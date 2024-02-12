Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,5654 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,521 руб., максимальный - 12,6095 руб. Было заключено 49799 сделок. Объем торгов составил 74491,32 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,6 руб. за юань.

12 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,35 коп. и составил 12,5654 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 60640,928 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 186,048 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 26,51 коп. и составил 91,1444 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,75 руб., максимальный - 91,4475 руб. Было заключено 11973 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 90,75 руб., максимальный - 91,4475 руб. Было заключено 11973 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,35 коп. и составил 12,5654 руб. Минимальный курс юаня составил 12,521 руб., максимальный - 12,6095 руб. Было заключено 49799 сделок. Объем торгов составил 74491,32... Минимальный курс юаня составил 12,521 руб., максимальный - 12,6095 руб. Было заключено 49799 сделок. Объем торгов составил 74491,32...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 25,65 коп. и составил 98,1851 руб. Минимальный курс евро составил 97,6525 руб., максимальный - 98,4275 руб. Было заключено 9192 сделки. Объем торгов составил 31410,21... Минимальный курс евро составил 97,6525 руб., максимальный - 98,4275 руб. Было заключено 9192 сделки. Объем торгов составил 31410,21...

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Рынок акций РФ завершил торги незначительными и разнонаправленными изменениями на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и стабилизации нефти. Рост индекса МосБиржи поддержали подросшие бумаги Сбербанка и Ozon, а также ослабление рубля. В Азии в... В Азии в... читать дальше

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"Транснефть" планирует войти в Союз организаций нефтегазовой отрасли "Российское газовое общество". Соответствующее предложение собранию акционеров будет рассмотрено 19 февраля на заседании совета директоров трубопроводной компании, сообщила... Соответствующее предложение собранию акционеров будет рассмотрено 19 февраля на заседании совета директоров трубопроводной компании, сообщила... читать дальше

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Грузооборот морских портов РФ в январе 2024 года уменьшился на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 71 млн тонн, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот). Перевалка сухих грузов сократилась на 5,8% (до 32,8 млн тонн),... читать дальше

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Американские фондовые индексы незначительно повышаются на торгах в понедельник. В пятницу S&P 500 обновил рекордный максимум, впервые завершив сессию выше отметки в 5000 пунктов. Nasdaq Composite также вырос до рекорда. В пятницу S&P 500 обновил рекордный максимум, впервые завершив сессию выше отметки в 5000 пунктов. Nasdaq Composite также вырос до рекорда. Внимание трейдеров направлено на... Внимание трейдеров направлено на... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 29,68 коп. и составил 91,0836 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,76 руб., максимальный - 91,405 руб. Было заключено 5282 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 90,76 руб., максимальный - 91,405 руб. Было заключено 5282 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Совокупная сумма комиссий за овердрафт американских банков JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo и Bank of America Corp. в 2023 году сократилась примерно на четверть под давлением регулирующих органов, которые добиваются их ограничения, пишет CNBC Размер этих доходов... Размер этих доходов... читать дальше

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Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил к 22 февраля завершить оценку производителей, которые претендуют на участие в гражданском госзаказе на беспилотники в 2024-2026 гг. Поручение дано по итогам совещания с производителями и ответственными ведомствами РФ, которое провел... читать дальше

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Потребительские цены в Индии в январе выросли на 5,1% в годовом выражении - минимальными темпами за три месяца, говорится в отчете статистического ведомства страны. Инфляция замедлилась по сравнению с 5,69% в декабре. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet,... Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet,... читать дальше

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Минсельхоз РФ предлагает увеличить квоту на экспорт зерна в 2024 году до 28 млн тонн. Согласно проекту постановления правительства, размещенному на сайте regulation.gov.ru, ведомство предлагает ввести на 2024 год (по 30 июня) отдельную квоту на вывоз за пределы ЕАЭС... Согласно проекту постановления правительства, размещенному на сайте regulation.gov.ru, ведомство предлагает ввести на 2024 год (по 30 июня) отдельную квоту на вывоз за пределы ЕАЭС... читать дальше

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2 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 12 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-646 на 82 млрд 408,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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ЦБ РФ с 13 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5925,12 (-2,97) руб./грамм; на серебро - 66,34 (+1,03) руб./грамм; на платину - 2573,85 (+8,17) руб./грамм; на палладий - 2562,13 (-12,31) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в 2023 году снизилось на 61,9%, или в 2,6 раза, по сравнению с показателем за 2022 года и составило $120,1 млрд, сообщается в информации ЦБ РФ. Объем экспорта за 2023 год снизился... Объем экспорта за 2023 год снизился... читать дальше

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