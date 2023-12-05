05 декабря 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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5 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|13:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|сентябрь 2023
|18:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|октябрь 2023
Это автоматическое сообщение.
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05 декабря 2023 года 13:15
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,24 пункта (0,297%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3105,17 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3119,38... читать дальше
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05 декабря 2023 года 13:15
Гендиректор Судебного департамента при Верховном суде России Александр Гусев сообщил об увеличении бюджета на судебную систему страны.
"На 2024 год бюджет предусматривает Судебному департаменту 329,2 млрд рублей, что на 35% больше бюджета на начало текущего года", -... читать дальше
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05 декабря 2023 года 13:08
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы преимущественно поднимаются во вторник, инвесторы оценивают данные о деловой активности в еврозоне.
Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне в ноябре вырос до 47,6 пункта с 46,5 пункта месяцем ранее,... читать дальше
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05 декабря 2023 года 13:05
Максимальное значение за неделю (с 28 ноября по 5 декабря) - 90,4022 руб. за доллар, минимальное значение - 87,804 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 2,30 руб.
Это автоматическое сообщение.
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05 декабря 2023 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,6/93,4 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 70 коп., средний...
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05 декабря 2023 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 97,4/101,76 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 4 коп., Cредний курс продажи вырос на...
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05 декабря 2023 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,4/94,25 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 32 коп., Cредний курс продажи...
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05 декабря 2023 года 13:00
Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу Московская биржа) утвердила сводные ведомости аукционов в рамках госзакупок зерна и определила даты их проведения на следующей неделе.
Согласно материалам биржи, торги на следующей неделе пройдут с 11 по 13 декабря, на... читать дальше
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05 декабря 2023 года 12:53
Федеральной резервной системе (ФРС) США придется понизить ключевую процентную ставку не менее пяти раз в следующем году, чтобы избежать рецессии в американской экономике, полагает сооснователь и управляющий партнер компании MBMG Group Пол Гэмблс. "Я думаю, что политика... читать дальше
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05 декабря 2023 года 12:45
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз рейтинга Китая на "негативный" со "стабильного".
Долгосрочный рейтинга эмитента в иностранной и национальной валюте был подтвержден на уровне "А1", сообщается в пресс-релизе... читать дальше
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05 декабря 2023 года 12:38
Инвестиции компании "Абрау-Дюрсо" в винодельню "Шеки Шараб" в Азербайджане превысили 7 млн евро, сообщил директор "Шеки Шараб" Эрнест Мингазов.
"В рамках инвестиций усовершенствовано и закуплено оборудование, приобретены участки земли под виноградники. На сегодня... читать дальше
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05 декабря 2023 года 12:30
Нефтяные компании получат 192,7 млрд рублей в качестве выплат из бюджета РФ по топливному демпферу за октябрь, сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, размещенных на сайте Минфина РФ.
Ранее... читать дальше
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05 декабря 2023 года 12:23
"ЛУКОЙЛ" начал работу по пересмотру стратегии деятельности предприятий группы на территории Болгарии ввиду существенного изменения условий, сообщает российская компания.
"Будут проанализированы различные опции с привлечением международных консультантов, включая продажу... читать дальше
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05 декабря 2023 года 12:15
Минфин РФ с 7 декабря по 12 января планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 244,8 млрд рублей, ежедневный объем покупок составит эквивалент 11,7 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.
Минфин ожидает... читать дальше
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05 декабря 2023 года 12:07
Обсуждение скоординированных действий на рынке нефти всегда на повестке дня при общении с представителями ОАЭ и Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в преддверии поездок Владимира Путина в эти страны.
"Эти обсуждения ведутся в рамках... читать дальше
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05 декабря 2023 года 12:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,42 коп. и составил 12,7828 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,7235 руб., максимальный - 12,8215 руб. Было заключено 5614 сделок. Объем торгов составил 15528,05...
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