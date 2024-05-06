.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром просел во главе с бумагами "ЛУКОЙЛа" перед его отсечкой, вырос "Полюс"
.
ГЛАВНОЕ
В марте промпроизводство в РФ выросло на 4%
Рост промпроизводства в РФ в марте замедлился до 4% после 8,5% в феврале, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 4,9%. За 1-й квартал промпроизводство в РФ выросло на 5,6%
 
Впервые за 7 лет динамика открытия новых ПИФов оказалась отрицательной
Динамика открытия новых паевых инвестиционных фондов (ПИФ) год к году за первые 4 месяца 2024 г. впервые за 7 лет оказалась отрицательной. Количество сформированных фондов за период сократилось на 33,7% - до 65. Из них 54 - закрытые ПИФы, 9 -...
 
ЦБ озаботился комиссиями за снятие денег с кредиток
Комиссия за снятие денег с кредитных карт стала носить гипертрофированные размеры: финорганизации начали прятать туда дополнительную доходность по продукту. Об этом "Известиям" рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ...
 
В деньгах рост капвложений в России остановился еще в 4-м квартале
Актуальный опрос ЦБ предприятий основных секторов экономики констатирует: инвестактивность компаний в 1-м квартале т.г. заметно расширялась, ее оценки обновили исторический максимум и оказались выше ожиданий компаний на 1-й квартал, о которых они...
 
06 мая 2024 года 11:46

Рынок акций РФ утром просел во главе с бумагами "ЛУКОЙЛа" перед его отсечкой, вырос "Полюс"

Москва. 6 мая. Рынок акций РФ утром в понедельник демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и наметившейся коррекции нефти вверх (Brent отскочила к $83,6 за баррель). Индекс МосБиржи просел ниже 3440 пунктов во главе с бумагами "ЛУКОЙЛа", которые последний день торгуются с дивидендами за 2023 год (498 рублей на акцию); выросли бумаги "Полюса" на фоне роста цен на золото.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3439,94 пункта (-0,05%), индекс РТС - 1183,64 пункта (-0,09%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,5%.

Доллар стоит 91,56 рубля (-0,04 рубля).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,2% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+2,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,8% и +0,6% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,2%), бумаги ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%).

Производство Polymetal в I квартале 2024 года составило 117 тыс. унций золотого эквивалента, сообщила компания. Показатель вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне увеличения объемов отгрузки концентрата на Кызыле. Объем продаж сократился на 7%, до 116 тыс. унций золотого эквивалента. При этом выручка благодаря росту цен на золото и сокращению сроков поступления средств подскочила на 26% и ставила $294 млн.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", краткосрочно индекс МосБиржи может продолжить демонстрировать нейтральную динамику в мае. С одной стороны, на индекс будут давить дивидендные отсечки по компаниям (например, "ЛУКОЙЛа" во вторник), с другой - активных распродаж не ожидается, так как явных негативных поводов для снижения пока нет. Таким образом, локальная слабость рынка, скорее всего, не развернет основной восходящий тренд, а просто даст возможность отчасти снять перекупленность, которая образовалась в апреле. Вероятно, в мае индекс МосБиржи будет показывать боковую динамику, полагают эксперты "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефть и золото в понедельник отскочили от локальных минимумов, но риски развития среднесрочного нисходящего движения по сырьевым товарам сохраняются. В понедельник с дивидендным "гэпом" торгуются акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (доходность составила 6,8% по обыкновенным бумагам), а акции "ЛУКОЙЛа" последний день можно купить с доходностью 6,2% за 2023 год. В целом обстановка на российском рынке с учетом объявленных дивидендов большинством крупнейших эмитентов спокойная, но инвесторам недостает позитивных драйверов, считает Кожухова.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", закрытие реестра по дивидендам "ЛУКОЙЛа" может спровоцировать техническое снижение индексов на открытии 7 мая (в пределах 1 п.п. по индексу МосБиржи), которое не должно вводить в заблуждение. Дивидендная тематика в целом поддержит российский фондовый рынок в ближайшие месяцы, а дивидендные "гэпы" со временем могут быть успешно закрыты, полагают эксперты "Цифра брокер".

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 3400-3450 пунктов.

"Ситуация по ключевым акциям напряженная. Сегодня последний день бумаги "ЛУКОЙЛа" торгуются с дивидендами за 2023 год (498 рублей на акцию - прим ИФ). Во вторник акции компании и индекс МосБиржи начнут торги с сильной просадки. Вполне допускаем, что на этой неделе спрос будет сегментированным. Лучше рынка могут быть акции сталелитейщиков, где вопрос дивидендных выплат практически решен, а также повышенным спросом могут пользоваться бумаги ИТ компаний", - отмечает аналитик.

