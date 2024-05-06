Рынок акций РФ начал неделю с умеренного снижения по индексу МосБиржи на укреплении рубля, вырос "Полюс"

Москва. 6 мая. Рынок акций РФ начал неделю с умеренного снижения цен большинства blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками, несмотря на улучшение внешней фондовой конъюнктуры и подросшую нефть (Brent отскочила к $83,4 за баррель) после отката на минувшей неделе. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля просел в район 3435 пунктов во главе с бумагами самой Мосбиржи (-2,6%), ряда металлургов и акциями "ЛУКОЙЛа" (-1,6%), которые последний день торгуются с дивидендами за 2023 год (498 рублей на акцию); выросли бумаги "Полюса" (+3,4%) на фоне подъема цен на золото.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3436,05 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1186,2 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,1%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 91,23 рубля (-0,37 рубля).

Подешевели акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-2,6%), "ЛУКОЙЛа" (-1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,5% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%).

Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в I квартале 2024 года составила 68,386 млрд рублей, что на 36,4% выше показателя аналогичного периода предыдущего года (50,122 млрд рублей), говорится в отчете компании. Выручка выросла в 1,6 раза (до 382,05 млрд рублей), себестоимость - в 1,7 раза (до 255,86 млрд рублей), валовая прибыль - в 1,4 раза (до 126,2 млрд рублей).

Совет директоров "Татнефти" 23 апреля рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2023 год в размере 87,88 рубля на акцию (27,54 руб. за I полугодие, 35,17 руб. за III квартал и 25,17 руб./а за IV квартал). Таким образом, выплаты по итогам 2023 года могут составить порядка 86% от чистой прибыли по РСБУ (238,11 млрд рублей) - 204,43 млрд рублей.

Подорожали в понедельник акции ПАО "Полюс" (+3,4%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+3,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,6% и +0,5% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,3%), бумаги "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,7%).

Производство Polymetal в I квартале 2024 года составило 117 тыс. унций золотого эквивалента, сообщила компания. Показатель вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне увеличения объемов отгрузки концентрата на Кызыле. Объем продаж сократился на 7%, до 116 тыс. унций золотого эквивалента. При этом выручка благодаря росту цен на золото и сокращению сроков поступления средств подскочила на 26% и составила $294 млн.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций в понедельник в основном торговался в "красной" зоне, но ближе к вечеру перешел к нейтральной динамике. Укрепление рубля и напряженный новостной фон, связанный с геополитикой, не благоволили активным покупкам. Поддержу оказал рост котировок commodities, в частности, нефти и золота.

Внешний фон был позитивным. Индексы в Китае выросли на 1-2%, на европейских площадках торги также в основном шли в положительном ключе. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг Китая (Caixin) в апреле составил 52,5 пункта, как и прогнозировалось. Показатель снизился с мартовских 52,7 пункта, но остался в зоне роста (выше 50 пунктов). Соответствующий индекс в еврозоне неожиданно вышел к 53,3 пункта, заметно опередив ожидавшиеся 52,9 пункта.

"На этой неделе мы ожидаем преимущественно боковой динамики на российском рынке. Прогноз по индексу МосБиржи на 7 мая - 3400-3500 пунктов", - считает Бахтин.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи с середины апреля движется в узком диапазоне 3420-3490 пунктов из-за отсутствия значимых драйверов для продолжения роста. При этом индикатор остается вблизи годового максимума на фоне дивидендного сезона.

Активность торгов на российском фондовом рынке остается невысокой, инвесторы не предпринимают активных действий на фоне укороченной торговой недели, частично фиксируют прибыль в преддверии праздника. При этом внешний фон в понедельник был позитивным: подросли нефть и глобальные рынки акций после выхода в США в пятницу слабой статистики (количество занятых в несельскохозяйственном секторе США в апреле выросло всего на 175 тыс. при ожидании роста на 238 тыс.), говорящей в пользу вероятного охлаждения рынка труда, который является одним из проинфляционных рисков для экономики США.

Статданные привели к пересмотру оценки рынком будущей монетарной политики американского регулятора. Это выразилось в повышении спроса на американские облигации. Доходность эталонной 10-летней облигации UST опустилась ниже 4,6% годовых, обратил внимание эксперт.

Цены на нефть в понедельник подросли на фоне повышения геополитического риска, а также из-за индекса доллара США, снижающегося четвертую торговую сессию подряд. Последние переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС не принесли значительного прогресса, что затягивает процесс урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Рост цен на нефть будет сдерживаться потенциальным снижением спроса на нее и сокращением поставок. Эту тенденцию подтверждают данные от Минэнерго США по запасам нефти - на прошлой неделе ведомство отчиталось о резком росте запасов, отметил Федосов.

Как отмечает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов, после тестирования в понедельник не самого сильного уровня поддержки 3420 пунктов по индексу МосБиржи ситуация на рынке постепенно стала выправляться в лучшую сторону. Несмотря на благоприятный внешний фон (рост на мировых товарных и фондовых рынках), перспектива ужесточения геополитической риторики и резкое укрепление рубля в последние дни заставляют инвесторов более осторожно относиться к покупкам на текущих ценовых уровнях. Среди индексных бумаг на динамику рынка более всего повлияло снижение акций "ЛУКОЙЛа", несмотря на то, что отсечка по дивидендам за 2023 год состоится только 7 мая - инвесторы стали заранее продавать бумаги компании. Свою роль сыграла некоторая "перегретость" акций НК: в период с 26 по 30 апреля бумаги компании выросли почти на 2%, намного опередив динамику рынка.

