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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 декабря в размере 88,5819 руб., евро - 96,8827 руб.
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01 декабря 2023 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 декабря в размере 88,5819 руб., евро - 96,8827 руб.
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1 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 декабря, составляет 88,5819 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,22 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 декабря, составляет 96,8827 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 76,76 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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