Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1198,2 млрд руб.

5 февраля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 1198,2 млрд руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 60804,451 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 96,169 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 69,66 коп. и составил 97,9304 руб. Минимальный курс евро составил 96,8725 руб., максимальный - 98,645 руб. Было заключено 11703 сделки. Объем торгов составил 34059,51... Минимальный курс евро составил 96,8725 руб., максимальный - 98,645 руб. Было заключено 11703 сделки. Объем торгов составил 34059,51...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 20,52 коп. и составил 90,9889 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,1 руб., максимальный - 91,515 руб. Было заключено 20636 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 90,1 руб., максимальный - 91,515 руб. Было заключено 20636 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,66 коп. и составил 12,5987 руб. Минимальный курс юаня составил 12,473 руб., максимальный - 12,668 руб. Было заключено 75147 сделок. Объем торгов составил 139476,29... Минимальный курс юаня составил 12,473 руб., максимальный - 12,668 руб. Было заключено 75147 сделок. Объем торгов составил 139476,29...

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Российский фондовый рынок, начавший торги в миноре, завершил понедельник ростом индекса РТС и почти не изменившимся индексом МосБиржи. Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил всего 0,01% и составил 3226,79 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил всего 0,01% и составил 3226,79 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,57% - до... Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,57% - до... читать дальше

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Мировые продажи планшетных компьютеров в прошлом году рухнули на 20,5%, до 128,5 млн устройств, и обновили минимум с 2011 года, говорится в предварительных данных исследовательской компании IDC. В 4-м квартале поставки снизились на 17,4% - до 36,8 млн планшетов. Это... В 4-м квартале поставки снизились на 17,4% - до 36,8 млн планшетов. Это... читать дальше

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Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари полагает, что Федеральная резервная система (ФРС) США может не торопиться со снижением процентных ставок. В статье на сайте регионального банка Кашкари отметил, что реальные процентные ставки за... В статье на сайте регионального банка Кашкари отметил, что реальные процентные ставки за... читать дальше

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Цены на нефть продолжают снижаться вечером в понедельник на фоне укрепления доллара США. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:16 мск снизилась на $0,4 (0,52%), до $76,93 за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:16 мск снизилась на $0,4 (0,52%), до $76,93 за баррель. Фьючерсы на WTI на март на торгах... Фьючерсы на WTI на март на торгах... читать дальше

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Правительство РФ вынесло положительный отзыв на депутатский законопроект, который обязует торговые сети в 2 раза сократить срок оплаты скоропортящихся товаров, предлагает ввести норму с 1 сентября 2024 г. Отзыв правительства РФ на законопроект (№243186-8) опубликован в... читать дальше

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В январе индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) вырос до 53,4 пункта по сравнению с пересмотренными 50,5 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics,... Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,60 коп. и составил 12,6224 руб. Минимальный курс юаня составил 12,47 руб., максимальный - 12,665 руб. Было заключено 12472 сделки. Объем торгов составил 36514,56 млн... Минимальный курс юаня составил 12,47 руб., максимальный - 12,665 руб. Было заключено 12472 сделки. Объем торгов составил 36514,56 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 51,23 коп. и составил 91,0794 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,0725 руб., максимальный - 91,4775 руб. Было заключено 7239 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 90,0725 руб., максимальный - 91,4775 руб. Было заключено 7239 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов в понедельник, инвесторы оценивают заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и новости эмитентов. Dow Jones Industrial Average к 17:43 мск понизился на 0,36% и составил 38515,43 пункта.... Dow Jones Industrial Average к 17:43 мск понизился на 0,36% и составил 38515,43 пункта.... читать дальше

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Россия в 2024 году может экспортировать 663,4 тыс. тонн кондитерских изделий, что на 5,9% больше, чем в 2023 году (626,2 тыс. тонн). Стоимостной объем экспорта увеличится до $1,87 млрд с $1,7 млрд соответственно. Такой прогноз сделан в презентации президента Ассоциации... Такой прогноз сделан в презентации президента Ассоциации... читать дальше

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Страны G7 параллельно с ЕС введут ограничения против России, приуроченные ко второй годовщине начала военной операции на Украине, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на информированные источники. "Меры координируются с союзниками по G7, каждый из которых, как... "Меры координируются с союзниками по G7, каждый из которых, как... читать дальше

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Американский производитель полупроводниковой продукции ON Semiconductor Corp. сократил чистую прибыль и выручку в 4-м квартале, причем скорректированная прибыль и выручка оказались чуть лучше ожиданий рынка. Как сообщается в пресс-релизе компании, её чистая прибыль в... Как сообщается в пресс-релизе компании, её чистая прибыль в... читать дальше

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