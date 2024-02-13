13 февраля 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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13 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Безработица в Великобритании
|январь 2024
|10:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|март 2022
|10:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|декабрь 2023
|13:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|февраль 2024
|13:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|февраль 2024
|16:30
|Изменение потребительских цен в США
|январь 2024
|22:00
|Бюджет США
|январь 2024
Это автоматическое сообщение.
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13 февраля 2024 года 17:45
Американская биотехнологическая компания Biogen Inc. зафиксировала в 4-м квартале снижение чистой прибыли в 2,2 раза, в том числе, из-за единовременных расходов, связанных с отказом от разработки и коммерциализации препарата Aduhelm для лечения болезни Альцгеймера.
Как... читать дальше
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13 февраля 2024 года 17:37
В Мордовии будет создана особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Система", сообщила пресс-служба зампреда правительства РФ Юрия Трутнева.
Создание первой в республике ОЭЗ "Система" на двух площадках - в Саранске и Лямбирском районе одобрено... читать дальше
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13 февраля 2024 года 17:28
Субъекты хозяйствования РФ вложили в реальный сектор белорусской экономики более $5 млрд в течение 2023 года, свидетельствуют данные, опубликованные Национальным статкомитетом республики (Белстат).
"За 2023 год в реальный сектор экономики иностранные инвесторы вложили... читать дальше
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13 февраля 2024 года 17:20
Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО "Росагролизинг" на уровне АА-(RU) со "стабильным" прогнозом..
Как отмечается в пресс-релизе АКРА, рейтинг "Росагролизинга" обусловлен высокой вероятностью оказания экстраординарной поддержки компании со стороны... читать дальше
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13 февраля 2024 года 17:13
В 4-м квартале чистая прибыль оператора крупнейшей в мире гостиничной сети - американской Marriott International - выросла на 26% и составила $848 млн, или $2,87 в расчете на акцию, по сравнению с $673 млн, или $2,12 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.... читать дальше
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13 февраля 2024 года 17:05
Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе выросли на 3,1% относительно того же месяца 2023 года, сообщило министерство труда страны. Инфляция замедлилась по сравнению с 3,4% в декабре.
Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал ослабление... читать дальше
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13 февраля 2024 года 16:57
Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе 2024 года составило $6,4 млрд, что на 18,5% больше, по сравнению с январем 2023 года, когда оно равнялось $5,4 млрд, и в 9 раз больше, чем в декабре 2023 года ($0,7 млрд). Такая информация содержится в... читать дальше
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13 февраля 2024 года 16:42
ЦБ РФ с 14 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5909,23 (-15,89) руб./грамм; на серебро - 67,19 (+0,85) руб./грамм; на платину - 2598,04 (+24,19) руб./грамм; на палладий - 2630,3 (+68,17) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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13 февраля 2024 года 16:37
Минсельхоз РФ намерен через 3 года довести сбор риса до 2 млн тонн и вернуться к его экспорту.
"Стоит задача - через три года получить 2 млн тонн риса. Нужны достижения по этой культуре. Хотелось бы получить хороший семенной материал", - заявила первый замминистра... читать дальше
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13 февраля 2024 года 16:36
3 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 13 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-647 на 122 млрд 893,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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13 февраля 2024 года 16:26
Добыча жидких углеводородов (ЖУВ; нефть и конденсат) в России по итогам 2023 году снизилась на 110 тыс. б/с, до 10,92 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК. В предыдущем отчете прогнозировалось, что в 2023 году РФ будет добывать 10,78 млн б/с. Таким образом оценка была... читать дальше
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13 февраля 2024 года 16:18
ОПЕК в январе сократила добычу нефти на 350 тыс. баррелей в сутки к уровню ноября - до 26,7 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.
Наибольшее сокращение зафиксировано в Кувейте - на 162 тыс. б/с, до 2,434 млн б/с, Ираке - на 98 тыс. б/с, до 4,194 млн б/с,... читать дальше
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13 февраля 2024 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,04 пункта (0,094%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3251,54 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3259,6 (+0,34%) пункта, минимальное - 3245,13 (-0,1%)... читать дальше
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13 февраля 2024 года 16:11
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который продлевает на 2 года, до 31 мая 2026 г., эксперимент по маркировке ввозимого в Россию алкоголя федеральными спецмарками (ФСМ) на таможенном складе внутри страны. Документ (№500091-8) был внесен в парламент в ноябре 2023 г.,... читать дальше
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13 февраля 2024 года 16:10
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 февраля, составляет 98,1917 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,05 коп.
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13 февраля 2024 года 16:10
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 февраля, составляет 91,2057 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,99 коп.
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