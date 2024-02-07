07 февраля 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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7 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Промышленное производство в Германии
|декабрь 2023
|10:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|декабрь 2023
|12:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|декабрь 2023
|16:30
|Внешнеторговый баланс США
|декабрь 2023
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 27 января по 02 февраля
Это автоматическое сообщение.
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07 февраля 2024 года 17:44
РФ передаст госкорпорации "Ростех" 25,5%-й пакет акций ПАО "Астраханский порт" для наращивания экспорта продукции в Индию и Иран.
Соответствующий проект указа президента РФ Владимира Путина размещен 7 февраля на федеральном портале нормативных правовых актов... читать дальше
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07 февраля 2024 года 17:35
Дефицит внешнеторгового баланса США в декабре повысился на 0,5% относительно предыдущего месяца - до $62,2 млрд, сообщило министерство торговли страны.
Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.
Согласно пересмотренным данным, в... читать дальше
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07 февраля 2024 года 17:22
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг МКПАО "ВК" и облигаций ООО "Мейл.ру финанс" до AA(RU), прогноз - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.
Ранее у компании и облигаций её дочерней структуры действовал рейтинг... читать дальше
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07 февраля 2024 года 17:11
Банки РФ при отсутствии проактивной адаптации к энергопереходу могут столкнуться с существенными потерями, если не перераспределят структуру кредитного портфеля в пользу "зеленых" заемщиков, свидетельствует стресс-тест ЦБ.
Стресс-тестирование банковского сектора... читать дальше
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07 февраля 2024 года 17:02
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил о росте числа занятых в РФ в 2023 году.
"Численность занятых за год возросла на 1,6 млн человек. Такое активное вовлечение граждан в экономику стало возможным, в том числе, благодаря госслужбе занятости", -... читать дальше
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07 февраля 2024 года 17:01
Президент РФ Владимир Путин потребовал не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты.
"На стоимости авиабилетов хотел бы остановиться отдельно. Подчеркну: важно не допускать чрезмерного роста цен на билеты при безусловном обеспечении качества обслуживания пассажиров... читать дальше
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07 февраля 2024 года 16:59
февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 7 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-643 на 66 млрд 821,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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07 февраля 2024 года 16:55
Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding в третьем финансовом квартале резко сократил чистую прибыль и немного повысил выручку.
Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль компании в III финквартале (октябре-декабре) снизилась в 4,4раза и составила... читать дальше
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07 февраля 2024 года 16:51
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26244 с погашением 15 марта 2034 года составила 96,3358% от номинала, что соответствует доходности 12,23% годовых, говорится в сообщении Минфина России.
Всего было продано бумаг на общую... читать дальше
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07 февраля 2024 года 16:48
Почти каждый третий россиянин уверен, что есть все основания ждать улучшения условий жизни в РФ в течение года, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Результаты исследования, опубликованные в среду на сайте социологического центра,... читать дальше
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07 февраля 2024 года 16:42
ЦБ РФ с 8 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5951,43 (+67,82) руб./грамм; на серебро - 65,37 (-0,24) руб./грамм; на платину - 2658,04 (+34,03) руб./грамм; на палладий - 2786,98 (+31,77) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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07 февраля 2024 года 16:41
Ремонтировать аэродромную инфраструктуру в РФ в условиях сокращения бюджетного финансирования возможно в том числе за счет введения целевого сбора с пассажиров, констатировали участники форума гражданской авиации NAIS-2024.
Один из обсуждаемых механизмов финансирования... читать дальше
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07 февраля 2024 года 16:32
Сбербанк получил разрешение на совершение сделок залога с долями в нескольких дочерних структурах "Нефтисы". Соответствующее распоряжение президент РФ Владимир Путин подписал 7 февраля, оно опубликовано на портале правовых актов.
Речь идет об ООО "Нефтегазопромысловые... читать дальше
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07 февраля 2024 года 16:25
Группа депутатов во главе с председателем думского комитета по социальной политике Ярославом Ниловым внесла в Госдуму законопроект, который законодательно закрепляет право граждан на поедание продовольствия в магазинах, но только если товар был упакован, а затем... читать дальше
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07 февраля 2024 года 16:17
РФ с июля 2023 года по январь 2024 года включительно экспортировала 31,7 млн тонн пшеницы (включая страны ЕАЭС), что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре АО "Русагротранс".
По уточненным данным, в январе... читать дальше
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07 февраля 2024 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 16,77 пункта (0,518%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3255,17 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3257,78 (+0,6%) пункта,... читать дальше
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