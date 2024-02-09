Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 97,9286 руб.

Минимальный курс евро составил 97,3625 руб., максимальный - 98,58 руб. Было заключено 10393 сделки. Объем торгов составил 49343,67 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 98,02 руб. за евро.

9 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 38,77 коп. и составил 97,9286 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 60826,975 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 334,118 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 38,77 коп. и составил 97,9286 руб. Минимальный курс евро составил 97,3625 руб., максимальный - 98,58 руб. Было заключено 10393 сделки. Объем торгов составил 49343,67... Минимальный курс евро составил 97,3625 руб., максимальный - 98,58 руб. Было заключено 10393 сделки. Объем торгов составил 49343,67...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 34,56 коп. и составил 90,8793 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,5 руб., максимальный - 93,5275 руб. Было заключено 58165 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 90,5 руб., максимальный - 93,5275 руб. Было заключено 58165 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,40 коп. и составил 12,542 руб. Минимальный курс юаня составил 12,5105 руб., максимальный - 12,6165 руб. Было заключено 61649 сделок. Объем торгов составил 102239,68... Минимальный курс юаня составил 12,5105 руб., максимальный - 12,6165 руб. Было заключено 61649 сделок. Объем торгов составил 102239,68...

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Российский фондовый рынок, начавший торги снижением индексов на 0,3-0,6%, завершил пятницу падение индекса РТС и практически не изменившимся индексом МосБиржи Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил всего 0,02% и составил 3242,38 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил всего 0,02% и составил 3242,38 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск... Индекс РТС к 18:50 мск... читать дальше

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Чистая прибыль "Норникеля" по РСБУ в 2023 году составила 283 млрд рублей, что на 58% выше данных годичной давности, сообщила компания в пятницу. Динамика объясняется ростом доходов от участия в других организациях (336 млрд рублей по сравнению с 365 млн рублей годом... Динамика объясняется ростом доходов от участия в других организациях (336 млрд рублей по сравнению с 365 млн рублей годом... читать дальше

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"СПБ биржа" сообщила о выявлении несоответствия требованиям по корпоративному управлению, установленным для эмитентов, чьи бумаги включены в котировальный список первого уровня. "Обыкновенные акции "СПБ биржи" включены в котировальный список первого уровня (КС1). В... "Обыкновенные акции "СПБ биржи" включены в котировальный список первого уровня (КС1). В... читать дальше

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С 14 февраля ставка пошлины на экспорт пшеницы из России составит 4 тыс. 058,9 рубля против 3 тыс. 804,6 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз. Таким образом, она повысится на 11,8%. Пошлина на ячмень снизится до 219,5 рубля с 827 рублей за тонну, на... Пошлина на ячмень снизится до 219,5 рубля с 827 рублей за тонну, на... читать дальше

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В прошлом году Банк России выявил 2,94 тыс. финансовых пирамид, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее, говорится в сообщении ЦБ. Пирамиды в основном представляют из себя небольшие псевдоинвестиционные онлайн-проекты. Информация о них распространяется через соцсети и... Пирамиды в основном представляют из себя небольшие псевдоинвестиционные онлайн-проекты. Информация о них распространяется через соцсети и... читать дальше

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Американский биржевой оператор Intercontinental Exchange увеличит размер квартальных дивидендов на 7,1% - до 45 центов на акцию с 42 центов. Как сообщается в пресс-релизе компании, выплаты пройдут 29 марта, закрытие реестра акционеров назначено на 15... Как сообщается в пресс-релизе компании, выплаты пройдут 29 марта, закрытие реестра акционеров назначено на 15... читать дальше

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Двусторонний товарооборот Белоруссии и России в 2023 году составил порядка $53 млрд, сказал премьер-министр Роман Головченко на церемонии открытия бизнес-форума "Беларусь - Башкортостан" в Минске. "В какой-то степени внешние события вокруг наших государств подтолкнули... "В какой-то степени внешние события вокруг наших государств подтолкнули... читать дальше

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Нефтяные цены растут вечером в пятницу после пересмотра данных об инфляции в Соединенных Штатах. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:47 мск повысилась на $0,79 (0,97%), до $82,42 за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:47 мск повысилась на $0,79 (0,97%), до $82,42 за баррель. Фьючерсы на WTI на март... Фьючерсы на WTI на март... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 45,38 коп. и составил 90,7868 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,2 руб., максимальный - 92,685 руб. Было заключено 13878 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 90,2 руб., максимальный - 92,685 руб. Было заключено 13878 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12,61 коп. и составил 12,5013 руб. Минимальный курс юаня составил 12,4585 руб., максимальный - 12,5785 руб. Было заключено 11404 сделки. Объем торгов составил 31267,45... Минимальный курс юаня составил 12,4585 руб., максимальный - 12,5785 руб. Было заключено 11404 сделки. Объем торгов составил 31267,45...

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Американские фондовые индексы изменяютсяразнонаправленно в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают статданные и отчеты компаний. Dow Jones Industrial Average к 17:42 мск понизился на 0,05% и составил 38708,03 пункта. Standard & Poor's 500 поднялся на 0,15% - до... Dow Jones Industrial Average к 17:42 мск понизился на 0,05% и составил 38708,03 пункта. Standard & Poor's 500 поднялся на 0,15% - до... читать дальше

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В декабре потребительские цены в США выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а не на 0,3%, как сообщалось ранее, свидетельствуют данные министерства труда страны. Ноябрьская инфляция пересмотрена с повышением до 0,2% с 0,1%, октябрьская - до 0,1% с нулевого... Ноябрьская инфляция пересмотрена с повышением до 0,2% с 0,1%, октябрьская - до 0,1% с нулевого... читать дальше

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