Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4412,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2980,98 млрд руб.

2 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 февраля составили по Российской Федерации 4412,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4171,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4821,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4559,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 2 февраля составили 2980,98 млрд руб. против 2783,7045 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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