Акции "Газпрома" имеют потенциал дальнейшего снижения, пока не решится судьба дивидендов за 2023 год. Вероятность того, что инвесторы получат долгожданные выплаты, по-прежнему остается, считает Головинов.

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 1,2-2% на слабых статданных, подогревших ожидания по поводу снижения ставки ФРС осенью.

Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 175 тыс., сообщило министерство труда. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 243 тыс., по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в марте число рабочих мест выросло на 315 тыс., а не на 303 тыс., как сообщалось ранее.

При этом безработица в США в апреле повысилась до 3,9% по сравнению с 3,8% месяцем ранее. Эксперты не ожидали изменений.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в апреле снизился до 49,4 пункта по сравнению с 51,4 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Это стало неожиданностью для аналитиков, которые предполагали повышение до 52 пунктов. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. ISM Services держался выше этого значения 15 месяцев подряд.

Более слабые, чем ожидалось, статданные изменили ожидания рынка в отношении действий Федеральной резервной системы. Согласно котировкам фьючерсов на размер процентной ставки, трейдеры теперь оценивают вероятность ее снижения в сентябре примерно в 49%. После заседания Федрезерва, которое завершилось в прошлую среду, участники рынка прогнозировали, что первое уменьшение ставки произойдет только в ноябре, отмечает MarketWatch.

В Азии в понедельник также преобладала позитивная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), "плюсуют" Европа (индексы DAX и FTSE растут на 0,1-0,6%, CAC40 просел на 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют в пределах 0,1%).

Биржи Японии и Южной Кореи не работали в связи с празднованием Дня детей.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в апреле снизился до 52,5 пункта по сравнению с 52,7 пункта в марте и совпал с прогнозами аналитиков, чьи средние оценки приводит Trading Economics. Показатель уже 16 месяцев подряд превышает отметку 50 пунктов, отделяющую рост активности в секторе от спада.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены умеренно растут после максимального с февраля падения по итогам предыдущей недели.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $83,59 за баррель (+0,8% и -0,9% в пятницу), июньская цена WTI - $78,80 за баррель (+0,9% и -1,1% в пятницу).

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 6%, WTI - почти на 7%.

Давление на рынок на прошлой неделе оказали данные о росте запасов в США и сигналы снижения спроса, а также некоторое ослабление опасений, связанных с возможностью сокращения поставок нефти с Ближнего Востока.

Трейдеры полагают, что на фоне существенного снижения цен страны ОПЕК+ будут и дальше ограничивать добычу. Большинство трейдеров и аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, ожидают, что страны альянса, придерживающиеся добровольного ограничения добычи, продлят действующие меры до конца текущего года.

Saudi Aramco в минувшие выходные сообщила, что поднимет цены на нефть для азиатских покупателей в июне. Стоимость основного сорта, поставляемого в Азию, - Arab Light - увеличится на $0,9 за баррель. В результате, он будет стоить на $2,9 больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, говорится в сообщении Saudi Aramco.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились после отсечки дивидендов акции банка "Санкт-Петербург" (-7%, до 314,26 рубля; выплаты - 23,37 рубля на акцию), также просели расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-4,4%), бумаги "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-3,3%).

Выросли акции ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+9,9%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (+7,5%, до 0,6698 рубля), МКПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (+5,4%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+4,3%).

