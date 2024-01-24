Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 88,2705 руб.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 36,46 коп. и составил 96,2324 руб.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 31,63 коп. и составил 88,3207 руб.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,95 коп. и составил 12,2957 руб.

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 15 по 22 января 2024 г. не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За предыдущий период цены также не изменились.

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В декабре 2023 г. по сравнению с ноябрем индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 96,9%, по сравнению с декабрем 2022 г. - 119,2% (в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем - 99,2%, по сравнению с декабрем 2021 г. - 96,7%).

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За период с 16 по 22 января 2024 года потребительские цены повысились на 0,07%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 10 по 15 января 2024 года инфляция составила 0,13%.

С начала января цены выросли на 0,46%.