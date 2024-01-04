Запасы нефти в США упали за период с 22 декабря по 29 декабря на 5503 тыс. баррелей, бензина - выросли на 10900 тыс. баррелей

4 января. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе упали на 5503 тыс. баррелей - до 431,065 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 10900 тыс. баррелей и составили 236,954 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 10090 тыс. баррелей, достигнув 125,855 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 3000 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1670 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1100 тыс. баррелей.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 58099,225 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 503,544 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,07 коп. и составил 91,4729 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,045 руб., максимальный - 92,485 руб. Было заключено 13504 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,045 руб., максимальный - 92,485 руб. Было заключено 13504 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5503 тыс. баррелей - до 431,065 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 10900 тыс. баррелей и составили 236,954 млн... читать дальше

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Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 растут в четверг, Nasd4 января. FINMARKET.RU - aq Composite снижается. Трейдеры оценивают статданные по рынку труда, а также корпоративные новости. Давление на рынок акций оказывает усиление... Давление на рынок акций оказывает усиление... читать дальше

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Рынок акций РФ к вечеру в четверг замедлил подъем из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне разнополярных сигналов с мировых рынков капитала, поддержку продолжает оказывать выросшая нефть. К 17:11 мск индекс МосБиржи составил 3136,13 пункта (+0,19%, максимум... К 17:11 мск индекс МосБиржи составил 3136,13 пункта (+0,19%, максимум... читать дальше

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Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 18 тыс. - до 202 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 220 тыс., а не 218 тыс., как сообщалось... читать дальше

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Доллар США, евро и китайский юань снижаются на "Московской бирже" в ходе торгов в четверг; рубль, заметно упавший накануне, сегодня смог восстановить потери в основных валютных парах благодаря растущей второй день подряд нефти. Курс доллара США составил 91,3775 руб. в... Курс доллара США составил 91,3775 руб. в... читать дальше

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Германия стала нетто-импортером электроэнергии в прошлом году впервые с начала регистрации данных в 2006 году, передает агентство Montel со ссылкой на пресс-секретаря сетевого регулятора BNA. По данным регулятора, в 2023 году Германия импортировала в общей сложности... По данным регулятора, в 2023 году Германия импортировала в общей сложности... читать дальше

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Цены на нефть продолжают расти в четверг на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. Накануне оба сорта подорожали более чем на 3% после новостей о гибели более сотни человек при взрывах у могилы генерала Касема Сулеймани в Иране в четвертую годовщину его смерти.... Накануне оба сорта подорожали более чем на 3% после новостей о гибели более сотни человек при взрывах у могилы генерала Касема Сулеймани в Иране в четвертую годовщину его смерти.... читать дальше

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В декабре 2023 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 3,7% по сравнению с тем же месяцем 2022 года, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В ноябре цены в Германии... читать дальше

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После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,92 пункта (0,189%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3136,15 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3143,95... читать дальше

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Количество плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) в России по итогам декабря составило 9,279 млн, что на 41% больше, чем в декабре 2022 года. Такие сведения содержатся на платформе поставки данных Федеральной налоговой службы (ФНС). За декабрь было зарегистрировано... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4,68 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 91,3654 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше

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В столице по итогам прошлого года социально значимые организации получили для работы объекты недвижимости общей площадью почти 300 тыс. квадратных метров, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир... читать дальше

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Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в 2023 году увеличил отгрузку нефти на 8%, или на 4,76 млн т, по сравнению с 2022 годом - до 63 млн 473 тыс. 894 тонн, сообщает консорциум. Этот показатель является максимальным показателем за всю историю работы КТК. "Несмотря... "Несмотря... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,31 пункта (0,329%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3140,54 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3143,95 (+0,44%) пункта,... читать дальше

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