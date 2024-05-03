Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне пониженной активности торгов

Москва. 3 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также сохранения ключевой ставки на текущем уровне на заседании ЦБ РФ в конце прошлой недели, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США завершили торги в четверг уверенным ростом, трейдеры позитивно восприняли итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), посчитав более мягким, чем ожидалось, тон заявлений председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла. ФРС сохранила базовую ставку на максимальном за 23 года уровне - 5,25-5,5% годовых. В тексте заявления, опубликованного по итогам заседания, появилась фраза о том, что в последние месяцы ЦБ "не наблюдал дальнейшего прогресса" в движении инфляции к 2%-ному целевому показателю.

Инфляция в США все еще слишком высокая, и дальнейший прогресс в снижении ее темпов не гарантирован, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции после заседания. При этом Пауэлл дал понять, что Федрезерв не планирует возвращаться к подъему ставки, и это было позитивно воспринято трейдерами, ожидавшими перехода ЦБ к более "ястребиной" риторике.

Статданные, опубликованные в четверг, показали более быстрый, чем ожидалось, рост стоимости рабочей силы в США в I квартале. В то же время темпы повышения производительности труда были слабее прогнозов. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 208 тыс., как и неделей ранее, сообщило Минтруда США. Консенсус-прогноз экспертов предполагал повышение числа заявок до 212 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели в 207 тыс.

Фондовый индекс Гонконга активно растет на торгах в пятницу, австралийский индикатор умеренно повышается, а южнокорейский - слабо снижается. Тем временем биржи Японии закрыты по случаю Дня конституции, материкового Китая - по случаю Дня труда. Инвесторы ждут ключевых статданных по рынку труда США, которые будут обнародованы позднее в пятницу. Аналитики прогнозируют, что безработица в Штатах в апреле осталась на уровне 3,8%, а число рабочих мест в экономике страны в прошлом месяце увеличилось на 238 тыс. после подъема на 303 тыс. месяцем ранее. Гонконгский индикатор Hang Seng подскочил на 1,5% и находится вблизи максимума за восемь месяцев, с начала недели он вырос более чем на 4%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 вырос на 0,6%. Вместе с тем южнокорейский индекс Kospi потерял 0,05%.

В свою очередь цены на нефть слабо повышаются на торгах в пятницу, но завершают неделю существенным падением. Давление на рынок на этой неделе оказали данные о резком росте запасов нефти в США. Кроме того, премия за геополитический риск постепенно сходит на нет благодаря надеждам на перемирие между Израилем и ХАМАС. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $83,86 за баррель, что на 0,23% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на 0,3%, до $83,67 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени также на 0,23%, до $79,13 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,1%, до $78,95 за баррель. С начала этой недели Brent подешевела на 4,9%, WTI - на 5,6%.

Дальнейшее снижение нефтяного рынка сдерживается ожиданиями экспертов, что страны ОПЕК+ будут и дальше ограничивать добычу. Большинство трейдеров и аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, ожидают, что страны альянса, придерживающиеся добровольного ограничения добычи, продлят действующие меры до конца текущего года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 2 мая, хотя и заметно выросла по сравнению с концом апреля, осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 6,081 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,981 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг вырос всего на 0,01% и составил 105,78 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за два дня (1-2 мая) прибавил 0,06%, поднявшись до 899,97 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Магнит БО-004Р-01" (+0,31%), "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (+0,28%) и "ГТЛК-001Р-17" (+0,21%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть БО-03" (-0,34%), "ФСК ЕЭС БО-05" (-0,33%) и "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (-0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что КН ФПК "Гарант-инвест" планирует 17 мая с 11:00 до 16:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 002Р-09 объемом 4 млрд рублей. Срок обращения выпуска составит около 2,4 года (дата погашения - 15 октября 2026 года). Ориентир ставки 1-го купона - не выше 17,5-17,6% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 18,98-19,09% годовых. Длительность 1-го купонного периода - 6 дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Техразмещение запланировано на 22 мая. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста.

ООО "Феррони" установило ставку 32-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых. Компания разместила 4-летний выпуск объемом 250 млн рублей в октябре 2021 года по ставке 12,25% годовых. Ставки 13-48-го купонов рассчитываются по формуле: наименьшее значение между суммой 5% годовых и ключевой ставки ЦБ (действующей на 7-й рабочий день до даты начала купона) и 13% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от номинала гасятся в даты выплат 30-45-го купонов.

МФК "Саммит" установила ставку 4-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых. Компания разместила выпуск 3-летних облигаций на 150 млн рублей в феврале 2024 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 13-го купона будет выплачиваться по 4,16% от номинала ежемесячно.

ПАО НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) выкупило по оферте 26 млн 895,528 тыс. облигаций серии 001Р-04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 40 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 67,24% займа. Десятилетний выпуск облигаций на 40 млрд рублей был размещен в мае 2017 года по ставке полугодового купона 8,65% годовых. Ставка текущего купона до погашения была установлена на уровне 9% годовых.

ООО "Киви финанс" выплатило в полном объеме второй купон облигаций серии 001Р-02 на сумму 398 млн 681,370 тыс. рублей. Общее количество ценных бумаг, доходы по которым подлежали выплате, составило 8 млн 358,100 тыс. штук. Четырехлетний выпуск облигаций "Киви финанс" объемом 8,5 млрд рублей с привязкой к RUONIA был размещен в октябре 2023 года, это единственный выпуск бондов компании в обращении. Ранее сообщалось, что эмитент допустил дефолт вследствие просрочки исполнения обязательств по приобретению облигаций серии 001Р-02 в течение 10 рабочих дней. Компания в рамках оферты с исполнением 11 апреля, которая была активирована в связи с понижением рейтинга, удовлетворила только 1,7% заявок (в количестве 141 тыс. 900 штук) от общего количества предъявленных к приобретению облигаций. Размер неисполненных обязательств по выплате номинальной стоимости бондов составил 8 млрд 166,399 млн рублей, по выплате накопленного купонного дохода на дату приобретения - 308 млн 199,898 тыс. рублей. Причина частичного исполнения - отсутствие достаточных денежных средств на счетах. В отчетности оферента по выпуску облигаций сообщалось, что оферент не сможет в полном объеме исполнить обязательства по приобретению облигаций ООО "Киви финанс", так как большая часть средств компании (9,1 млрд рублей) заморожена на счетах в Киви банке, у которого в феврале была отозвана лицензия.