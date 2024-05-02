Рубль вечером немного сократил темпы роста к основным валютам после завершения налоговых выплат

Москва. 2 мая. Доллар США, евро и китайский юань упали на Московской бирже по итогам торгов четверга, хотя и сумели немного отыграть потери первой половины дня. Рубль вырос к бивалютной корзине в первую полноценную торговую сессию после длительных выходных из-за празднования 1 Мая и с учетом остаточного спроса на рублевую ликвидность в единый день перечисления в бюджет налоговых выплат за март и первый квартал.

Курс доллара США составил 92,05 руб./$1 в 19:00 мск, что на 1 рубль ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,69 руб./EUR1, подешевев на 1,03 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,01 рубля, до 95,04 руб. Курс китайского юаня опустился на 3,6 копейки - до 12,7 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вырос к основным валютам по итогам четверга после длительных выходных из-за празднования 1 Мая, хотя и несколько сократил темпы укрепления, наблюдавшиеся ранее в ходе сессии на фоне остаточного спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров в рамках подготовки к налоговым выплатам за март и первый квартал. В четверг, сразу после майских каникул, они должны были перечислить в бюджет налоги за март и первый квартал, так как из-за того, что 28 апреля был выходной день, Федеральная налоговая служба перенесла на 2 мая уплату НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ.

Кроме того, участники рынка продолжали позитивно реагировать на решение правительства РФ утвердить постановление, продлевающее требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам для отдельных крупнейших российских экспортеров до 30 апреля 2025 года. Как ранее сообщалось в телеграм-канале правительства, решение было принято по указу президента.

При этом с 90 до 120 дней увеличен срок зачисления экспортерами валютной выручки на свои счета со дня передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ и оказания услуг в соответствии с внешнеторговыми контрактами.

Как и прежде, требование касается конкретного перечня экспортеров, состоящего из 43 групп компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства, говорится в сообщении. Эти компании должны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% иностранной валюты, полученной от их экспортных контрактов.

Как следует из опубликованного позже документа, в октябрьское постановление внесены всего две поправки - продлен срок действия требования и увеличен срок зачисления средств от момента передачи товаров и выполнения работ или оказания услуг. Прежним остался срок зачисления валюты на счета в российских банках с момента получения этих средств - 60 дней. Также не изменились требования к объемам зачисления, продажи и срокам продажи выручки - в частности, экспортеры по-прежнему обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валютной выручки (но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения).

Требование об обязательной продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре прошлого года. "Эта мера показала свою эффективность. Она помогла стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности и дала возможность покрыть дефицит валюты, необходимой импортерам для сохранения поставок продукции в Россию", - говорится в сообщении правительства. Также отмечается, что продление будет способствовать сохранению стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела инвестиционной экспертизы компании "ТКБ инвестмент партнерс" Иван Журавлев, после того, как Россию отрезали от внешних рынков капитала, краткосрочная динамика курса рубля стала меньше зависеть от рыночных факторов, а определяющую роль теперь играют внешнеторговые и расчетные операции. "На пресс-конференции по итогам заседания СД Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что текущая волатильность курса рубля связана с особенностями внешней торговли. Из-за санкций российские компании вынуждены осуществлять предоплату импорта и сталкиваются с задержками при получении платежей за экспорт. Таким образом, поддержка рубля от роста торгового баланса растягивается во времени, а оплата импортируемых в страну товаров производится сразу и создает давление на валютном рынке. Кроме того, в динамике курса рубля возросла сезонность, связанная с окончанием налогового периода у российских экспортеров. Срок уплаты основных налогов (НДПИ, НДС и др.) установлен на 28-е число каждого месяца. Это обуславливает увеличение объемов предложения валюты ближе к концу месяца и ослабление поддержки рубля на первых неделях", - говорит Журавлев.

