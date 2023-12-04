Учетные цены Банка России на драгметаллы с 5 декабря

4 декабря. FINMARKET.RU -РФ с 5 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5962,74 (+88,61) руб./грамм; на серебро - 73,35 (+1,14) руб./грамм; на платину - 2708,22 (+4,12) руб./грамм; на палладий - 2941,43 (-16,63) руб./грамм.

.

"ФосАгро" планирует в 2026 году увеличить объем выпуска агрохимической продукции на 1,4 млн тонн к ожидаемому уровню 2023 года, сообщила компания. "Прирост будет обеспечен за счет развития производства фосфорной и серной кислоты, рост выпуска которых в 2026 году составит 7% к... читать дальше

.

Доллар США, евро и юань активно растут на Московской бирже в понедельник вечером. Доллар поднялся выше 91 руб. впервые с 14 ноября, евро торгуется по направлению к 99 руб., китайский юань - к 13 руб. Курс доллара США составил 91,04 руб. в 17:03 мск, что на 63,25 копейки... Курс доллара США составил 91,04 руб. в 17:03 мск, что на 63,25 копейки... читать дальше

.

декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 4 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-602 на 111 млрд 582,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

.

Комитет Госдумы по финансовому рынку не поддержал поправку, которая разрешала с 2024 г. перечислять с индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) на внешние счета купоны по облигациям и дивиденды на акции, следует из электронной базы данных парламента. Сейчас в отношении... Сейчас в отношении... читать дальше

.

ЦБ РФ с 5 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5962,74 (+88,61) руб./грамм; на серебро - 73,35 (+1,14) руб./грамм; на платину - 2708,22 (+4,12) руб./грамм; на палладий - 2941,43 (-16,63) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 декабря, составляет 90,6728 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 91,09 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 декабря, составляет 98,5768 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 66,42 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Банк России вправе инициировать исключение из высшего котировального списка бирж эмитентов, которые не соответствуют требованиям к раскрытию информации для нахождения в нем, сообщил в беседе с журналистами первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Режим... Режим... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 20,78 пункта (0,661%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3121,51 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3126,35 (-0,51%) пункта,... читать дальше

.

EY, одна из компаний "большой четверки" глобальных аудиторов, опробовала на счетах некоторых из своих клиентов систему искусственного интеллекта (ИИ), обученную распознавать мошенничество, и получила впечатляющие результаты, пишет газета Financial Times. Как отмечает... Как отмечает... читать дальше

.

По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,04/93,18 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 130 коп., Cредний курс продажи...

.

ООО "Леруа Мерлен Восток", основное российское юрлицо DIY-ритейлера Leroy Merlin, сменило основного владельца, следует из данных ЕГРЮЛ. 1 декабря владельцем 99,993% ООО стало Scenari Holding LP, зарегистрированное в ОАЭ. Еще 0,007% сохранила французская группа Adeo,... Еще 0,007% сохранила французская группа Adeo,... читать дальше

.

Российские производители стальной и трубной продукции отгрузили в ноябре на экспорт по сети РЖД 1,83 млн тонн по сравнению с 1,98 млн тонн в октябре (падение на 7,6%), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью РЖД. В направлении Европы по сети ОАО "РЖД" на... В направлении Европы по сети ОАО "РЖД" на... читать дальше

.

На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 84,41 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 90,6728 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше

.

Средняя цена дизельного топлива на заправках столицы за неделю выросла на 16 коп.; средняя стоимость бензина в рознице, напротив, существенно снизилась - на 10-12 коп., свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА). На 4 декабря средневзвешенная стоимость... На 4 декабря средневзвешенная стоимость... читать дальше

.

Во вторник, 5 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 37 выпускам облигаций на общую сумму 7,91 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.