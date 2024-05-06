Рубль в понедельник подрос к основным валютам, обновил максимум с середины марта в паре с долларом

Москва. 6 мая. Доллар США, евро и китайский юань понизились на Московской бирже по итогам понедельника, доллар в ходе торгов обновил минимальные отметки с середины марта. Рубль подрос к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики на рынке нефти, котировки которой немного корректируются вверх после сильного падения в предыдущие дни.

Курс доллара США составил 91,35 руб./$1 в 19:00 мск, что на 25,25 копейки ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов доллар опускался ниже 91 руб. впервые с 12 марта. Евро к этому времени стоил 98,44 руб./EUR1, подешевев на 32 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 28,29 копейки, до 94,54 руб. Курс китайского юаня опустился на 5,1 копейки - до 12,64 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепился к основным валютам по итогам торгов понедельника на фоне позитивной динамики на рынке нефти. Ее котировки корректируются вверх после максимального с февраля падения, наблюдавшегося на прошлой неделе, когда нефть сорта Brent подешевела на 6%, WTI - почти на 7%. Давление на рынок оказали данные о росте запасов в США и сигналы снижения спроса, а также некоторое ослабление опасений перебоев поставок нефти с Ближнего Востока.

Положительное влияние на курс рубля оказывает решение Минфина РФ в два раза уменьшить объем дневной покупки валюты/золота в рамках бюджетного правила. Ведомство с 8 мая по 6 июня планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 110,94 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,55 млрд рублей.

Это на 5,65 млрд руб. в день, или в 2,02 раза, меньше, чем в период с 5 апреля по 7 мая (235,3 млрд рублей, ежедневно 11,2 млрд рублей). Минфин ожидает дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в мае на сумму 183,58 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам апреля составило минус 72,65 млрд руб.

Как рассказал "Интерфаксу" управляющий директор по инвестициям УК ПСБ (MOEX: PSKB) Николай Рясков, курс доллара снизился и перешел в нижнюю половину прогнозного диапазона 90-94 руб., начав вторую неделю мая на уровне около 91,5 руб. "Ощутимую поддержку рублю оказывают решение правительства о продлении программы принудительной продажи валютной выручки экспортерами до конца 2024 года, а также продолжающийся период жесткой денежно-кредитной политики. В ближайшее время мы не ожидаем снижения стоимости американской валюты ниже 90 рублей. В дальнейшей перспективе прогнозируем плавное перемещение рубля в верхнюю границу нашего диапазона", - говорит Рясков.

"На валютном рынке рубль продолжил укрепление и в понедельник обновил максимум с первой половины марта - пара "доллар-рубль" опускалась ниже 91 руб. Закрепиться на достигнутом рубеже российской валюте пока не удалось, и ближе к вечеру торги по паре проходили в диапазоне 91,2-91,4 руб./$1. Минфин сообщил, что в период с 8 мая по 6 июня будет покупать зарубежную валюту на 5,65 млрд руб. ежедневно против 11,2 млрд руб. в день в предыдущий период (с 5 апреля по 7 мая). Напомним, что ЦБ продолжает также продавать валюту по 11,8 млрд руб. в день в рамках корректирующих операций Минфина. Таким образом, чистый объем валютных продаж ЦБ на ближайший месяц составит 6,25 млрд руб. в день (против 0,6 млрд руб. за прошедший месяц). Объемы продаж будут меньше, чем в январе и феврале, когда операции ЦБ заметно помогли рублю в условиях сезонного снижения продаж экспортеров и их банков. Однако продажи подстрахуют рубль, если в ближайший месяц предложение зарубежной валюты от других участников рынка будет нестабильным", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"В понедельник, 6 мая, российский рубль дорожал. В начале торгов рубль снизился, но почти сразу перешел в наступление. Доллар в моменте падал под отметку 91 руб., однако далее стабилизировался и выровнял положение. Российскую валюту отлично поддержали новости о том, что ЦБ с 8 мая в 10 раз увеличит объемы продажи иностранной валюты. Однако, скорее всего, это не единственный катализатор уверенного укрепления рубля", - полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Подъем цен на нефть сохраняется вечером в понедельник на фоне увеличения отпускных цен на нефть Саудовской Аравией и усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск подорожали на 0,7%, до $83,53 за баррель. Фьючерсы на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,77%, до $78,7 за баррель.

Израиль и ХАМАС в минувшие выходные так и не смогли договориться о перемирии, что поддерживает нефтяные котировки в понедельник.

Кроме того, Saudi Aramco в выходные сообщила, что поднимет цены на нефть для азиатских покупателей в июне. Стоимость основного сорта, поставляемого в Азию - Arab Light - увеличится на $0,9 за баррель. В результате он будет стоить на $2,9 больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, говорится в сообщении Saudi Aramco.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на семь и составило 499 единиц. Число газовых установок сократилось на три, до 102, обновив минимум за два года.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 7 мая на 37,94 копейки, до 91,3124 руб./$1, и уменьшил курс евро на 8,72 копейки, до 98,473 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник понизился на 30,42 копейки по отношению к пятнице и составил 91,3735 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск опустился на 37,07 копейки, до 91,3148 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 550,978 млн, из которых $521,843 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 029,135 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 4,74 копейки, до 98,506 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 15,29 копейки, до 98,4624 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR365,716 млн, из которых EUR128,36 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR237,356 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно повысились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 3 мая выросла на 22 базисных пункта - до 15,95% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц поднялась в понедельник на 3 базисных пункта - до 15,86% годовых, на 3 месяца - осталась на прежнем уровне - 16,02% годовых. Срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно пятницы на 3 базисных пункта, до 16,08% годовых.