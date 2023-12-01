.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5020,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1756,62 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
В октябре промпроизводство в РФ выросло на 5,3%
Рост промпроизводства в РФ в октябре замедлился до 5,3% после 5,6% в сентябре, сообщил Росстат. Данные совпали с прогнозами аналитиков. В январе-октябре промпроизводство увеличилось на 3,5%
 
ОПЕК+ снижает добычу нефти в 1-м квартале на 2,2 млн б/с
Сокращение добычи рядом стран ОПЕК+ в первом квартале 2024 года составит 2,2 млн б/с, оно необходимо для достижения баланса на нефтяном рынке в период сезонного снижения спроса, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия...
 
На обслуживание госдолга направят 1,7 трлн руб.
Власти увеличили прогноз по расходам на обслуживание госдолга на 14%. Теперь в 2023 году траты на погашение планируются в размере 1,73 трлн (при общем планируемом объеме расходов казны в 29,2 трлн к концу года), сообщили "Известиям" в...
 
Господдержка МСП концентрируется на реальном секторе
В первые девять месяцев года власти стали больше помогать малым и средним компаниям, занятым в производстве, следует из статистики Корпорации МСП, пишет "Коммерсант". То есть тем, как отмечают в корпорации, кто пытается заместить ушедшие с...
 
01 декабря 2023 года 09:26

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5020,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1756,62 млрд руб.

 0
1 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 декабря составили по Российской Федерации 5020,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4720,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4681,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4414,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 1 декабря составили 1756,62 млрд руб. против 1594,18098 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
01 декабря 2023 года 16:12
Часть требований инвесторов по иску к ЦБ РФ из-за остановки торгов в 2022 г. передана в суд общей юрисдикции
Арбитражный суд Москвы 27 ноября выделил в отдельное производство требование 20 физлиц к ЦБ РФ о признании незаконным бездействия, "выразившегося в неисполнении прямых обязательств по оперативному выявлению и противодействию кризисным ситуациям, защиты прав и законных интересов...    читать дальше
.
01 декабря 2023 года 16:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 88,7/92,6 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,7/92,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 90 коп., Cредний курс продажи вырос...
.
01 декабря 2023 года 16:03
ЦБ РФ установил курс евро с 2 декабря в размере 97,9126 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 декабря, составляет 97,9126 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 102,99 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
01 декабря 2023 года 16:03
ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 декабря в размере 89,7619 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 декабря, составляет 89,7619 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 118,00 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
01 декабря 2023 года 15:53
Российские птицеводы категорически против дополнительных мер по импорту яиц
Птицеводы РФ выступают против принятия дополнительных мер по активизации импорта яиц в страну и ограничений их экспорта.

"Пополнение наших ресурсов яиц происходит только за счет импорта из Белоруссии. Это уже давно сложившееся взаимодействие. Если ставить вопрос о...    читать дальше
.
01 декабря 2023 года 15:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск составил 89,7619 руб.
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 99,95 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 89,7619 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к...    читать дальше
.
01 декабря 2023 года 15:45
Сентябрьская добыча нефти в США обновила мировой рекорд
В сентябре уровень добычи нефти в США вырос на максимальные за полгода 1,7% в помесячном выражении и достиг рекордных 13,24 млн баррелей в сутки (б/с), сообщило Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики страны.

Financial Times называет...    читать дальше
.
01 декабря 2023 года 15:38
Выработка российских АЭС в ноябре сократилась примерно на 8,3%
Производство электроэнергии на атомных станциях в РФ в последний месяц осени составило более 18,9 млрд кВт.ч, сообщил медиацентр атомной промышленности.

При этом за аналогичный месяц прошлого года показатель составлял порядка 20,6 млрд кВт.ч, сообщал "Росэнергоатом"....    читать дальше
.
01 декабря 2023 года 15:30
За 6 лет доля судебных выплат в практике ОСАГО в РФ снизилась в 4 раза в связи с деятельностью финуполномоченных - РСА
Доля судебных выплат в практике ОСАГО в РФ снизилась за 6 лет - в период с 2017 по 2023 год - в 4 раза, с 20% до 5%, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).

Такую тенденцию в союзе связывают с начавшей свою деятельность в этот период службой финансовых...    читать дальше
.
01 декабря 2023 года 15:30
В понедельник, 4 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $55,03 млн
В понедельник, 4 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $55,03 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
.
01 декабря 2023 года 15:30
В понедельник, 4 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 5,26 млрд руб.
В понедельник, 4 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 5,26 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
.
01 декабря 2023 года 15:30
В понедельник, 4 декабря, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 9,55 млрд руб.
В понедельник, 4 декабря, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 9,55 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер...    читать дальше
.
01 декабря 2023 года 15:22
В ноябре число нефтегазовых буровых в мире выросло 2-й месяц подряд
В ноябре число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире выросло по итогам второго месяца подряд, свидетельствуют данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире работало 1794 установки против 1777 в октябре....    читать дальше
.
01 декабря 2023 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 97,6909 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 81,90 коп. и составил 97,6909 руб.

Минимальный курс евро составил 97,1025 руб., максимальный - 98,1675 руб. Было заключено 3780 сделок. Объем торгов составил 15036,09...
.
01 декабря 2023 года 15:06
Квартальная чистая прибыль ПАО "Россети Московский регион" по МСФО составила 7,87 млрд руб. после убытка в 1,86 млрд руб. годом ранее
По итогам 3-го квартала т.г. чистая прибыль ПАО "Россети Московский регион" по МСФО составила 7,87 млрд руб. после убытка в размере 1,86 млрд руб. за аналогичный период 2022 года, сообщается в отчетности компании.

Выручка за квартал составила 52,83 млрд руб. (+13,6%),...    читать дальше
.
01 декабря 2023 года 14:57
"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Niva с двигателем Евро-5 и ABS
Внедорожники Lada Niva Legend и Lada Niva Travel вновь начали выпускаться с антиблокировочной системой тормозов (ABS) и двигателями экологического стандарта Евро-5, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".

"Калибровки и блоки управления двигателей под стандарт "Евро-5"...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.