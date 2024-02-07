Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 91,1017 руб.

Минимальный курс доллара США составил 90,765 руб., максимальный - 91,265 руб. Было заключено 6953 сделки. Объем торгов составил 38463,48 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91,0025 руб. за доллар США.

7 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 45,67 коп. и составил 91,1017 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 61368,762 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 286,223 млрд руб., или на...

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Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в январе 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 2,5 процентного пункта и составил плюс 5,0% после 2,5% в декабре, говорится в сообщении Росстата. В обрабатывающем секторе индекс... В обрабатывающем секторе индекс... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,97 коп. и составил 12,6428 руб. Минимальный курс юаня составил 12,595 руб., максимальный - 12,672 руб. Было заключено 60470 сделок. Объем торгов составил 143297,97... Минимальный курс юаня составил 12,595 руб., максимальный - 12,672 руб. Было заключено 60470 сделок. Объем торгов составил 143297,97...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 37,61 коп. и составил 91,1082 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,76 руб., максимальный - 91,37 руб. Было заключено 26907 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 90,76 руб., максимальный - 91,37 руб. Было заключено 26907 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 58,32 коп. и составил 98,0665 руб. Минимальный курс евро составил 97,7325 руб., максимальный - 98,32 руб. Было заключено 18003 сделки. Объем торгов составил 34780,65... Минимальный курс евро составил 97,7325 руб., максимальный - 98,32 руб. Было заключено 18003 сделки. Объем торгов составил 34780,65...

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Безработица в России в декабре 2023 года вернулась к уровню 3% после того, как в течение двух месяцев, в октябре и ноябре, составляла 2,9% (минимальное значение за весь период наблюдений показателя с 1991 года), сообщил в среду Росстат. До этого в течение трех месяцев -... До этого в течение трех месяцев -... читать дальше

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В декабре 2023 года оборот розничной торговли в России вырос на 10,2% по сравнению с показателем за декабрь 2022 года - до 4 трлн 943,5 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В ноябре показатель увеличился на 10,5%, в октябре - на 12,7%, в сентябре -... читать дальше

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в ноябре 2023 года составил 7,2% в годовом выражении после роста на 9,9% месяцем ранее, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По данным Росстата, среднемесячная начисленная... По данным Росстата, среднемесячная начисленная... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в декабре 2023 года вырос на 5,5% в годовом выражении, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В ноябре рост показателя составлял 5,2% Индекс исчисляется на основе данных об... Индекс исчисляется на основе данных об... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 29 января по 4 февраля не изменились, как и неделей ранее, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Средняя стоимость литра бензина по стране на 4 февраля составляла 54,64 руб. (на 29 января - 54,95 руб.).... Средняя стоимость литра бензина по стране на 4 февраля составляла 54,64 руб. (на 29 января - 54,95 руб.).... читать дальше

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Инфляция в РФ с 30 января по 5 февраля 2024 года составила 0,16% после роста с 23 по 29 января также на 0,16%, на 0,07% с 16 по 22 января, 0,13% с 10 по 15 января (из-за праздников получился более короткий отрезок времени, чем обычный недельный) и 0,26% с 1 по 9 января (также... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов на фоне дорожающей нефти и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia вырос на 0,5%,... В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia вырос на 0,5%,... читать дальше

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Заводы "Русала" (MOEX: RUAL) в январе 2024 года увеличили экспорт алюминия на 30% по сравнению с показателем января прошлого года, до 237 тыс. тонн. Согласно материалам РЖД, с которыми ознакомился "Интерфакс", суммарный объем перевозок алюминия заводов "Русала" в... Согласно материалам РЖД, с которыми ознакомился "Интерфакс", суммарный объем перевозок алюминия заводов "Русала" в... читать дальше

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Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США на неделе, завершившейся 2 февраля, повысился на 2 базисных пункта и достиг максимума за четыре недели, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA). Средняя... Средняя... читать дальше

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Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) за январь 2024 года потеряли еще $2,8 млрд, что соответствует 51 тонне золота, подсчитал World Gold Council (WGC). Это восьмой месяц оттока средств из ETF подряд. Это восьмой месяц оттока средств из ETF подряд. Цены на золото в январе... Цены на золото в январе...

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5520 тыс. баррелей - до 427,432 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 3146 тыс. баррелей и составили 250,988 млн... читать дальше

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