+8,8%), ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+8,1%), ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+4,9%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+4%), "Эн+ Груп" (MOEX: ENPG) (+3,6%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (+2,3%).

Подешевели бумаги "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-4,3%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-3,3%), "префы" МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-2,4%), акции ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,66 млрд рублей (из них 1,76 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,17 млрд рублей на бумаги ПАО "Полюс" и 1,14 млрд рублей на расписки OZON).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
10 мая 2024 года 19:43
Рубль умеренно подешевел в пятницу на фоне пониженной активности торгов и снижения нефтяных цен
Москва. 10 мая. Доллар США, евро и китайский юань умеренно подросли на Московской бирже в пятницу, рубль подешевел по отношению к основным мировым валютам на фоне как пониженной активности торгов из-за официального выходного дня в России, так и возобновившегося снижения нефтяных цен.    читать дальше
.
10 мая 2024 года 19:29
Рынок акций РФ в пятницу подрос по индексу МосБиржи на ослаблении рубля, лидировали Мечел и Полюс
Москва. 10 мая. Рынок акций РФ в пятницу подрос на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, однако "бычий" настрой в преддверии выходных сдержала просевшая нефть (Brent откатилась к $83,4 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля протестировал рубеж 3450 пунктов, но удержать его не смог; в лидерах роста выступили акции "Мечела" (+3,9%), ПАО "Полюс" (+2,5%) и "Интер РАО" (+2,5%).    читать дальше
.
10 мая 2024 года 15:31
Рубль умеренно дешевеет днем в пятницу на фоне пониженной активности торгов
Москва. 10 мая. Доллар США, евро и китайский юань умеренно подрастают на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу, рубль дешевеет по отношению к основным мировым валютам на фоне пониженной активности торгов из-за официального выходного дня в России.    читать дальше
.
10 мая 2024 года 15:29
Вероятны колебания S&P 500 в диапазоне 5200-5250п в пятницу - Freedom Finance Global
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5200-5250 пунктов в течение пятничной торговой сессии, считает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "День вряд ли принесет какие-либо сюрпризы для инвесторов и, вероятно, пройдет в спокойном ключе. Баланс рисков положительный....    читать дальше
.
10 мая 2024 года 14:19
"БКС МИ" сохраняет позитивную среднесрочную оценку рынка акций РФ
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную среднесрочную оценку российского рынка акций, говорится в материале аналитика Юлии Голдиной. "Мы полагаем, что восходящий тренд индекса Мосбиржи пока актуален. Доминирующей силой на рынке акций РФ остается фактор дивидендов. По нашим оценкам,...    читать дальше
.
10 мая 2024 года 13:13
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Nike
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Nike Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $104 за штуку, сообщается в материале аналитика Игната Иванова. "Несмотря на рейтинг "держать" наш взгляд на акции эмитента позитивный. За двенадцать прошедших месяцев котировки компании просели на 26%,...    читать дальше
.
10 мая 2024 года 12:02
Шансы на рост цены золота пока сохраняются - "Цифра брокер"
Шансы на рост цены золота до конца 2024 года пока сохраняются, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "Цены на золото консолидируются после бурного роста в марте-апреле, и мы не исключаем более высоких уровней до конца 2024 года. Тем не менее данные World Gold Council по...    читать дальше
.
10 мая 2024 года 11:12
"Финам" снизил рейтинг акций American Express до "продавать"
"Финам" понизил рейтинг акций American Express Co. с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $201,1 за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Акции компании подорожали на 25% с начала текущего года против...    читать дальше
.
10 мая 2024 года 10:36
"Финам" снизил прогнозную цену акций Bristol Myers до $52
"Финам" понизил прогнозную стоимость акций Bristol Myers Squibb до $52 за штуку на горизонте года, сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Акции компании за последние шесть месяцев просели в цене на 16% на растущем...    читать дальше
.
10 мая 2024 года 10:00
Возможна повышенная волатильность акций 2-3 эшелонов на рынке РФ в пятницу - БКС Экспресс
Вероятна низкая ликвидность на российском рынке акций в пятницу, при этом возможна повышенная волатильность в бумагах второго и третьего эшелонов, считают аналитики БКС Экспресс. "За период майских праздников индекс скорректировался к середине восходящего канала (район 3400 пунктов) и отскочил...    читать дальше
.
10 мая 2024 года 09:41
Доходности ОФЗ-ПД еще могут превысить 14% в 2024г - Freedom Finance Global
Доходности рублевых гособлигаций с фиксированными купонами (ОФЗ-ПД) еще могут превысить 14% годовых в текущем году, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Индекс государственных облигаций РФ (RGBI) продолжает снижаться, увеличивая доходности безрисковых финансовых активов с...    читать дальше
.
10 мая 2024 года 09:21
"Финам" снизил рейтинг акций Tencent до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Tencent с "покупать" до "держать", повысив при этом прогнозную стоимость бумаги с 364,7 до 393,26 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Никиты Степанова. "Летом 2023 года мы присвоили рейтинг "покупать"...    читать дальше
.
10 мая 2024 года 09:10
Dow Jones увеличился 7-ю сессию подряд
Рынок акций США вырос по итогам торгов в четверг. Азиатские фондовые индексы растут в пятницу. Цены на нефть повышаются в пятницу утром.    читать дальше
.
10 мая 2024 года 09:00
Изменения рубля в начале торгов пятницы незначительные в ожидании важных внутриполитических новостей
Москва. 10 мая. Изменения доллара США и китайского юаня на Московской бирже на старте торгов в пятницу незначительные; рубль демонстрирует стабильную динамику в основных валютных парах в ожидании новостей из Госдумы, где 10 мая будет проходить обсуждение кандидатуры Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ, а также на фоне в целом позитивной ситуации на мировых рынках капитала.    читать дальше
.
08 мая 2024 года 19:39
Рубль в среду упал к основным валютам на закрытии позиций перед длительными праздничными выходными
Москва. 8 мая. Доллар США, евро и китайский юань выросли на Московской бирже по итогам среды; рубль подешевел к бивалютной корзине на закрытии позиций игроками в условиях "тонкого" рынка между праздничными длительными выходными.    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.