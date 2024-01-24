24 января 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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24 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|18:00
|Процентная ставка Банка Канады
|январь 2024
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 13 по 19 января
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24 января 2024 года 09:40
В каталоге товаров портала поставщиков доступно 2,6 млн наименований в 16 тыс. категорий, в 2024 году в каталоге появятся новые функции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Каталогу товаров портала поставщиков уже пять лет. (...) Ежедневно в каталог добавляется до 3-х... читать дальше
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24 января 2024 года 09:32
В прошлом году новые китайские автомобили подорожали в РФ в среднем до 3,3 млн рублей, цены на них росли медленнее, чем на другие новые машины, сообщила пресс-служба автопортала "Дром".
"Средняя стоимость нового китайского автомобиля выросла до 3,3 млн рублей в 2023... читать дальше
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24 января 2024 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 января составили по Российской Федерации 4447,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4243,8 млрд руб.
На... читать дальше
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24 января 2024 года 09:17
Доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов. Трейдеры ждут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг. На данный момент базовая ставка ЕЦБ по кредитам составляет 4,5%, ставка по депозитам - 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%.... читать дальше
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24 января 2024 года 09:11
Сегодня рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в ходе торгов, инвесторы оценивают меры поддержки фондового рынка Китая, а также статданные по Японии и Австралии.
Китайский индекс Shanghai Composite к 8:48 мск... читать дальше
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24 января 2024 года 09:10
4 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 25 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-634 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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24 января 2024 года 08:37
Цены на нефть слабо снижаются на торгах в среду, трейдеры ждут еженедельных данных о запасах энергоносителей в США.
Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со вторника на среду, показали резкое сокращение запасов нефти в Штатах на прошлой... читать дальше
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24 января 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 128,57 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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24 января 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $399,88 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на...
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24 января 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $11,79 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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24 января 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 67,71 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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24 января 2024 года 08:27
Американские фондовые индексы в основном выросли по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали финансовую отчетность крупных эмитентов в преддверии публикации важных статданных на этой неделе. Снизился Dow Jones.
В четверг Минторг США обнародует предварительные... читать дальше
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24 января 2024 года 08:20
Доллар США начал торги на "Московской бирже" незначительными изменениями. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 88,71 руб. (+1,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 79,26 коп. выше уровня действующего официального... читать дальше
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24 января 2024 года 08:14
Потребление базовых полимеров в России в 2023 году выросло на 10% - до 4,34 млн т, что является рекордным показателем для отрасли (ранее средний темп роста составлял 3-5%), говорится в презентации члена правления "СИБУРа" Александра Петрова, представленной на... читать дальше
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24 января 2024 года 08:07
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги во вторник в минусе.
Трейдеры ждут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг. Рынок уверен, что регулятор не станет менять ключевые процентные ставки на этом заседании. На... читать дальше
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24 января 2024 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 января, составляет 87,9199 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,25 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 января, составляет 95,8266 руб. По сравнению с...
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