ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 декабря в размере 89,7619 руб.

Праздничные развлекательные программы в новогоднюю ночь по телевидению собираются смотреть 11% россиян, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

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Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о проведении профилактических визитов для контроля за социальными учреждениями в 2024 году вместо плановых проверок.

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Безработица в Канаде в ноябре е 2023 года выросла до 5,8% после 5,7% в октябре, свидетельствуют данные Статистического управления страны.

Число занятых в экономике Канады в прошлом месяце увеличилось на 25 тыс., или на 0,1%.