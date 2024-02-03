ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 февраля в размере 90,6626 руб., евро - 98,6437 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 3 февраля, составляет 98,6437 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 124,28 коп.

3 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 февраля, составляет 90,6626 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 43,27 коп.

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Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) по итогам января составила 27,2 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных - 39,9 тыс. руб. Оба показателя сократились на 1% за месяц,... читать дальше

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Предприниматели воспользовались онлайн-инструментами для бизнеса на портале мэра и правительства столицы свыше 2,4 млн раз в прошлом году, также было запущено и модернизировано более 30 цифровых инструментов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Всего на портале доступно... "Всего на портале доступно... читать дальше

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"Газпром" продолжает обновлять максимумы экспорта природного газа в Китай по магистрали "Сила Сибири". Как сообщила российская компания, "3 февраля "Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китай. Поставка по газопроводу... Как сообщила российская компания, "3 февраля "Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китай. Поставка по газопроводу... читать дальше

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Правительство РФ планирует в течение трех месяцев подумать над льготной ипотекой и высоким первоначальным взносом, заявил сегодня вице-премьер России Марат Хуснуллин. "Что касается первоначального взноса, это несколько ограничительная мера, действительно. У нас очень... "Что касается первоначального взноса, это несколько ограничительная мера, действительно. У нас очень... читать дальше

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Банки открыли рекордное число дополнительных офисов в 4-м квартале 2023 года, пишут "Известия". По данным ЦБ РФ, в октябре - декабре региональная сеть кредитных организаций выросла на 676 отделений. До этого показатель сокращался минимум пять лет подряд (статистика регулятора... читать дальше

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Новую программу расселения аварийного жилья в РФ планируется начать в 2024 году, заявил в воскресенье вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "По аварийному жилью мы идем с опережением (...). Мы получили деньги на опережающее финансирование. Я думаю, мы точно совершенно выполним... читать дальше

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Федеральная финансовая поддержка реализации программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, которые стали пилотными регионами в этом проекте, будет продолжена до 2027 года. Соответствующее... читать дальше

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С 1 сентября 2024 года срок предоставления госуслуги по допуску отечественных транспортных компаний к международным автоперевозкам сократится с 20 до 5 рабочих дней. Соответствующе постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается в воскресенье на... читать дальше

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Российские компании примут участие в Международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2024 в Саудовской Аравии, в экспозицию войдет боевая и транспортная авиация, бронетехника, беспилотники. "В этом году наша экспозиция будет включать более 100... "В этом году наша экспозиция будет включать более 100... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 февраля, составляет 90,6626 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 43,27 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 февраля, составляет 98,6437 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 февраля, составляет 98,6437 руб. По сравнению с...

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Число зарубежных поездок россиян со всеми целями выросло на 17% в 2023 году, до 27 млн, с целью туризма - на 35%, до 9,3 млн, следует из данных Росстата. Число поездок за рубеж со всеми целями за прошлый год составило 27 млн, это на 27% больше по сравнению с показателем... Число поездок за рубеж со всеми целями за прошлый год составило 27 млн, это на 27% больше по сравнению с показателем... читать дальше

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Средний срок выдаваемых россиянам кредитов снижается. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), россияне стали брать кредиты в 2023 году на меньший срок, чем ранее. В 2021 году, например, срок кредитования составил в среднем 49 месяцев, в 2022 - уже 44 месяцев. В прошлом... читать дальше

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Азербайджан в 2023 году вошел в топ-5 импортеров пиломатериалов из РФ, объем поставок составил 516 тыс. кубометров. Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на "Рослесинфорг" в 2023 году объем экспорта российских пиломатериалов оставил 20,7 млн кубометров, что на 10% ниже... читать дальше

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В 2023 году число турпоездок по России выросло на 20% по сравнению с предыдущим годом и составило 78 млн, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Итоги 2023 года говорят о том, что спрос на внутренний туризм не просто восстановился, а уже превысил доковидный уровень. Мы... читать дальше

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Девелопер Etalon Group намерен продолжить процедуру прекращения листинга своих глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже (LSE), сообщает пресс-служба группы. Речь идет о GDR, выпущенных в соответствии с правилом Reg S и по правилу 144A. Также... Речь идет о GDR, выпущенных в соответствии с правилом Reg S и по правилу 144A. Также... читать дальше

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Более 20 ярмарок выходного дня в 10 столичных округах впервые открылись зимой, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Полюбившиеся москвичам ярмарки выходного дня впервые открылись зимой. 23 площадки расположились в 10 округах города", - написал Собянин в своем телеграм-канале. Он... читать дальше

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