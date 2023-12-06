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06 декабря 2023 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 92,7591 руб.

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6 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,03 руб. и составил 92,7591 руб.

Минимальный курс доллара США составил 91,8675 руб., максимальный - 93,34 руб. Была заключена 27421 сделка. Объем торгов составил 122674,45 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 92,82 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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