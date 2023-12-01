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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 декабря в размере 88,5819 руб., евро - 96,8827 руб.
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01 декабря 2023 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 декабря в размере 88,5819 руб., евро - 96,8827 руб.

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1 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 декабря, составляет 88,5819 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,22 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 декабря, составляет 96,8827 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 76,76 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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