Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 95,5996 руб.

Минимальный курс евро составил 95,3675 руб., максимальный - 96,0375 руб. Было заключено 4638 сделок. Объем торгов составил 15920,2 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 96,015 руб. за евро.

16 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 44,12 коп. и составил 95,5996 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 59097,362 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 260,740 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 42,97 коп. и составил 95,6774 руб. Минимальный курс евро составил 94,7 руб., максимальный - 98,5425 руб. Было заключено 22504 сделки. Объем торгов составил 57780,43 млн... Минимальный курс евро составил 94,7 руб., максимальный - 98,5425 руб. Было заключено 22504 сделки. Объем торгов составил 57780,43 млн...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,51 коп. и составил 12,1301 руб. Минимальный курс юаня составил 12,0975 руб., максимальный - 12,3355 руб. Было заключено 81519 сделок. Объем торгов составил 185559,07... Минимальный курс юаня составил 12,0975 руб., максимальный - 12,3355 руб. Было заключено 81519 сделок. Объем торгов составил 185559,07...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 26,36 коп. и составил 87,9885 руб. Минимальный курс доллара США составил 87,42 руб., максимальный - 92,865 руб. Было заключено 22636 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 87,42 руб., максимальный - 92,865 руб. Было заключено 22636 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне снижения внешних фондовых площадок из-за опасений в отношении мировой экономики и перешедшей к снижению нефти. В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,8%,... В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,8%,... читать дальше

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Цены на нефть опускаются вечером во вторник на фоне глобальной экономической неопределенности и перспектив сохранения жесткой денежно-кредитной политики. Европейский центральный банк (ЕЦБ) может удивить рынки и удерживать ключевые процентные ставки на текущем уровне в... Европейский центральный банк (ЕЦБ) может удивить рынки и удерживать ключевые процентные ставки на текущем уровне в... читать дальше

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Россия в 2023 году собрала 143 млн тонн зерна, с учетом новых территорий - 147 млн тонн, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ. По его словам, РФ также продолжает уверенно удерживать лидерство на мировом рынке пшеницы.... читать дальше

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Рост мировой экономики в 2023 году оказался чуть более сильным, чем ожидалось, и это будет иметь позитивные последствия в 2024 году, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Глобальная экономика оказалась удивительно... "Глобальная экономика оказалась удивительно... читать дальше

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Объем производства промышленной продукции в Белоруссии в 2023 году составил в денежном выражении 187,3 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 7,7% больше, чем в 2022 году, говорится в сообщении Белстата. В январе-ноябре темп роста промпроизводства... В январе-ноябре темп роста промпроизводства... читать дальше

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Евро и доллар заметно упали на "Московской бирже" во вторник вечером, курс евро в моменте опускался ниже 95 руб./EUR1 впервые с 29 июня. Резкое падение наблюдалось во всех трех валютах, однако было совсем непродолжительным по времени - участники рынка воспользовались падением и... читать дальше

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Американские фондовые индексы ощутимо снижаются в начале торгов во вторник, инвесторы оценивают макроэкономические данные и новости эмитентов, включая отчетность ведущих банков. Индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка,... Индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,69 коп. и составил 12,1256 руб. Минимальный курс юаня составил 12,0955 руб., максимальный - 12,338 руб. Было заключено 15715 сделок. Объем торгов составил 40484,78... Минимальный курс юаня составил 12,0955 руб., максимальный - 12,338 руб. Было заключено 15715 сделок. Объем торгов составил 40484,78...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 27,35 коп. и составил 87,8427 руб. Минимальный курс доллара США составил 86,7025 руб., максимальный - 94,8225 руб. Было заключено 10355 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 86,7025 руб., максимальный - 94,8225 руб. Было заключено 10355 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Цены на рожь, снижавшиеся в последнее время в РФ, на минувшей неделе в ряде регионов перешли к активному росту, следует из мониторинга компании "ПроЗерно". Как сообщили "Интерфаксу" в компании, за неделю они повысились в среднем на 335 рублей, до 7 900 за тонну (EXW европейская... читать дальше

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Доллар США и евро выросли на локальном спросе на 3-5,5% в ходе валютных торгов на "Московской бирже" во вторник, но довольно быстро отыграли обратно, что, по мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", может свидетельствовать о спекулятивном характере данного движения. Курс... Курс... читать дальше

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Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым в ближайшее время внесет на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, наделяющий Банк России правом применять макропруденциальные лимиты к ипотечным... читать дальше

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