"Дивидендная доходность по объявленным дивидендам "ЛУКОЙЛа" составляет около 6,3%. Бумага остается в списках наших фаворитов с целевой ценой 8800 руб., что предполагает потенциал роста в 11%. По нашим оценкам, дивидендные выплаты за 2024 год могут составить 994 рубля, что дает еще 12,5% доходности. Таким образом, совокупная доходность вложений в бумаги компании на горизонте 12 месяцев может составить около 23%", - отмечает Фетисов.

В секторе электроэнергетики отличились ростом акций ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (+8%) после рекомендаций менеджмента по дивидендам (0,05441 руб. на акцию за 2023 год и 0,03836 руб. на акцию за I квартал 2024 года). Общая сумма дивидендов компании составит 0,09277 руб. на акцию, что предполагает высокую дивидендную доходность в размере 14% по текущим котировкам, считает представитель РСХБ.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акционеры "Сургутнефтегаза" продолжают ждать объявления о дивидендах за 2023 год, что поддерживает котировки бумаг. "Полюс", "Селигдар" (MOEX: SELG) и Polymetal в понедельник выросли на фоне восстановления цен на золото, которые стабилизировались выше $2300 за унцию.

Кроме того, Polymetal представил сильные операционные результаты за I квартал 2024 года: выручка компании выросла на 26% г/г (до $294 млн) благодаря увеличению цен на золото и сокращению сроков поступлений от продаж. Polymetal также подтвердил плановые производственные показатели на 2024 год. На данный момент с учетом отсутствия дивидендов для акционеров Мосбиржи и рисков делистинга рекомендуется держать бумаги Polymetal с целевой ценой 334 руб., считает аналитик

"Селигдар" (+1,2%, до 74,45 рубля) на данный момент является единственной дивидендной историей сектора с рекомендованными выплатами за 2023 год на уровне 2 руб. на акцию с доходностью 2,7% и закрытием реестра 15 июня.

На мировых фондовых площадках основные индексы продолжили восстановление от локальных минимумов, получив ранее ряд сигналов, дающих надежду на смягчение тона ФРС. Тем не менее, вскоре западные рынки достигнут важных сопротивлений, у которых может произойти переоценка позиций. Индексы МосБиржи и РТС к концу торгов отошли вверх от внутридневных минимумов. Во вторник с "гэпом" примерно в 6% начнут торги акции "ЛУКОЙЛа", перспективы которых на ближайшие месяцы, впрочем, при прочих равных можно назвать умеренно оптимистичными при условии сохранения высоких мировых цен на нефть и неспособности стран "семерки" установить более тщательный контроль за соблюдением потолка цен. "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) в прошлом году выплатил промежуточные дивиденды за 9 месяцев, надежда на которые наверняка будет поддерживать акции во II полугодии текущего года, считает Кожухова.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 0,4-1%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,1-0,6%).

Биржи Японии и Южной Кореи не работали в связи с празднованием Дня детей.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в апреле снизился до 52,5 пункта по сравнению с 52,7 пункта в марте и совпал с прогнозами аналитиков, чьи средние оценки приводит Trading Economics. Показатель уже 16 месяцев подряд превышает отметку 50 пунктов, отделяющую рост активности в секторе от спада.

На нефтяном рынке к вечеру в понедельник цены умеренно растут после максимального с февраля падения по итогам предыдущей недели.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $83,48 за баррель (+0,7% и -0,9% в пятницу), июньская цена WTI - $78,67 за баррель (+0,7% и -1,1% в пятницу).

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 6%, WTI - почти на 7%.

Давление на рынок на прошлой неделе оказали данные о росте запасов в США и сигналы снижения спроса, а также некоторое ослабление опасений, связанных с возможностью сокращения поставок нефти с Ближнего Востока.

Трейдеры полагают, что на фоне существенного снижения цен страны ОПЕК+ будут и дальше ограничивать добычу. Большинство трейдеров и аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, ожидают, что страны альянса, придерживающиеся добровольного ограничения добычи, продлят действующие меры до конца текущего года.

Saudi Aramco в минувшие выходные сообщила, что поднимет цены на нефть для азиатских покупателей в июне. Стоимость основного сорта, поставляемого в Азию - Arab Light - увеличится на $0,9 за баррель. В результате он будет стоить на $2,9 больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, говорится в сообщении Saudi Aramco.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились после отсечки дивидендов акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-7,2%, до 313,57 рубля; выплаты - 23,37 рубля на акцию), также просели расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-7,3%), бумаги банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (-7%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-5,3%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-3,2%), ЦИАН (MOEX: CIAN) (-3,1%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-3%), акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-2,8%), "АГ Кристалл" (MOEX: KLVZ) (-2,8%).

Выросли акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+11,9%), ПАО "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) (+8,1%), ПАО "Россети Урал" (+8%, до 0,6726 рубля), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+7,2%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+6,3%), ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (+6,3%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+6%), МКПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (+5,5%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (+5%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+4,5% и +4,9% "префы").

Совет директоров ПАО "Россети Урал" рекомендовал акционерам на годовом собрании 31 мая принять решение о выплате дивидендов за 2023 год из расчета по 0,05441 рубля на каждую обыкновенную акцию. За первый квартал 2024 года рекомендовано выплатить по 0,03836 рубля на каждую обыкновенную акцию. Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определены по состоянию на 14 июня 2024 года.

Совет директоров ПАО "Россети Ленэнерго" рассмотрит рекомендации по дивидендам за 2023 год на заседании 17 мая, говорится в сообщении компании.

Советы директоров ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+3,2%) и ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (+2,6%) 8 мая дадут рекомендации по дивидендам за 2023 год, на заседаниях также будут установлены даты отсечек под выплаты.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 68,47 млрд рублей (из них 17,45 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 6,29 млрд рублей на бумаги "ТКС Холдинг" и 5,04 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).