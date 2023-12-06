Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5041,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1703,97 млрд руб.

6 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 декабря составили по Российской Федерации 5041,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4772,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4660,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4388,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 6 декабря составили 1703,97 млрд руб. против 1565,33254 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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