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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 декабря в размере 89,7619 руб.
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ГЛАВНОЕ
В октябре промпроизводство в РФ выросло на 5,3%
Рост промпроизводства в РФ в октябре замедлился до 5,3% после 5,6% в сентябре, сообщил Росстат. Данные совпали с прогнозами аналитиков. В январе-октябре промпроизводство увеличилось на 3,5%
 
В зоне .ru зафиксировали бум регистраций новых доменных имен
По итогам 11 месяцев 2023 года количество доменных имен в национальной зоне .ru превысило 5,28 млн впервые с 2017 года, когда был зафиксирован исторический максимум в 5,5 млн, следует из официальной статистики, опубликованной на портале statdom.ru....
 
В квартирах хотят ставить газовые датчики при капремонте
Во время капремонта в квартирах предложили устанавливать газовые датчики с автоматическим перекрытием. Ежемесячно в РФ происходит минимум два взрыва бытового газа и еще чаще фиксируются его протечки. Предложение об установках датчиков направили в...
 
ЦБ РФ представил участникам рынка новые принципы разработки финпродуктов
ЦБ представил участникам рынка новые принципы разработки финансовых продуктов. Сначала правила должны быть рекомендательными, но затем станут обязательными, пишет "Коммерсантъ", в распоряжении которого оказалась концепция ЦБ, которая включает шесть...
 
03 декабря 2023 года 09:04

ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 декабря в размере 89,7619 руб.

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3 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 декабря, составляет 89,7619 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,18 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 декабря, составляет 97,9126 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,03 руб.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
04 декабря 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 4 декабря снизилась на 1,36% и составила 56466,499 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 56466,499 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 779,309 млрд руб., или на...
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04 декабря 2023 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 90,7092 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 88,05 коп. и составил 90,7092 руб.

Минимальный курс доллара США составил 89,9725 руб., максимальный - 91,175 руб. Было заключено 18752 сделки. Объем торгов...    читать дальше
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04 декабря 2023 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 98,5935 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 66,83 коп. и составил 98,5935 руб.

Минимальный курс евро составил 97,06 руб., максимальный - 98,895 руб. Была заключена 16121 сделка. Объем торгов составил 33278,58 млн...
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04 декабря 2023 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,6917 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13,37 коп. и составил 12,6917 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,611 руб., максимальный - 12,761 руб. Было заключено 42200 сделок. Объем торгов составил 101859,02...
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04 декабря 2023 года 19:07
Рынок российский акций снизился на 0,9-1,7%
Рынок акций РФ в начале недели оставался под давлением продавцов на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, однако наметившаяся к вечеру коррекция в нефти сгладила снижение.

В Азии в понедельник на рынках акций наблюдалась смешанная динамика индексов (японский...    читать дальше
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04 декабря 2023 года 18:48
Сбор зерна в РФ к началу декабря составил 150 млн тонн.
Сбор зерна в РФ к началу декабря составил 150 млн тонн. "Хочу доложить, что у нас аграрии собрали больше 150 млн тонн зерна. Это второй результат (в истории РФ)", - заявил статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов на совещании в Совете Федерации, которое...    читать дальше
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04 декабря 2023 года 18:35
Объем торгов "Мосбиржи" в ноябре вырос на 68,7%
Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в ноябре 2023 года по сравнению с ноябрем 2022 года увеличился на 68,7%, до 126,1 трлн рублей с 74,8 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

По сравнению с октябрем 2023 года объем торгов снизился на 7%, со...
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04 декабря 2023 года 18:29
Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов
Американские фондовые индексы начали торги в понедельник снижением после существенного подъема в последние дни, пишет Trading Economics.

Рынок вырос в пятницу, в результате чего S&P 500 завершил сессию на максимуме с начала текущего года, Dow Jones Industrial Average -...    читать дальше
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04 декабря 2023 года 18:16
За 11 месяцев РЖД увеличили погрузку угля на Дальнем Востоке на 5,3%
Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-ноябре 2023 года увеличила погрузку на 5,5% к аналогичному показателю 2022 года, до 67,9 млн тонн, сообщила пресс-служба магистрали.

При этом в ноябре погрузка снизилась на 2,8% к ноябрю 2022 года, до 6,2...    читать дальше
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04 декабря 2023 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,64 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 94,90 коп. и составил 90,64 руб.

Минимальный курс доллара США составил 90,29 руб., максимальный - 91,365 руб. Было заключено 5500 сделок. Объем торгов составил...    читать дальше
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04 декабря 2023 года 17:55
Продажи "Соллерса" в РФ в ноябре выросли в 1,5 раза в годовом сравнении
Продажи российской автомобилестроительной группы "Соллерс" (без учета Ford Transit) в ноябре 2023 года выросли в годовом выражении на 49,8%, до 5,235 тыс. шт., что превысило результат октября на 2,6%, следует из данных компании, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Как...    читать дальше
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04 декабря 2023 года 17:29
"ФосАгро" к 2026 году намерено увеличить производство на 12% по сравнению с 2023 годом
"ФосАгро" планирует в 2026 году увеличить объем выпуска агрохимической продукции на 1,4 млн тонн к ожидаемому уровню 2023 года, сообщила компания. "Прирост будет обеспечен за счет развития производства фосфорной и серной кислоты, рост выпуска которых в 2026 году составит 7% к...    читать дальше
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04 декабря 2023 года 17:21
Доллар на "Московской бирже" поднялся выше 91 руб.
Доллар США, евро и юань активно растут на Московской бирже в понедельник вечером. Доллар поднялся выше 91 руб. впервые с 14 ноября, евро торгуется по направлению к 99 руб., китайский юань - к 13 руб.

Курс доллара США составил 91,04 руб. в 17:03 мск, что на 63,25 копейки...    читать дальше
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04 декабря 2023 года 17:01
ВТБ разместил 44,6% выпуска однодневных бондов серии КС-4-602 на 111,6 млрд рублей
декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 4 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-602 на 111 млрд 582,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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04 декабря 2023 года 16:55
Финансовый комитет Госдумы уточнил правила перевода купонов и дивидендов с ИИС на внешние счета
Комитет Госдумы по финансовому рынку не поддержал поправку, которая разрешала с 2024 г. перечислять с индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) на внешние счета купоны по облигациям и дивиденды на акции, следует из электронной базы данных парламента.

Сейчас в отношении...    читать дальше
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04 декабря 2023 года 16:46
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 5 декабря
ЦБ РФ с 5 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5962,74 (+88,61) руб./грамм; на серебро - 73,35 (+1,14) руб./грамм; на платину - 2708,22 (+4,12) руб./грамм; на палладий - 2941,43 (-16,63) руб./грамм.

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