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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 97,4833 руб.
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06 февраля 2024 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 97,4833 руб.
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6 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 44,71 коп. и составил 97,4833 руб. Минимальный курс евро составил 97,215 руб., максимальный - 98,0725 руб. Было заключено 17620 сделок. Объем торгов составил 28779,61 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 97,995 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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