Рубль снижается к доллару и незначительно меняется к юаню на старте торгов на фоне ослабляющих факторов

Москва. 6 мая. Доллар США укрепляется, юань меняется слабо на Московской бирже утром в понедельник, рубль уступает позиции на фоне ослабления поддерживающих факторов, в том числе просевшей в ходе предыдущей недели нефти.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,71 руб./$1 (+10,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 1,57 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 1,85 коп. - до 12,68 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", ослаблению позиций нацвалюты на старте торгов способствует снижение предложения валюты после налогового периода. Кроме того, свое влияние оказывает и ощутимое падение нефтяных котировок в ходе предыдущей недели. Утром в понедельник нефть предпринимает слабые попытки вернуться к утерянным позициям. На фондовых площадках фиксируется интерес инвесторов к рисковым активам. В понедельник отмечается снижение торговой активности из-за выходных в Южной Корее и Японии.

Валютный рынок находится в ожидании новых катализаторов. Минфин в ближайшее время объявит новые параметры операций на валютном рынке. По оценкам экспертов, есть вероятность, что Банк России перейдет от продажи иностранной валюты к ее покупке.

ЦБ 9 января 2024 года начал проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами фонда в 2023 году.

Банк России в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день.

Минфин РФ с 5 апреля по 7 мая запланировал направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 235,3 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 11,2 млрд рублей.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $83,25 за баррель, что на 0,35% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $78,41 за баррель, что на 0,38% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в понедельник торгуются с оптимистичным настроем: китайский CSI 300 окреп на 1,58%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,11%, австралийский индекс S&P/ASX 200 повысился на 0,61%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 укрепился на 1,26%. Токийская биржа не работает, так как в стране отмечают Всемирный день ребенка, а в Южной Корее отдыхают из-за переноса праздничного дня (День детей), который выпал на выходной.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу на данных с рынка труда. Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 175 тыс., сообщило министерство труда, что несколько меньше прогнозов аналитиков. Согласно пересмотренным данным, в марте число рабочих мест выросло на 315 тыс., а не на 303 тыс., как сообщалось ранее. При этом безработица в США в апреле повысилась до 3,9% по сравнению с 3,8% месяцем ранее. Эксперты не ожидали изменения.

Между тем индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в апреле снизился до 49,4 пункта по сравнению с 51,4 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Это стало неожиданностью для аналитиков, которые предполагали повышение до 52 пунктов. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. ISM Services держался выше этого значения 15 месяцев подряд.

Более слабые, чем ожидалось, статданные изменили ожидания рынка в отношении действий Федеральной резервной системы. Согласно котировкам фьючерсов на размер процентной ставки, трейдеры теперь оценивают вероятность ее снижения в сентябре примерно в 49%. После заседания Федрезерва, которое завершилось в прошлую среду, участники рынка прогнозировали, что первое уменьшение ставки произойдет только в ноябре.