Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 98,5935 руб.

Минимальный курс евро составил 97,06 руб., максимальный - 98,895 руб. Была заключена 16121 сделка. Объем торгов составил 33278,58 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 98,4975 руб. за евро.

4 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 66,83 коп. и составил 98,5935 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 56466,499 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 779,309 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 88,05 коп. и составил 90,7092 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,9725 руб., максимальный - 91,175 руб. Было заключено 18752 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 89,9725 руб., максимальный - 91,175 руб. Было заключено 18752 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 66,83 коп. и составил 98,5935 руб. Минимальный курс евро составил 97,06 руб., максимальный - 98,895 руб. Была заключена 16121 сделка. Объем торгов составил 33278,58 млн... Минимальный курс евро составил 97,06 руб., максимальный - 98,895 руб. Была заключена 16121 сделка. Объем торгов составил 33278,58 млн...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13,37 коп. и составил 12,6917 руб. Минимальный курс юаня составил 12,611 руб., максимальный - 12,761 руб. Было заключено 42200 сделок. Объем торгов составил 101859,02... Минимальный курс юаня составил 12,611 руб., максимальный - 12,761 руб. Было заключено 42200 сделок. Объем торгов составил 101859,02...

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Рынок акций РФ в начале недели оставался под давлением продавцов на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, однако наметившаяся к вечеру коррекция в нефти сгладила снижение. В Азии в понедельник на рынках акций наблюдалась смешанная динамика индексов (японский... В Азии в понедельник на рынках акций наблюдалась смешанная динамика индексов (японский... читать дальше

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Сбор зерна в РФ к началу декабря составил 150 млн тонн. "Хочу доложить, что у нас аграрии собрали больше 150 млн тонн зерна. Это второй результат (в истории РФ)", - заявил статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов на совещании в Совете Федерации, которое... читать дальше

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Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в ноябре 2023 года по сравнению с ноябрем 2022 года увеличился на 68,7%, до 126,1 трлн рублей с 74,8 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. По сравнению с октябрем 2023 года объем торгов снизился на 7%, со... По сравнению с октябрем 2023 года объем торгов снизился на 7%, со...

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Американские фондовые индексы начали торги в понедельник снижением после существенного подъема в последние дни, пишет Trading Economics. Рынок вырос в пятницу, в результате чего S&P 500 завершил сессию на максимуме с начала текущего года, Dow Jones Industrial Average -... Рынок вырос в пятницу, в результате чего S&P 500 завершил сессию на максимуме с начала текущего года, Dow Jones Industrial Average -... читать дальше

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Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-ноябре 2023 года увеличила погрузку на 5,5% к аналогичному показателю 2022 года, до 67,9 млн тонн, сообщила пресс-служба магистрали. При этом в ноябре погрузка снизилась на 2,8% к ноябрю 2022 года, до 6,2... При этом в ноябре погрузка снизилась на 2,8% к ноябрю 2022 года, до 6,2... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 94,90 коп. и составил 90,64 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,29 руб., максимальный - 91,365 руб. Было заключено 5500 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 90,29 руб., максимальный - 91,365 руб. Было заключено 5500 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Продажи российской автомобилестроительной группы "Соллерс" (без учета Ford Transit) в ноябре 2023 года выросли в годовом выражении на 49,8%, до 5,235 тыс. шт., что превысило результат октября на 2,6%, следует из данных компании, с которыми ознакомился "Интерфакс". Как... Как... читать дальше

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"ФосАгро" планирует в 2026 году увеличить объем выпуска агрохимической продукции на 1,4 млн тонн к ожидаемому уровню 2023 года, сообщила компания. "Прирост будет обеспечен за счет развития производства фосфорной и серной кислоты, рост выпуска которых в 2026 году составит 7% к... читать дальше

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Доллар США, евро и юань активно растут на Московской бирже в понедельник вечером. Доллар поднялся выше 91 руб. впервые с 14 ноября, евро торгуется по направлению к 99 руб., китайский юань - к 13 руб. Курс доллара США составил 91,04 руб. в 17:03 мск, что на 63,25 копейки... Курс доллара США составил 91,04 руб. в 17:03 мск, что на 63,25 копейки... читать дальше

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декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 4 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-602 на 111 млрд 582,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку не поддержал поправку, которая разрешала с 2024 г. перечислять с индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) на внешние счета купоны по облигациям и дивиденды на акции, следует из электронной базы данных парламента. Сейчас в отношении... Сейчас в отношении... читать дальше

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ЦБ РФ с 5 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5962,74 (+88,61) руб./грамм; на серебро - 73,35 (+1,14) руб./грамм; на платину - 2708,22 (+4,12) руб./грамм; на палладий - 2941,43 (-16,63) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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