Инвестбанк "Синара" подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций Московской биржи

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций "Московской биржи", сообщается в обзоре банка.

"Московская биржа" опубликовала данные об объемах торгов за апрель и 4М24. Темпы роста в годовом сопоставлении остаются высокими - более 20% по всем сегментам, хотя в апреле наблюдается некоторое замедление по сравнению с 1К24, отражающее уже повышенную базу прошлого года, - отмечает аналитик Ольга Найденова. - В месячном сопоставлении объемы выросли в акциях и на денежном рынке, но снизились на долговом, валютном и срочном, что мы считаем объяснимым в преддверии сезона отпусков. В целом, полагаем, комиссионные доходы "Мосбиржи" остаются на отличном уровне. Сохраняем позитивный взгляд на компанию, с учетом по-прежнему растущих объемов торгов и благоприятного влияния на процентные доходы высоких ставок.

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