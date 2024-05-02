Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 2 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 48 базисных пунктов - до 68,58% от номинала (их доходность выросла на 8 базисных пунктов и составила 9,14% годовых). Вместе с тем облигации с погашением в 2042 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики, их котировки остались на уровне предыдущего дня - 66,86% от номинала (доходность также не изменилась, составив 9,17% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 2 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 57,07% от номинала (доходность - 9,96% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели всего на 1 базисный пункт - до 79,33% от номинала (их доходность выросла на 8 базисных пунктов, составив 16,9% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 2 базисных пункта - до 72,4% от номинала (доходность увеличилась на 3 базисных пункта - до 15,49% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 1 базисный пункт, подешевев до 65,89% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта, составив 13,76% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 114 базисных пунктов - до 68,21% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 2 мая была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в четверг боковую динамику - участники рынка оценивают сигналы Федеральной резервной системы (ФРС) и опубликованную в США макроэкономическую статистику.

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на максимальном за 23 года уровне 5,25-5,5% годовых по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания. В тексте заявления, опубликованного Федеральным комитетом по операциям на открытом рынке (FOMC), появилась фраза о том, что в последние месяцы ЦБ "не наблюдал дальнейшего прогресса в достижении цели по инфляции в 2%".

Инфляция в США все еще слишком высокая, и дальнейший прогресс в снижении ее темпов не гарантирован, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания. При этом Пауэлл дал понять, что ФРС не планирует возвращаться к подъему ставки, и это было позитивно воспринято трейдерами, ожидавшими перехода ЦБ к более "ястребиной" риторике.

Статданные, опубликованные в четверг, показали более быстрый, чем ожидалось, рост стоимости рабочей силы в США в I квартале. Показатель подскочил на 4,7% относительно предыдущего квартала, говорится в отчете министерства труда США, представившего предварительные данные. Консенсус-прогноз экспертов предполагал повышение на 3,3%. Для сравнения: в IV квартале прошлого года стоимость рабочей силы в Штатах увеличилась всего на 0,4%. Производительность труда в США в I квартале повысилась на 0,3% (+3,5% в предыдущем квартале). Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,8%.