"Поддержку российской валюте оказали продажи экспортеров в рамках налогового периода, жесткая монетарная политика ЦБ и сравнительно высокие цены на нефть. Некоторую поддержку курсу могло также оказать продление указа об обязательной продаже валютной выручки до 30 апреля 2025 г. В краткосрочной перспективе мы ожидаем котировки рубля к доллару в диапазоне 91-94 руб./$1", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

"В четверг, 2 мая, российский рубль заметно окреп. Сегодня уровни ликвидности в валютной секции восстановились до привычных и рубль стабилизировался после падения ранее. Сохранение ключевой ставки высокой, а монетарной политики ЦБ РФ - жесткой поддерживает позиции российской валюты", - полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Цены на нефть эталонных марок возобновили умеренное понижение вечером в четверг после укрепления в первой половине дня и резкого снижения по итогам предыдущей сессии.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск подешевели на 0,26%, до $83,21 за баррель. Фьючерсы на WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали в цене к этому времени на 0,57%, до $78,54 за баррель.

В среду Brent упала в цене на 3,4%, WTI - на 3,6%, рекордными темпами с начала января. Обе марки завершили торги на минимумах с 12 марта.

Как стало известно накануне, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на максимальные с середины февраля 7,26 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей.

Россия в мае в рамках добровольных сокращений вместе с некоторыми странами ОПЕК+ должна чуть больше снизить добычу нефти, но чуть увеличить ее экспорт.

В марте ряд стран ОПЕК+ приняли решение сокращать добычу во втором квартале, при этом Россия намерена снижать добычу и экспорт нефти в общем на 471 тыс. б/с при разной структуре в каждом из месяцев: в апреле Россия снизит добычу на 350 тыс. б/с, а экспорт - на 121 тыс. б/с; в мае - на 400 тыс. б/с и 71 тыс. б/с соответственно; в июне будет только сокращать добычу на 471 тыс. б/с.

Официальная квота России по добыче нефти на 2024 год в рамках ОПЕК+ составляет 9,95 млн б/с. С учетом добровольного сокращения добычи, объявленного в апреле 2023 года на весь 2024 год - 9,5 млн б/с.

Таким образом, в апреле добыча РФ должна будет находиться на уровне 9,1 млн б/с, в мае - 9,05 млн б/с, в июне - 8,979 млн б/с, что соответствует квоте Саудовской Аравии.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 3 мая на 27,47 копейки, до 92,0538 руб./$1, и увеличил курс евро на 61,77 копейки, до 98,6447 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг укрепился на 56,4 копейки по отношению к предыдущей пятнице и составил 91,5417 руб./$1. Торги данным контрактом не проводились на Московской бирже в остальные дни из-за длительных майских праздничных каникул. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск четверга опустился относительно вторника на 1,0352 рубля, до 92,1345 руб./$1. В среду торги данным контрактом не проводились из-за официального выходного дня 1 Мая. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 767,469 млн, из которых $478,069 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 289,4 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" в четверг подрос относительно предыдущей пятницы на 53,57 копейки, до 98,7453 руб./EUR1. Торги данным контрактом в остальные дни также не проводились на Московской бирже из-за празднования 1 Мая. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился в четверг относительно вторника на 1,1696 рубля, до 98,7115 руб./EUR1. В среду торги этим контрактом также не проводились из-за праздничного выходного дня 1 Мая. Объем торгов евро составил EUR437,838 млн, из которых EUR134,197 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR303,641 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 2 мая, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 090 млрд рублей (при лимите 2 трлн 090 млрд рублей и спросе 2 трлн 218,1 млрд рублей) в среднем по ставке 15,82% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 23 апреля, банки разместили 2 трлн 672,1 млрд рублей (при лимите 2 трлн 770 млрд рублей и спросе 2 трлн 672,1 млрд рублей) в среднем по ставке 15,86% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 27 апреля выросла на 16 базисных пунктов - до 15,86% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц поднялась в четверг на 2 базисных пункта - до 15,82% годовых, на 3 месяца, напротив, опустилась на 1 базисный пункт - до 16,02% годовых. Срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно прошедшей рабочей субботы, на которую пришелся предыдущий торговый день, на 7 базисных пунктов, до 16,04% годовых.