.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5322,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2512,48 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
ВВП России в 2023 году вырос на 3,6%
Российская экономика в 2023 году выросла на 3,6% после снижения на 1,2% годом ранее. Показатель оказался чуть лучше прогнозов Минэкономразвития, которое оценивало рост на уровне 3,5%, но допускало, что в результате досчетов оценка роста за 2023 год может повыситься в район 4%
 
Россия поднялась на 6-е место по размеру валютных резервов
Валютные резервы России по итогам прошлого года составили $442 млрд. Несмотря на то что они сократились на $3 млрд по сравнению с 2022-м, наша страна заняла 6-е место по этому показателю среди всех государств мира, следует из данных Всемирного...
 
Иностранцев в советах директоров российских компаний стало в 3 раза меньше
Последние 2 года Россию один за другим покидают иностранные топ-менеджеры и директора. К концу 2023 г. их число в составе советов директоров российских компаний сократилось до 11,7% (в 2022 г. их было 14%, в 2021 г. - 30%), показал недавний обзор...
 
Банкиры борются за плавающие ставки
Банки пытаются повлиять на законопроект, ограничивающий применение плавающих процентных ставок в потребкредитовании. Как стало известно "Коммерсанту", Национальный совет финансового рынка (НСФР) обратился в Госдуму с предложениями банковского...
 
12 февраля 2024 года 09:26

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5322,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2512,48 млрд руб.

 0
12 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 февраля составили по Российской Федерации 5322,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5093,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5332,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5082,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 12 февраля составили 2512,48 млрд руб. против 2512,07875 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
12 февраля 2024 года 13:48
Структура Siemens в РФ "Системс" планирует начать ликвидацию из-за невозможности продолжать работу
ООО "Системс" (бывш. ООО "Сименс", российская структура Siemens AG) планирует инициировать в феврале 2024 г. процедуру добровольной ликвидации в связи с невозможностью продолжать свою обычную деятельность, связанную с импортом товаров в РФ, говорится в отчете компании по итогам...    читать дальше
.
12 февраля 2024 года 13:39
С начала года мировые компании техсектора уволили свыше 34 тыс. человек
Мировые технологические компании уволили более 34 тыс. человек с начала 2024 года, по данным сайта Layoffs.fyi.

Американские Microsoft Corp. , eBay и PayPal Holdings за этот период сократили тысячи рабочих мест каждая. Всего увольнения провела 141 компания.

В...    читать дальше
.
12 февраля 2024 года 13:30
Себестоимость производства молока выросла за прошлый год на 17% - Союзмолоко
Себестоимости производства молока в РФ в 2023 году выросла, по предварительным данным, на 17%, сообщает Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) в своем телеграм-канале.

Затраты выросли по всем ключевым статьям. В частности, рост стоимости трудовых ресурсов...    читать дальше
.
12 февраля 2024 года 13:21
За 2023 год прямые нефинансовые инвестиции Китая за рубежом в юанях увеличились на 16,7%
Общий объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом в 2023 году увеличился на 16,7% и составил 916,99 млрд юаней, сообщило министерство торговли страны.

В долларовом выражении данный показатель вырос на 11,4% - до $130,13 млрд.

Объем вложений денежных...
.
12 февраля 2024 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 12 февраля снижается
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,91 пункта (0,151%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3237,47 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3247,36 (+0,15%) пункта, минимальное - 3229,94...    читать дальше
.
12 февраля 2024 года 13:13
"АЛРОСА" рассчитывает на открытие новых рудных тел в ближайшие 2-3 года, что позволит сохранить добычу на уровне 2021-24 гг.
"АЛРОСА" рассчитывает на открытие новых рудных тел или месторождений в ближайшие 2-3 года, заявил, как сообщает официальный телеграмм-канал компании, начальник отдела прогноза управления минерально-сырьевой базы "АЛРОСА" Денис Кошкарев.

"Мы имеем все шансы открыть новые...    читать дальше
.
12 февраля 2024 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 91,016 руб.
Максимальное значение за месяц (с 13 января по 12 февраля) - 91,016 руб. за доллар, минимальное значение - 87,492 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 3,42 руб.

Это автоматическое сообщение.
.
12 февраля 2024 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 93,2791 руб.
Минимальное значение за неделю (с 5 февраля по 12 февраля) - 93,2791 руб. за доллар, максимальное значение - 94,31 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,27 руб.

Это автоматическое сообщение.
.
12 февраля 2024 года 13:05
Чистый убыток Beach Energy в 1-м финполугодии составил 345,1 млн австралийских долларов против чистой прибыли в размере 207,2 млн
По итогам 1-го полугодия 2024 фингода чистый убыток австралийской Beach Energy составил 345,1 млн австралийских долларов ($225 млн) по сравнению с чистой прибылью в размере 207,2 млн за аналогичный период предыдущего года говорится в сообщении компании. Убыток получен из-за...    читать дальше
.
12 февраля 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 12 февраля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 91,45/92,8 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,45/92,8 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 10 коп., средний...
.
12 февраля 2024 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 91,02/93,28 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,02/93,28 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 78 коп., Cредний курс продажи...
.
12 февраля 2024 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 98,68/101,64 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 98,68/101,64 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 95 коп., Cредний курс продажи упал на...
.
12 февраля 2024 года 12:57
Объем долгов на розничном энергорынке РФ в 2023 году снизился до 321,7 млрд руб.
Объем задолженности на российском розничном энергорынке в прошлом году составил 321,7 млрд руб., при этом уровень сборов с рынка оказался "рекордным", сообщил зампредправления "Центра финансовых расчетов" Дмитрий Чернов (видео с его комментарием опубликовано на сайте ассоциации...    читать дальше
.
12 февраля 2024 года 12:49
Европейские рынки акций торгуются на позитиве
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в ходе торгов в понедельник демонстрируют позитивную динамику в отсутствие публикаций важных макроэкономических данных.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 12:21 мск увеличился на 0,4% и...    читать дальше
.
12 февраля 2024 года 12:44
Профицит торгового баланса РФ в 2023 г. сократился на 58,5% на фоне просевшего на 28,3% экспорта
Положительное внешнеторговое сальдо РФ в 2023 году составило $140 млрд, что на 58,5% меньше показателя за 2022 год ($337,2 млрд), следует из опубликованных в понедельник данных ФТС России об экспорте и импорте товаров в 2023 году.

Экспорт товаров из РФ в 2023 году, по...    читать дальше
.
12 февраля 2024 года 12:38
Правительство в 2024-2026 гг. направит на строительство объектов в ДФО по концессии 165 млрд руб.
Правительство РФ в ближайшие три года планирует направить в рамках "Дальневосточной концессии" 165 млрд рублей на строительство и реконструкцию объектов на Дальнем Востоке, сообщил вице-премьер РФ Юрий Трутнев на заседании правительства.

Вице-премьер отметил, что...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.