Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5020,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1756,62 млрд руб.

1 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 декабря составили по Российской Федерации 5020,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4720,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4681,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4414,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 1 декабря составили 1756,62 млрд руб. против 1594,18098 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.