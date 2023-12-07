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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 декабря в размере 92,7826 руб., евро - 100,1353 руб.
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07 декабря 2023 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 декабря в размере 92,7826 руб., евро - 100,1353 руб.
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7 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 декабря, составляет 92,7826 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,20 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 декабря, составляет 100,1353 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1 руб.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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