Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,7858 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,671 руб., максимальный - 12,8825 руб. Было заключено 64684 сделки. Объем торгов составил 152286,09 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,786 руб. за юань.

8 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 14,00 коп. и составил 12,7858 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 55833,526 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 379,224 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,05 руб. и составил 98,7871 руб. Минимальный курс евро составил 98,0525 руб., максимальный - 99,6925 руб. Было заключено 10158 сделок. Объем торгов составил 33540,98... Минимальный курс евро составил 98,0525 руб., максимальный - 99,6925 руб. Было заключено 10158 сделок. Объем торгов составил 33540,98...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 96,37 коп. и составил 91,6369 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,9025 руб., максимальный - 92,4375 руб. Было заключено 22364 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 90,9025 руб., максимальный - 92,4375 руб. Было заключено 22364 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 14,00 коп. и составил 12,7858 руб. Минимальный курс юаня составил 12,671 руб., максимальный - 12,8825 руб. Было заключено 64684 сделки. Объем торгов составил 152286,09... Минимальный курс юаня составил 12,671 руб., максимальный - 12,8825 руб. Было заключено 64684 сделки. Объем торгов составил 152286,09...

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Рынок российских акций вырос по итогам торгов на фоне позитивных сигналов с внешних биржевых площадок и растущей нефти. В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,7%, австралийский ASX Australia вырос на 0,3%,... В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,7%, австралийский ASX Australia вырос на 0,3%,... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России подготовить поправки, регулирующие приобретение товаров и услуг с использованием сервисов рассрочки, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. В частности, правительство и ЦБ до 1 июня 2024... В частности, правительство и ЦБ до 1 июня 2024... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 августа доработать процедуру внесудебного банкротства граждан и перевести ее в электронную форму, сообщает сайт Кремля. "Правительству РФ обеспечить доработку процедуры внесудебного банкротства граждан в целях... "Правительству РФ обеспечить доработку процедуры внесудебного банкротства граждан в целях... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в декабре вырос до 69,4 пункта с 61,3 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Индикатор обновил максимум с августа. Консенсус-прогноз аналитиков,... Консенсус-прогноз аналитиков,... читать дальше

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Продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в мире в январе-сентябре 2023 года составили 9,75 млн единиц, причем на Китай пришлось 6,28 млн из этого объема, или свыше 64%, пишет агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные, представленные на Всемирном конгрессе автомобилей... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ РФ установить единый обязательный порядок досудебного урегулирования споров между кредиторами и гражданами по кредитам (займам), внести соответствующие изменения в законодательство, следует из информации на сайте... читать дальше

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Американские фондовые индексы меняются слабо и разнонаправленно в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают статданные по рынку труда и корпоративные новости. Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 199 тыс., сообщило в пятницу министерство... Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 199 тыс., сообщило в пятницу министерство... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,01 руб. и составил 91,5598 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,8325 руб., максимальный - 92,3625 руб. Было заключено 6620 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 90,8325 руб., максимальный - 92,3625 руб. Было заключено 6620 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Мировые цены на продовольствие в ноябре этого года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года снизились на 10,7%, по сравнению с пересмотренным октябрьским уровнем они не изменились. Их индекс составил 120,4 пункта, сообщается в докладе ФАО (продовольственная и... читать дальше

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Минфин доработал текст законопроекта о работе филиалов банков дружественных стран в России. Документ сохраняет основные принципы, заложенные в прошлую версию проекта, однако теперь расширяется круг доступных для филиалов операций с ценными бумагами. Работа филиалов с... Работа филиалов с... читать дальше

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Калининградский "Автотор" начал промышленную сборку среднеразмерного кроссовера Kaiyi Х7 Kunlun, сообщила пресс-служба компании. Kaiyi Х7 один из самых крупных пассажирских автомобилей, выпускаемых в настоящее время в Калининграде. Колесная база кроссовера составляет... Kaiyi Х7 один из самых крупных пассажирских автомобилей, выпускаемых в настоящее время в Калининграде. Колесная база кроссовера составляет... читать дальше

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Инфляционные ожидания британцев на ближайшую перспективу снизились в прошлом месяце до двухлетнего минимума, укрепив уверенность рынка в том, что Банку Англии больше не потребуется повышать ключевую процентную ставку, пишет Financial Times. В ноябре жители... В ноябре жители... читать дальше

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