09 февраля 2024 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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9 февраля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 12.02 по 18.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|13.02.2024
|10:00
|Безработица в Великобритании
|январь 2024
|13.02.2024
|10:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|март 2022
|13.02.2024
|10:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|декабрь 2023
|13.02.2024
|13:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|февраль 2024
|13.02.2024
|13:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|февраль 2024
|13.02.2024
|16:30
|Изменение потребительских цен в США
|январь 2024
|13.02.2024
|22:00
|Бюджет США
|январь 2024
|14.02.2024
|10:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|январь 2024
|14.02.2024
|13:00
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП еврозоны
|IV квартал 2023
|14.02.2024
|13:00
|Промышленное производство в еврозоне
|декабрь 2023
|14.02.2024
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 03 по 09 февраля
|15.02.2024
|10:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|июль 2022
|15.02.2024
|10:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|декабрь 2023
|15.02.2024
|10:00
|Предварительная оценка ВВП Великобритании
|IV квартал 2023
|15.02.2024
|10:00
|Промышленное производство в Великобритании
|декабрь 2023
|15.02.2024
|13:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|декабрь 2023
|15.02.2024
|13:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|декабрь 2023
|15.02.2024
|16:15
|Новостройки в Канаде
|январь 2024
|15.02.2024
|16:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|январь 2024
|15.02.2024
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 28 января по 03 февраля
|15.02.2024
|16:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|февраль 2024
|15.02.2024
|16:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|февраль 2024
|15.02.2024
|16:30
|Объемы розничных продаж в США
|январь 2024
|15.02.2024
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 21 по 27 января
|15.02.2024
|17:15
|Промышленное производство в США
|январь 2024
|15.02.2024
|18:00
|Товарные запасы на складах США
|декабрь 2023
|16.02.2024
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|декабрь 2023
|16.02.2024
|10:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|январь 2024
|16.02.2024
|10:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|январь 2024
|16.02.2024
|10:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|январь 2024
|16.02.2024
|16:30
|Изменение цен производителей в США
|январь 2024
|16.02.2024
|16:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|январь 2024
|16.02.2024
|16:30
|Оптовые продажи в Канаде
|декабрь 2023
|16.02.2024
|18:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|февраль 2024
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