Совет директоров ПАО "Россети Урал рекомендовал акционерам на годовом собрании 31 мая принять решение о выплате дивидендов за 2023 год из расчета по 0,05441 рубля на каждую обыкновенную акцию. За первый квартал 2024 года рекомендовано выплатить по 0,03836 рубля на каждую обыкновенную акцию. Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определены по состоянию на 14 июня 2024 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 14,12 млрд рублей (из них 3,77 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 1,53 млрд рублей на обыкновенные бумаги "Сургутнефтегаза" и 1,12 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 мая 2024 года 19:05
Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 91-93 руб./$1 на текущей неделе - "БКС МИ"
Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 91-93 руб./$1 на текущей неделе, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров и Анатолий Трифонов. "Колебания курса рубля в последние две недели расширились до диапазона 91-94 руб./$1, - констатируют эксперты. - Волатильность выросла на фоне...    читать дальше
.
06 мая 2024 года 18:48
"Финам" подтверждает рейтинг акций ММК на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций "ММК" на уровне "покупать" и сохраняет целевую цену на уровне 65,34 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста 18,7% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Объемы производства компании в 1К 2024 показали умеренное снижение как в...    читать дальше
.
06 мая 2024 года 18:37
"Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов бумаги "Делимобиля", а также исключив "префы" "Мечела". Текущий состав топ-10 акций России: "РусАгро", "ЛУКОЙЛ", "Делимобиль", "Московская биржа", Ozon, Сбербанк, "АЛРОСА",...    читать дальше
.
06 мая 2024 года 18:09
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции First Solar с целью $224
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции First Solar Inc. с целью $224 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,9%, стоп-приказ: $171,93, говорится в комментарии инвестиционной компании. "К факторам роста можно отнести Forward...    читать дальше
.
06 мая 2024 года 17:56
"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную цену акций Магнита до 8600 руб
"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную стоимость акций "Магнита" до 8600 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков. "Бумаги уже торгуются вблизи справедливого уровня, однако они все еще интересны из-за высокой потенциальной дивидендной доходности (на уровне 13% на горизонте года). А в...    читать дальше
.
06 мая 2024 года 17:24
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Россети Урал с целью 0,8 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Россети Урал" с целью 0,8 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19%, стоп-приказ: 0,6 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Совет директоров компании...    читать дальше
.
06 мая 2024 года 16:58
S&P 500 проведет торги понедельника в диапазоне 5100-5160п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию понедельника в диапазоне 5100-5160 пунктов, полагают аналитики Freedom Finance Global. "Внешний фон выглядит нейтрально положительным. Прогнозируем низкую внутридневную волатильность, ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5100-5160...    читать дальше
.
06 мая 2024 года 16:34
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций NextEra Energy
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций NextEra Energy с прогнозной стоимостью на уровне $79 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Гордея Смирнова. "Начало 2024 года было неплохим для эмитента. Компания продолжает увеличивать установленные мощности...    читать дальше
.
06 мая 2024 года 16:06
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ГК ПИК
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ПАО "ПИК-специализированный застройщик", сообщается в обзоре аналитика Марии Лукиной. "Эмитент опубликовал финансовую отчетность за 2023 год без сравнительной базы за 2022 год. Выручка за прошлый год оказалась на 3% ниже наших...    читать дальше
.
06 мая 2024 года 15:45
Рубль днем растет к основным валютам на фоне повышательной коррекции цен на нефть
Москва. 6 мая. Доллар США, евро и китайский юань дешевеют на Московской бирже днем в понедельник, доллар при этом обновил минимальные отметки с середины марта. Рубль подрастает к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики на рынке нефти, котировки которой корректируются вверх после сильного падения в предыдущие дни.    читать дальше
.
06 мая 2024 года 15:42
Цена золота может обновить максимум в $2500/унц. до конца 2024г - Freedom Finance Global
Котировки золота могут обновить очередной максимум в $2500 за тройскую унцию до конца текущего года на фоне высокого спроса на драгоценный металл со стороны мировых центральных банков, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "По данным Всемирного совета по золоту (WGC),...    читать дальше
.
06 мая 2024 года 15:19
ПСБ сохраняет позитивную оценку акций Соллерса
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций ПАО "Соллерс", сообщается в комментарии эксперта Екатерины Крыловой. "Совет директоров компании рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 89 рублей на акцию, доходность - 9,2%. 4 июля - последний день для...    читать дальше
.
06 мая 2024 года 14:59
Акции ГК ПИК не имеют потенциала роста от текущих уровней - SberCIB
Акции "ГК ПИК" не имеют потенциала роста от текущих уровней, полагают аналитики SberCIB Investment Research Георгий Иванин и Никита Ковалев. "3 мая "ГК ПИК" опубликовала результаты за 2П23 и 2023 год по МСФО (не раскрыв результаты за 2022 год). Скорректированная чистая прибыль компании в 2П23...    читать дальше
.
06 мая 2024 года 14:37
Альфа-банк сохраняет рейтинг "покупать" для акций ГК ПИК
Альфа-банк сохраняет рейтинг "покупать" для акций "ГК ПИК", сообщается в обзоре банка. "ПИК" раскрыл финансовые результаты за 2023 год. Выручка в сопоставлении с нашим прогнозом на 2022 год выросла на 13%, к фактическим данным 2021 года прибавила 19%, - отмечает аналитик Ирина Фомкина. -...    читать дальше
.
06 мая 2024 года 14:17
Возможно умеренное ослабление рубля до 95-100 руб./$1 к концу года - "Астра Управление активами"
Сохраняется вероятность умеренного ослабления рубля до 95-100 руб./$1 к концу текущего года, полагает директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой. "Увеличение объема продажи валюты в мае вкупе с отложенными эффектами растущего профицита внешней торговли в марте...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.