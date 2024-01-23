Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 95,8678 руб.

Минимальный курс евро составил 95,635 руб., максимальный - 96,1975 руб. Было заключено 10352 сделки. Объем торгов составил 40574,42 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 95,9525 руб. за евро.

23 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,95 коп. и составил 95,8678 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 60042,889 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 103,685 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,10 коп. и составил 12,2363 руб. Минимальный курс юаня составил 12,1825 руб., максимальный - 12,288 руб. Было заключено 74894 сделки. Объем торгов составил 177019,18... Минимальный курс юаня составил 12,1825 руб., максимальный - 12,288 руб. Было заключено 74894 сделки. Объем торгов составил 177019,18...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,16 коп. и составил 88,0044 руб. Минимальный курс доллара США составил 87,585 руб., максимальный - 88,7 руб. Было заключено 20208 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 87,585 руб., максимальный - 88,7 руб. Было заключено 20208 сделок. Объем торгов составил...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,95 коп. и составил 95,8678 руб. Минимальный курс евро составил 95,635 руб., максимальный - 96,1975 руб. Было заключено 10352 сделки. Объем торгов составил 40574,42... Минимальный курс евро составил 95,635 руб., максимальный - 96,1975 руб. Было заключено 10352 сделки. Объем торгов составил 40574,42...

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Российский фондовый рынок, начавший торги незначительным ростом, завершил вторник небольшим повышением индекса МосБиржи и снижением индекса РТС. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,11% и составил 3175,74 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,11% и составил 3175,74 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,6% - до... Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,6% - до... читать дальше

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Канадская алмазодобывающая компания Mountain Province Diamonds (MPD) в 2023 году реализовала продукцию на сумму $243,7 млн, что на 18% ниже показателя предыдущего года. Объем продаж не изменился по сравнению с 2022 годом, составив 2,7 млн карат, но средняя цена... Объем продаж не изменился по сравнению с 2022 годом, составив 2,7 млн карат, но средняя цена... читать дальше

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Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт считает, что правила госзакупок продовольствия в РФ должны содержать пункт о том, что договоры на его поставки в социальные бюджетные учреждения заключаются с предприятиями, которые зарегистрированы в системе "Меркурий" (система... читать дальше

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Российские компании в 2023 году увеличили импорт крупнотоннажных полимеров на 12% - до 1 млн тонн. Такая оценка представлена в отраслевом справочнике агентства Plastinfo. Экспорт полимеров (без учета стран Таможенного союза) сократился на 24,8% - до 1,3 млн тонн.... Экспорт полимеров (без учета стран Таможенного союза) сократился на 24,8% - до 1,3 млн тонн.... читать дальше

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Нефтяные цены остаются в минусе вечером во вторник, но отошли от внутридневных минимумов. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:15 мск составила $79,64 за баррель, что на $0,42 (0,52%) ниже, чем на закрытие... Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:15 мск составила $79,64 за баррель, что на $0,42 (0,52%) ниже, чем на закрытие... читать дальше

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Указ президента о едином статусе многодетной семьи, подписанный накануне, позволяет установить такой статус бессрочно и позволит гарантировать меры социальной поддержки многодетным семьям на всей территории России, в том числе при переезде из региона в регион, сообщил президент... читать дальше

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Американские фондовые индексы в основном растут в начале торгов во вторник, инвесторы оценивают финансовую отчетность крупных эмитентов в преддверии публикации важных статданных на этой неделе. Dow Jones Industrial Average к 17:51 мск понизился на 0,22% и составил... Dow Jones Industrial Average к 17:51 мск понизился на 0,22% и составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,98 коп. и составил 87,887 руб. Минимальный курс доллара США составил 87,565 руб., максимальный - 88,43 руб. Было заключено 5786 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 87,565 руб., максимальный - 88,43 руб. Было заключено 5786 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,14 коп. и составил 12,2229 руб. Минимальный курс юаня составил 12,181 руб., максимальный - 12,2815 руб. Было заключено 11823 сделки. Объем торгов составил 32533,37... Минимальный курс юаня составил 12,181 руб., максимальный - 12,2815 руб. Было заключено 11823 сделки. Объем торгов составил 32533,37...

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Механизм обязательной репатриации и продажи валютной выручки крупнейших российских экспортеров оказался действенным, поэтому Минфин выступает за его пролонгацию, при этом допуская корректировку схемы возврата в случае необходимости. По мнению Минфина, октябрьский указ... По мнению Минфина, октябрьский указ... читать дальше

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Американская военно-промышленная компания Lockheed Martin Corp. зафиксировала в 4-м квартале 2023 года чистую прибыль и выручку примерно на уровне предыдущего года. Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,87 млрд, или... Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,87 млрд, или... читать дальше

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Минимальная потребность в кадрах для АПК РФ к 2030 году может составить 30 тыс. человек, подсчитали в Минсельхозе. "Мы подсчитали, что к 2030 году примерно 30 тыс. человек у нас будет недостаток, от 30 до 50 тысяч, в зависимости от того, как считать", - заявил министр... "Мы подсчитали, что к 2030 году примерно 30 тыс. человек у нас будет недостаток, от 30 до 50 тысяч, в зависимости от того, как считать", - заявил министр... читать дальше

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