Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 438,5 млрд руб.

6 февраля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 438,5 млрд руб.

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Японский производитель игровых консолей и видеоигр Nintendo Co. увеличил чистую прибыль и сократил выручку в третьем финансовом квартале (октябрь-декабрь), при этом оба показателя превысили прогнозы рынка. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в третьем... Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в третьем... читать дальше

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В январе т.г. Россия отгрузила на экспорт 5,3 млн тонн зерна против 4,5 млн тонн в январе прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза. Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, экспорт пшеницы в том числе... Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, экспорт пшеницы в том числе... читать дальше

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Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. увеличил чистую прибыль в третьем финансовом квартале в 1,9 раза, выручку - на 23%, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка. Компания повысила прогнозы чистой прибыли и выручки на весь фингод, который завершится в... Компания повысила прогнозы чистой прибыли и выручки на весь фингод, который завершится в... читать дальше

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февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 6 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-642 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9564% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,96%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,96%... читать дальше

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Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) (MOEX: MAGN) в 2023 году нарастил EBITDA на 26,2%, до 195,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Средний прогноз по EBITDA аналитиков, принимавших участие в опросе "Интерфакса", составлял 191,5 млрд... Средний прогноз по EBITDA аналитиков, принимавших участие в опросе "Интерфакса", составлял 191,5 млрд... читать дальше

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Заболеваемость коронавирусом в России за неделю с 29 января по 4 февраля увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 7,2%, сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за... "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за... читать дальше

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Британская BP Plc завершила с чистой прибылью 2023 год, хотя по итогам четвертого квартала показатель упал почти в 30 раз. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре снизилась в 29 раз и составила $371 млн по сравнению с $10,8 млрд за... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре снизилась в 29 раз и составила $371 млн по сравнению с $10,8 млрд за... читать дальше

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Банк России продал валюту с расчетами 5 февраля на 15,9 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... читать дальше

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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) завершила повторное антидемпинговое расследование в отношении подшипников качения (за исключением игольчатых) из КНР и нашла основания для продления на 5 лет антидемпинговых мер, введенных на ввоз этой продукции. "Анализ... "Анализ... читать дальше

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В 4-м квартале 2023 г. UBS Group AG, мировой лидер в сфере управления активами состоятельных клиентов, зафиксировал чистый убыток по итогам второго квартала подряд в связи с крупными расходами на интеграцию Credit Suisse. Как говорится в сообщении UBS, чистый убыток в... Как говорится в сообщении UBS, чистый убыток в... читать дальше

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По итогам 1-го квартала 2024 финансового года чистая прибыль одного из крупнейших в Европе производителей полупроводниковой продукции - германской Infineon Technologies AG - упала на 19% и составила 587 млн евро против 728 млн евро за аналогичный период предыдущего... читать дальше

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Объем заказов промышленных предприятий Германии в декабре увеличился на 8,9% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства экономики страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал, что показатель не... Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал, что показатель не... читать дальше

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Минфин РФ поддержал увеличение лимитов по IT-ипотеке, чтобы не допустить остановки программы, заявили во вторник в пресс-службе Минфина. "В рамках мониторинга реализации льготных ипотечных программ Минфин России в рабочем порядке поддержал увеличение лимитов по... "В рамках мониторинга реализации льготных ипотечных программ Минфин России в рабочем порядке поддержал увеличение лимитов по... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 438,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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"Алмазы Анабара", компания в составе группы "АЛРОСА," выявила и поставила на государственный баланс запасы россыпного золота на двух участках недр "Бороску-Унгуохтах" и "Хаптасыннах-2". Месторождения расположены натерритории Оленекского улуса Республики Саха (Якутия), сообщается... читать дальше

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АО "Роснано" намерено обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании банкротом своей портфельной компании ООО "Пластик Лоджик", созданной для реализации проекта гибких планшетов, говорится в сообщении на Федресурсе. Кроме того, "Роснано" передало в... Кроме того, "Роснано" передало в... читать дальше

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