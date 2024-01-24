Запасы нефти в США упали за период с 12 января по 19 января на 9233 тыс. баррелей, бензина - выросли на 4912 тыс. баррелей

24 января. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе упали на 9233 тыс. баррелей - до 420,678 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 4912 тыс. баррелей и составили 252,977 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1417 тыс. баррелей, достигнув 133,336 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 1400 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 2000 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 36,46 коп. и составил 96,2324 руб. Минимальный курс евро составил 95,7875 руб., максимальный - 96,7575 руб. Было заключено 9689 сделок. Объем торгов составил 26385,08... Минимальный курс евро составил 95,7875 руб., максимальный - 96,7575 руб. Было заключено 9689 сделок. Объем торгов составил 26385,08...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 31,63 коп. и составил 88,3207 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,09 руб., максимальный - 88,765 руб. Было заключено 17913 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,09 руб., максимальный - 88,765 руб. Было заключено 17913 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,95 коп. и составил 12,2957 руб. Минимальный курс юаня составил 12,2435 руб., максимальный - 12,349 руб. Было заключено 92888 сделок. Объем торгов составил 166033,45... Минимальный курс юаня составил 12,2435 руб., максимальный - 12,349 руб. Было заключено 92888 сделок. Объем торгов составил 166033,45...

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 15 по 22 января 2024 г. не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За предыдущий период цены также не изменились. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 22 января повысилась на 1 коп. и... Стоимость литра бензина в среднем по стране на 22 января повысилась на 1 коп. и... читать дальше

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В декабре 2023 г. по сравнению с ноябрем индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 96,9%, по сравнению с декабрем 2022 г. - 119,2% (в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем - 99,2%, по сравнению с декабрем 2021 г. - 96,7%). В... В... читать дальше

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За период с 16 по 22 января 2024 года потребительские цены повысились на 0,07%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 10 по 15 января 2024 года инфляция составила 0,13%. С начала января цены выросли на 0,46%. С начала января цены выросли на 0,46%. В январе 2023 года цены... В январе 2023 года цены... читать дальше

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Российский фондовый рынок завершил среду снижением индексов на фоне растущей нефти (Brent закрепилась на отметке в $80 за баррель), а также на позитивных сигналах с внешних фондовых площадок. В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei... В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei... читать дальше

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Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов за день... читать дальше

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Общий объем контейнерного рынка РФ по итогам 2023 года составил почти 6,5 млн TEU, рынок восстановился до значений 2021 года, говорится в презентации президента транспортной группы FESCO Аркадия Коростелева, представленной в ходе Дня Дальнего Востока и Арктики на международной... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 9233 тыс. баррелей - до 420,678 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 4912 тыс. баррелей и составили 252,977 млн... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торги в среду с позитивной динамикой, в том числе благодаря хорошей отчетности Netflix Inc. Dow Jones Industrial Average к 18:10 МСК поднялся на 0,1% и составлял 37940,76 пункта. Dow Jones Industrial Average к 18:10 МСК поднялся на 0,1% и составлял 37940,76 пункта. Значение Standard & Poor's 500... Значение Standard & Poor's 500... читать дальше

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Французский ритейлер Casino Guichard Perrachon SA достиг соглашения о продаже практически всех своих гипер- и супермаркетов за 1,35 млрд евро компаниям Groupement Les Mousquetaires (бренд Intermarche) и Auchan Retail. Как говорится в сообщении Casino, сделка включает в... Как говорится в сообщении Casino, сделка включает в... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,73 коп. и составил 12,2802 руб. Минимальный курс юаня составил 12,24 руб., максимальный - 12,341 руб. Было заключено 19440 сделок. Объем торгов составил 45802,68 млн... Минимальный курс юаня составил 12,24 руб., максимальный - 12,341 руб. Было заключено 19440 сделок. Объем торгов составил 45802,68 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 38,35 коп. и составил 88,2705 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,0625 руб., максимальный - 88,745 руб. Было заключено 5942 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,0625 руб., максимальный - 88,745 руб. Было заключено 5942 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания по развитию СПГ-отрасли поручил совершенствовать нормативно-правовую базу в отрасли, сообщает пресс-служба правительства. В совещании приняли участие представители Минэнерго, Минпромторга, нефтегазовых компаний,... В совещании приняли участие представители Минэнерго, Минпромторга, нефтегазовых компаний,... читать дальше

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Американская компания Freeport-McMoRan Inc., один из ведущих производителей меди и золота в мире, сократила чистую прибыль в четвертом квартале 2023 года на 46% до $388 млн, или 27 центов в расчете на акцию, по сравнению с $697 млн, или 48 центами на акцию, за аналогичный... читать дальше

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