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03 мая 2024 года 19:27

Рубль в пятницу укрепился к доллару и понизился к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 3 мая. Доллар США упал, евро, напротив, немного подрос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль укрепился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и общемирового усиления интереса к риску после выхода свежих данных по рынку труда в США.

Курс доллара США составил 91,6 руб./$1 в 19:00 мск, что на 45 копеек ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,76 руб./EUR1, подорожав на 7 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 21,6 копейки, до 94,82 руб. Курс китайского юаня опустился на 0,75 копейки - до 12,69 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги пятницы небольшой смешанной динамикой в основных валютных парах вслед за падением доллара США к большинству мировых валют, в том числе, к евро, на рынке Forex и на фоне улучшения отношения глобальных инвесторов к рисковым активам. Положительное влияние на курс рубля также продолжает оказывать решение правительства РФ утвердить постановление, продлевающее требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам для отдельных крупнейших российских экспортеров до 30 апреля 2025 года.

Дополнительной поддержкой рублю в ходе вечерних торгов выступило общемировое усиление интереса инвесторов к риску после публикации данных о рынке труда США. Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 175 тыс., сообщило министерство труда. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 243 тыс., по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в марте число рабочих мест выросло на 315 тыс., а не на 303 тыс., как сообщалось ранее.

При этом безработица в США в апреле повысилась до 3,9% по сравнению с 3,8% месяцем ранее. Эксперты не ожидали изменения.

Согласно котировкам фьючерсов на размер процентной ставки, трейдеры стали оценивать вероятность ее снижения Федеральной резервной системой в сентябре примерно в 49%. Ранее на этой неделе участники рынка прогнозировали, что первое уменьшение ставки произойдет только в ноябре, отмечает MarketWatch.

"Рубль с открытия демонстрирует восходящую динамику, ускорив ее в начале основной сессии. В результате доллар обновил недельный минимум, приблизившись к 91,4 руб. Американская валюта у нас выглядит слабее остальных из-за снижения на мировом рынке. Другие валюты к рублю удержались от пробоя аналогичных уровней и даже вышли в плюс во второй половине торгов. Несмотря на завершение налогового периода, рубль сохраняет позитивную тенденцию. Скорее всего, этому способствует благоприятная конъюнктура сырьевого рынка. Существенный лаг во времени, с которым этот фактор влияет на объем валютной выручки экспортеров и приток этих средств в страну, апрельское подорожание сырья еще не в полной мере отразилось в курсе рубля. Правда, его более устойчивое укрепление по-прежнему будет сдерживаться высокими расходами госбюджета и относительно большим объемом выводимых капиталов, а также геополитикой и санкциями. Правда, последние два фактора не только сокращают экспорт в количественном выражении, но и оказывают давление на импорт, смягчая результирующую для рубля", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Российская валюта за короткую неделю значительно укрепилась, торгуется в районе 91,5 за доллар США. Торговая активность на валютном рынке на следующей неделе, вероятнее всего, будет низкой. Во-первых, завершился период крупных налоговых выплат и подготовки к ним. Во-вторых, рабочая неделя будет сокращенной и предпраздничной, что означает сокращение объема операций и покупателей, и продавцов иностранной валюты. В подобных условиях можно ожидать, что на следующей неделе курс доллара останется в коридоре 91-93 руб. В начале недели Минфин объявит параметры операций на валютном рынке на ближайший месяц. Вероятнее всего, с учетом этих данных, Банк России перейдет от продажи иностранной валюты к ее покупке, что вместе с завершением крупных налоговых выплат может стать фактором ослабления рубля во второй половине мая", - полагает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Цены на нефть перешли к снижению вечером в пятницу на фоне ослабления опасений относительно перебоев в поставках на Ближнем Востоке. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск подешевели на 0,6%, до $83,16 за баррель. Фьючерсы на WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упали в цене к этому времени на 0,7%, до $78,4 за баррель.

С начала этой недели Brent подешевела на 5,6%, WTI - на 6,2%.

Снижение нефтяных котировок "отчасти отражает исчезновение премии за военный риск, которая медленно формировалась по мере усиления напряженности на Ближнем Востоке с обменом прямыми ударами между Ираном и Израилем", полагает рыночный аналитик City Index и FOREX.com Фавад Разакзада. Однако напряженность спала, а надежды на перемирие между Израилем и ХАМАС выросли на фоне международного давления на Иерусалим, в связи с чем цены на нефть практически откатились к уровням начала марта, отметил эксперт.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 36,2 копейки, до 91,6918 руб./$1, и уменьшил курс евро на 8,45 копейки, до 98,5602 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу понизился на 42,8 копейки по отношению к четвергу и составил 91,6777 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск опустился на 44,9 копейки, до 91,6855 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 440,265 млн, из которых $317,146 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 123,119 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 28,67 копейки, до 98,4586 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 9,62 копейки, до 98,6153 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR444,98 млн, из которых EUR150,545 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR294,435 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 2 мая упала на 13 базисных пунктов - до 15,73% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц поднялась в пятницу на 1 базисный пункт - до 15,83% годовых, на 3 месяца - осталась на прежнем уровне - 16,02% годовых. Срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно четверга на 1 базисный пункт, до 16,05% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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