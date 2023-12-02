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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 декабря в размере 89,7619 руб.
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02 декабря 2023 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 декабря в размере 89,7619 руб.

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2 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 декабря, составляет 89,7619 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,18 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 декабря, составляет 97,9126 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,03 руб.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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