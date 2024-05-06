Рубль днем растет к основным валютам на фоне повышательной коррекции цен на нефть

Москва. 6 мая. Доллар США, евро и китайский юань дешевеют на Московской бирже днем в понедельник, доллар при этом обновил минимальные отметки с середины марта. Рубль подрастает к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики на рынке нефти, котировки которой корректируются вверх после сильного падения в предыдущие дни.

Курс доллара США составил 91,0025 руб./$1 в 15:00 мск, что на 59,75 копейки ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Чуть позднее доллар опустился ниже 91 руб. впервые с 12 марта. Евро к этому времени стоил 98,19 руб./EUR1, подешевев на 57 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 58,51 копейки, до 94,24 руб. Курс китайского юаня опустился на 7,7 копейки - до 12,62 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к основным валютам в ходе дневных торгов на фоне позитивной динамики на рынке нефти, котировки которой корректируются вверх после сильного падения в предыдущие дни. По итогам предыдущей недели нефть продемонстрировала максимальное с февраля падение; сорт Brent упал в цене на 6%, WTI - почти на 7%. Давление на рынок оказали данные о росте запасов в США и сигналы снижения спроса, а также некоторое ослабление опасений перебоев поставок нефти с Ближнего Востока.

Положительное влияние на курс рубля оказывает решение Минфина РФ в два раза уменьшить объем дневной покупки валюты/золота в рамках бюджетного правила. Ведомство с 8 мая по 6 июня планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 110,94 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,55 млрд рублей.

Это на 5,65 млрд руб. в день, или в 2,02 раза, меньше, чем в период с 5 апреля по 7 мая (235,3 млрд рублей, ежедневно 11,2 млрд рублей). Минфин ожидает дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в мае на сумму 183,58 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам апреля составило минус 72,65 млрд руб.

Торговый диапазон по паре "доллар-рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 91-93 руб./$1, по паре рубль/евро - 98-100 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Российский рубль чувствует себя относительно уверенно, - пишет эксперт. - Поддержку ему оказал традиционный для этого периода финальный аккорд подготовки экспортеров к налоговым выплатам за первый квартал текущего года и март, а также продолжение тренда на жесткую монетарную политику российского регулятора. В качестве позитивных для рубля новостей выступает и сохранение текущих валютных правил для экспортеров до конца апреля следующего года. На текущей неделе возможно ослабление позиций российской валюты на фоне окончания поддержки от налогового периода. На энергетическом рынке тем временем отмечается снижение нефтяных цен на фоне выхода данных о резком росте запасов нефти в Соединенных Штатах".

Цены на нефть умеренно подрастают днем в понедельник. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подорожали на 0,74%, до $83,56 за баррель. Фьючерсы на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,88%, до $78,8 за баррель.

Израиль и ХАМАС в минувшие выходные так и не смогли договориться о перемирии, что поддерживает нефтяные котировки в понедельник.

Кроме того, Saudi Aramco в выходные сообщила, что поднимет цены на нефть для азиатских покупателей в июне. Стоимость основного сорта, поставляемого в Азию, - Arab Light - увеличится на $0,9 за баррель. В результате он будет стоить на $2,9 больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, говорится в сообщении Saudi Aramco.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на семь и составило 499 единиц. Число газовых установок сократилось на три, до 102, обновив минимум за два года.