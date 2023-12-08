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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,7858 руб.
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08 декабря 2023 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,7858 руб.

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8 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 14,00 коп. и составил 12,7858 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,671 руб., максимальный - 12,8825 руб. Было заключено 64684 сделки. Объем торгов составил 152286,09 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,786 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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