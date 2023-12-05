.

После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,24 пункта (0,297%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3105,17 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3119,38... читать дальше

.

Гендиректор Судебного департамента при Верховном суде России Александр Гусев сообщил об увеличении бюджета на судебную систему страны. "На 2024 год бюджет предусматривает Судебному департаменту 329,2 млрд рублей, что на 35% больше бюджета на начало текущего года", -... "На 2024 год бюджет предусматривает Судебному департаменту 329,2 млрд рублей, что на 35% больше бюджета на начало текущего года", -... читать дальше

.

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы преимущественно поднимаются во вторник, инвесторы оценивают данные о деловой активности в еврозоне. Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне в ноябре вырос до 47,6 пункта с 46,5 пункта месяцем ранее,... Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне в ноябре вырос до 47,6 пункта с 46,5 пункта месяцем ранее,... читать дальше

.

Максимальное значение за неделю (с 28 ноября по 5 декабря) - 90,4022 руб. за доллар, минимальное значение - 87,804 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 2,30 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,6/93,4 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 70 коп., средний...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 97,4/101,76 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 4 коп., Cредний курс продажи вырос на...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,4/94,25 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 32 коп., Cредний курс продажи...

.

Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу Московская биржа) утвердила сводные ведомости аукционов в рамках госзакупок зерна и определила даты их проведения на следующей неделе. Согласно материалам биржи, торги на следующей неделе пройдут с 11 по 13 декабря, на... Согласно материалам биржи, торги на следующей неделе пройдут с 11 по 13 декабря, на... читать дальше

.

Федеральной резервной системе (ФРС) США придется понизить ключевую процентную ставку не менее пяти раз в следующем году, чтобы избежать рецессии в американской экономике, полагает сооснователь и управляющий партнер компании MBMG Group Пол Гэмблс. "Я думаю, что политика... читать дальше

.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз рейтинга Китая на "негативный" со "стабильного". Долгосрочный рейтинга эмитента в иностранной и национальной валюте был подтвержден на уровне "А1", сообщается в пресс-релизе... Долгосрочный рейтинга эмитента в иностранной и национальной валюте был подтвержден на уровне "А1", сообщается в пресс-релизе... читать дальше

.

Инвестиции компании "Абрау-Дюрсо" в винодельню "Шеки Шараб" в Азербайджане превысили 7 млн евро, сообщил директор "Шеки Шараб" Эрнест Мингазов. "В рамках инвестиций усовершенствовано и закуплено оборудование, приобретены участки земли под виноградники. На сегодня... "В рамках инвестиций усовершенствовано и закуплено оборудование, приобретены участки земли под виноградники. На сегодня... читать дальше

.

Нефтяные компании получат 192,7 млрд рублей в качестве выплат из бюджета РФ по топливному демпферу за октябрь, сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, размещенных на сайте Минфина РФ. Ранее... Ранее... читать дальше

.

"ЛУКОЙЛ" начал работу по пересмотру стратегии деятельности предприятий группы на территории Болгарии ввиду существенного изменения условий, сообщает российская компания. "Будут проанализированы различные опции с привлечением международных консультантов, включая продажу... "Будут проанализированы различные опции с привлечением международных консультантов, включая продажу... читать дальше

.

Минфин РФ с 7 декабря по 12 января планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 244,8 млрд рублей, ежедневный объем покупок составит эквивалент 11,7 млрд рублей, говорится в сообщении министерства. Минфин ожидает... Минфин ожидает... читать дальше

.

Обсуждение скоординированных действий на рынке нефти всегда на повестке дня при общении с представителями ОАЭ и Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в преддверии поездок Владимира Путина в эти страны. "Эти обсуждения ведутся в рамках... "Эти обсуждения ведутся в рамках... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,42 коп. и составил 12,7828 руб. Минимальный курс юаня составил 12,7235 руб., максимальный - 12,8215 руб. Было заключено 5614 сделок. Объем торгов составил 15528,05... Минимальный курс юаня составил 12,7235 руб., максимальный - 12,8215 руб. Было заключено 5614 сделок. Объем торгов составил 15528,05...

.