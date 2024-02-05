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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 97,9304 руб.
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05 февраля 2024 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 97,9304 руб.
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5 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 69,66 коп. и составил 97,9304 руб. Минимальный курс евро составил 96,8725 руб., максимальный - 98,645 руб. Было заключено 11703 сделки. Объем торгов составил 34059,51 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 97,045 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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